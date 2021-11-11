Усман Нурмагомедов
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#Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов призвал всех успокоиться – это реакция на новость о его задержании по подозрению в наезде на полицейского

11 ноября, 17:43

Телеграм-канал Baza сообщил, что боец Bellator Усман Нурмагомедов был задержан в аэропорту Шереметьево.

Вместе с другом Камалом Идрисовым Нурмагомедов вылетел в Москву из Махачкалы. На въезде в аэропорт их машина наехала на полицейского, стоявшего на КПП.

Телеграм-канал Baza

Позже Нурмагомедов написал в сторис инстаграма: «Кто где, мы в зале. Не знаю, кто, что пишет. Но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже смсками. Нормально все». Он выложил фото из зала.

«Я от вас это впервые слышу, ничего об этом не знаю», – сказал Магомеднаби Нурмагомедов – отец Усмана.

  • Усман Нурмагомедов – двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Baza
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