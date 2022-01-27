Секреты первого фильма Тарантино «Бешеные псы» – как сделать великое кино, где нет правил, а актеры снимаются в костюмах из дома
«Бешеные псы» – дебютный фильм Квентина Тарантино, которому в этом январе исполнилось 30 лет: премьера состоялась 21 января 1992-го на фестивале «Сандэнс».
Почему этот фильм перевернул кино и сразу сделал Тарантино узнаваемым? Сколько раз там звучит слово fuck? Зачем снимать весь сюжет в одном замкнутом пространстве? Как неизвестный молодой режиссер затащил в проект таких актеров? Как так фильм об ограблении вообще не показывает ограбление?
В этом материале мы разбираем историю создания и причины успеха.
Тарантино планировал «Бешеных псов» за 30 тысяч в ч/б и с любителями – но получилось за 1,5 млн и с кучей звезд. КАК?
Квентин Тарантино бросил школу в 15 лет, работал билетером в порнокинотеатре и затем попал в видеопрокат. За годы там он посмотрел тысячи фильмов и прокопал всю историю кино. Параллельно молодой Тарантино мечтал об актерской карьере и занимался на театральных курсах, но задержался только в сценариях.
К началу 90-х у Тарантино было два готовых сюжета – «Настоящая любовь» и «Прирожденные убийцы». Он хотел режиссировать их сам, но за несколько лет так и не нашел финансирование, поэтому вынужденно и через боль продал другим. На 30 тысяч долларов с продажи «Настоящей любви» опытному режиссеру Тони Скотту Тарантино и планировал первый собственный фильм: в одной-единственной декорации, на 16-миллиметровую черно-белую пленку и с друзьями в главных ролях.
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Если бы все прошло именно так, «Бешеные псы» наверняка бы получились полулюбительским кино, о которой все забудут после какого-нибудь андеграундного фестиваля. К счастью, сценарий попал к приятелю Тарантино и начинающему продюсеру Лоуренсу Бендеру.
Бендер впечатлился идеей фильма и загорелся поиском достойного финансирования, уговорив Тарантино немного потерпеть: «Если за два месяца не найду инвесторов, сделаем по-твоему».
И ход сработал – именно связи Бендера все решили. Через общих знакомых он передал сценарий «Бешеных псов» актеру Харви Кейтелю, который к тому моменту уже сиял после «Таксиста», «Последнего искушения Христа» и других больших проектов.
Кейтелю настолько понравилась идея фильма, что он согласился не только сыграть одну из главных ролей, но и помочь с финансированием и подбором актеров. Имя Кейтеля привлекло немало известных исполнителей – так в каст попали Стив Бушеми, Тим Рот, Майкла Мэдсен, Лоуренс Тирни, Крис Пенн. Плюс на некоторые роли пробовались Сэмюэл Л. Джексон, Джордж Клуни и Дэвид Духовны.
Очевидно, что режиссер-дебютант самостоятельно ни на каком кастинге не собрал бы такой состав. Харви Кейтель реально решил кучу проблем – и очень символично, что спустя два года именно он сыграет в «Криминальном чтиве» мистера Вулфа, «человека, который решает проблемы».
Еще фильм заметил маститый независимый кинематографист Монте Хеллман (он ставил фильмы еще в 60-х) – и даже предложил услуги режиссера, но Тарантино не поддался: «Для меня было бы большой честью иметь в качестве постановщика любого моего сценария Монте Хеллмана. Но именно этот – только для меня!» Хеллман поверил в Тарантино, ограничившись продюсированием и вложив в фильм 150 тысяч. Он же подтянул в проект талантливого оператора Анджея Секулу и еще одного продюсера Ричарда Гладштейна из Live Entertainment.
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В итоге бюджет фильма вырос до полутора миллионов долларов – сумма все еще мизерная (по голливудским меркам), но ее хватало для реализации идей Тарантино на профессиональном уровне. Гладштейн вспоминал: ««Я никогда раньше не видел режиссера-дебютанта, который бы так четко представлял себе, как он хочет снимать фильм».
Четкость идеи шла от экономии: именно маленький бюджет – чуть ли не главная причина успеха «Бешеных псов»
«Бешеные псы» – самый нетарантиновский из всех фильмов Тарантино. Как только он добился всеобщего признания и стал получать крупные бюджеты, во всех его работах неизменно присутствуют некоторая избыточность и излишества. В чем они выражаются: длинный хронометраж, бесконечное число пасхалок и отсылок на любимые фильмы, масса диалогов.
Что позволяет себе знаменитый режиссер, то не может ноунейм. Тарантино на тот момент был именно ноунеймом. Справится – получит признание и творческую свободу. Если нет – придется ждать второго шанса, который выпадет неизвестно когда. Из-за условий Тарантино сжимал свои мечты и идей до самой плотной концентрации.
А условия были сильно ограниченными.
