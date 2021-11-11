Усман Нурмагомедов
Усман Нурмагомедов призвал всех успокоиться – это реакция на новость о его задержании по подозрению в наезде на полицейского
11 ноября, 17:43
Телеграм-канал Baza сообщил, что боец Bellator Усман Нурмагомедов был задержан в аэропорту Шереметьево.
Вместе с другом Камалом Идрисовым Нурмагомедов вылетел в Москву из Махачкалы. На въезде в аэропорт их машина наехала на полицейского, стоявшего на КПП.
Позже Нурмагомедов написал в сторис инстаграма: «Кто где, мы в зале. Не знаю, кто, что пишет. Но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже смсками. Нормально все». Он выложил фото из зала.
«Я от вас это впервые слышу, ничего об этом не знаю», – сказал Магомеднаби Нурмагомедов – отец Усмана.
- Усман Нурмагомедов – двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова.
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