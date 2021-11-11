Усман Нурмагомедов призвал всех успокоиться – это реакция на новость о его задержании по подозрению в наезде на полицейского

Позже Нурмагомедов написал в сторис инстаграма: «Кто где, мы в зале. Не знаю, кто, что пишет. Но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали уже смсками. Нормально все». Он выложил фото из зала.

«Я от вас это впервые слышу, ничего об этом не знаю», – сказал Магомеднаби Нурмагомедов – отец Усмана.