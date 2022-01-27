Секреты первого фильма Тарантино «Бешеные псы» – как сделать великое кино, где нет правил, а актеры снимаются в костюмах из дома

«Бешеные псы» – дебютный фильм Квентина Тарантино, которому в этом январе исполнилось 30 лет: премьера состоялась 21 января 1992-го на фестивале «Сандэнс».

Почему этот фильм перевернул кино и сразу сделал Тарантино узнаваемым? Сколько раз там звучит слово fuck? Зачем снимать весь сюжет в одном замкнутом пространстве? Как неизвестный молодой режиссер затащил в проект таких актеров? Как так фильм об ограблении вообще не показывает ограбление?

В этом материале мы разбираем историю создания и причины успеха.

Тарантино планировал «Бешеных псов» за 30 тысяч в ч/б и с любителями – но получилось за 1,5 млн и с кучей звезд. КАК?

Квентин Тарантино бросил школу в 15 лет, работал билетером в порнокинотеатре и затем попал в видеопрокат. За годы там он посмотрел тысячи фильмов и прокопал всю историю кино. Параллельно молодой Тарантино мечтал об актерской карьере и занимался на театральных курсах, но задержался только в сценариях.

К началу 90-х у Тарантино было два готовых сюжета – «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы». Он хотел режиссировать их сам, но за несколько лет так и не нашел финансирование, поэтому вынужденно и через боль продал другим. На 30 тысяч долларов с продажи «Настоящей любви» опытному режиссеру Тони Скотту Тарантино и планировал первый собственный фильм: в одной-единственной декорации, на 16-миллиметровую черно-белую пленку и с друзьями в главных ролях.

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Если бы все прошло именно так, «Бешеные псы» наверняка бы получились полулюбительским кино, о которой все забудут после какого-нибудь андеграундного фестиваля. К счастью, сценарий попал к приятелю Тарантино и начинающему продюсеру Лоуренсу Бендеру.

Бендер впечатлился идеей фильма и загорелся поиском достойного финансирования, уговорив Тарантино немного потерпеть: «Если за два месяца не найду инвесторов, сделаем по-твоему».

И ход сработал – именно связи Бендера все решили. Через общих знакомых он передал сценарий «Бешеных псов» актеру Харви Кейтелю, который к тому моменту уже сиял после «Таксиста», «Последнего искушения Христа» и других больших проектов.