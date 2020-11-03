Бойцы MMA спасли пожилую женщину и помогли раненому полицейскому во время теракта в Вене

Корреспондент TRT World Сибель Каркуш выяснила подробности. Кричавший – боец MMA Микаил Озен. Именно он попал на видео, когда призывал людей отойти в безопасное место. Озен был в центре Вены вместе со своим другом Реджепом Гюльтикеном. Один из нападавших в какой-то момент времени находился в нескольких метрах от них – и прострелил Гюльтикену ногу.

Hurriyet взял интервью у Озена. Тот рассказал: «Да, это я кричу на том видео. Говорил, чтобы люди укрылись. Мы живем в Вене. Место преступления – самая оживленная улица города. Мы приехали туда в гости, как раз собирались припарковать машину». Озен и Гюльтикен были одними из первых, кто увидел террориста. Позже они поехали в полицейский участок.

«К месту происшествия шла старушка. Увидев женщину, мы остановились и спустились вниз. Мы забрали и эту женщину и отвезли ее в безопасное место. На этих снимках мы подбежали к станции метро. Я видел, как там стреляли в полицию. Полицейские все равно бежали навстречу нападавшему», – сказал Озен. Там они увидели раненого полицейского и забрали его.