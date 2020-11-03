Бойцы MMA спасли пожилую женщину и помогли раненому полицейскому во время теракта в Вене
Вечером 2 ноября в центре Вены началась стрельба. Полиция пока ищет всех террористов (их около четырех), но уже известно об одном убитом нападавшем. The Guardian пишет, что во время нападения из мирных жителей погибли двое мужчин и две женщины. Эту информацию уже подтвердило австрийское правительство. Еще 17 человек пострадали, семь из них находятся в критическом состоянии.
Австрия объявила трехдневный траур. Президент страны Александр Ван дер Беллен так сказал об инциденте: «Это подлое террористическое нападение на самое сердце нашего общества». Еще в стране обсуждают двух людей, которые помогли пострадавшим во время нападения. Голос одного из них слышен на этом видео, где человек кричит на турецком языке.
Корреспондент TRT World Сибель Каркуш выяснила подробности. Кричавший – боец MMA Микаил Озен. Именно он попал на видео, когда призывал людей отойти в безопасное место. Озен был в центре Вены вместе со своим другом Реджепом Гюльтикеном. Один из нападавших в какой-то момент времени находился в нескольких метрах от них – и прострелил Гюльтикену ногу.
Hurriyet взял интервью у Озена. Тот рассказал: «Да, это я кричу на том видео. Говорил, чтобы люди укрылись. Мы живем в Вене. Место преступления – самая оживленная улица города. Мы приехали туда в гости, как раз собирались припарковать машину». Озен и Гюльтикен были одними из первых, кто увидел террориста. Позже они поехали в полицейский участок.
«К месту происшествия шла старушка. Увидев женщину, мы остановились и спустились вниз. Мы забрали и эту женщину и отвезли ее в безопасное место. На этих снимках мы подбежали к станции метро. Я видел, как там стреляли в полицию. Полицейские все равно бежали навстречу нападавшему», – сказал Озен. Там они увидели раненого полицейского и забрали его.
Гюльтикен в другом интервью подтвердил весь рассказ Озена. Сам он даже не поехал в больницу, чтобы получить помощь: «Я не хотел быть обузой, потому что думал, что в результате конфликта будет много травм. Теперь, когда ситуация немного успокоилась, я все-таки пойду туда и получу лечение».
В соцсетях Озена и Гюльтикена называют героями Вены. Особенно отмечают Гюльтикена, который через боль помогал другим. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу тоже отметил их действия в твиттере: «Прошлой ночью в Вене было два героя. Они делали все, что должны делать турки и мусульмане. Реджеп Тайип и Микаил! Спасибо, ребята».
Турецкий город Сарыкая – родина Микаила Озена. Сейчас Озен живет в Вене и имеет австрийское гражданство. В 2015 году он выигрывал соревнования по MMA в Турции. Сейчас работает в Австрии персональным тренером. Озен имеет рекорд в пять побед и три поражения в профессиональных соревнованиях по MMA в легком весе.
Реджеп Гюльтикен – еще один боец-легковес. В его инстаграме тоже есть посты с фотографиями выступлений. Он выходит на бои с турецким флагом.
Сейчас Гюльтикен показал свое состояние сразу после инцидента. В его инстаграме есть кадр с раной и видео, где брюки Гюльтикена испачканы в крови. Там же и фото окровавленных рук (контент не самый приятный).