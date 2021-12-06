Суд постановил выслать из России бойца ММА Чоршанбиева за нарушение миграционных законов

Останкинский суд Москвы признал Чоршанбе Чоршанбиева виновным в нарушении миграционного законодательства. Суд постановил выслать его из России.

Чоршанбиев – боец ММА из Таджикистана. Его задержали в Москве в начале декабря после нарушения ПДД. Он ездил без действующих в России прав и полиса ОСАГО.

После задержания выяснилось, что он также нарушил правила пребывания в России. Теперь суд постановил депортировать его, а до момента высылки его поместят в центре временного содержания иностранцев. Также он заплатит штраф 5 тысяч рублей.

Чоршанбиев выступает в ММА с 2016 года. Это боец промоушнов поп-ММА, в которых выступают в основном непрофессионалы, в том числе блогеры и другие медийные персоны.