Финансов не хватало, поэтому большинство актеров снимались в собственной одежде и ездили на собственных авто. Практически все действие фильма происходит в одном месте, на заброшенном складе, – даже квартира мистера Оранжевого (Тим Рот), которую мы видим в фильме, оформлена на втором этаже того самого склада. В команде даже не было композитора – Тарантино сам набросал саундтрек из хитов 1960-х и 1970-х.
Вся экономия сработала как магия: когда съемочной группе не хватает необходимого, в итоге не остается ничего лишнего. Фильм получился таким мощным не только благодаря таланту режиссера и актеров, но и за счет емкого, выверенного и завершенного стиля, который был четко прочерчен именно рамками бюджета.
В чем именно новаторство «Бешеных псов» (во всем!)
Главное: Тарантино взял традиционный и хорошо знакомый сюжет о сорвавшемся ограблении и последовавшей разборке, но перевернул его так необычно и увлекательно, что все поверили, будто видят это впервые.
Парадоксально, но «Бешеные псы» считаются образцовым фильмом об ограблении (кейпером), хотя само ограбление в нем не показано. Тарантино объяснял это трюк так: «Я хотел, чтобы все действие фильма строилось вокруг события, которого не будет на экране, и разворачивалось в пакгаузе, что заняло бы максимум десять минут в нормальном фильме об ограблении. Я же хотел, чтобы все происходило именно там, причем в масштабе реального времени, то есть без киношных приемов его уплотнения».
Другим особым приемом стала та самая эстетизация насилия – за что до сих пор одни хвалят Тарантино, а другие ругают. В «Бешеных псах» по всем массовым стандартам избыток жестокости – например, культовую сцену с отрезанием Мистером Блондином уха копа или реалистичность истекающего кровью Мистера Оранжевого.
Шокирующие сцены врываются в мозг зрителя и резко разбавляют в целом неторопливый, разговорный темп повествования. Зрители испытывают этот необъяснимый балансирование эмоций, когда им одновременно и противно и жутко, и увлекательно и интригующе.
Если что, в отношении насилия в фильмах Тарантино всегда выступал однозначно: «Насилие – часть этого мира и я только изображаю безжалостность реальной жизни. У меня разное отношение к насилию в реальности и в кино. Насилие в кино вызывает сильные чувства, а в жизни – только ужас и отвращение».
Еще «Бешеные псы» развенчали миф, что независимое кино делается исключительно для горстки ценителей и не способно завоевать любовь массовой аудитории – в 2008 году Empire назвал дебют Тарантино лучшим независимым фильмом всех времен, а читатели признали его самым влиятельным фильмом последних 15 лет. Два мира подружились. Массовый зритель видел понятный концепт, доступных персонажей и интересное зрелище. При этом тот самый стереотипный зритель фестивалей видел сквозь аттракцион качество и фильм, стоящий на фундаменте кинематографа.
Тарантино-сценарист вовсю химичил с нарративом – в первую очередь с нелинейностью повествования. Условия замкнутого пространства выкрутили напряженность и параноидальность общей атмосферы истории. Это один из главных вызовов для мастерства любого режиссера – сделать камерный фильм в одном помещении, но так, чтобы зритель вообще не оторвался.
Через несколько лет сценаристы «Друзей» по такому же принципу замкнутого пространства сделают «бутылочную серию» из эпизода «Где никто не готов» и окончательно введут такой формат в поп-культуру (кстати, одним из мотивов тогда тоже была экономия бюджета). Но они пошли на это уже в третьем сезоне, а Тарантино прямо на старте карьеры. Кстати, сам Тарантино много лет спустя повторит тот же прием в фильме «Омерзительная восьмерка», который почти полностью проходит в одном большом помещении.
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«Бешеные псы» экспериментировали даже в прокатном маркетинге. Для европейской рекламной кампании использовались характер-постеры – то есть отдельные афиши под каждого персонажа. Сейчас такие постеры – обычная практика чуть ли не для всех картин, где много главных героев, но для начала 90-х это было в новинку.
Лучше всего о «Бешеных псах» подытожит автор проекта «Справочник кинопижона» Алексей Смагин: «Бешеные псы» – маленький герметичный триллер, более жестокий, чем «Пила», более напряженный, чем «Веревка» Хичкока, а его сюжетные твисты работают лучше, чем в «Шестом чувстве» или «Обычных подозреваемых».
Интересные факты вокруг фильма: Тим Рот весь сюжет лежал в луже сиропа, а Мадонна прислала записку «Моя песня не о членах»
🐕 Слово fuck произносится в картине 252 раза.
🐕 В фильме полностью отсутствуют женские персонажи, у которых есть диалоги.
🐕 С названием отдельная история. В оригинале оно звучит как Reservoir Dogs. И трактовка там не одна. Мне нравится та, где «Псы из резервуара» – это просто краткое и точное описание сюжета: бандюки, которые грызутся в «резервуаре» (замкнутом пространстве).
🐕 Эдди Банкер, исполнивший роль одного из грабителей (Мистера Синего), на самом деле не профессиональный актер, а писатель с уголовным прошлым – в молодости он реально грабил банки, но после череды тюремных сроков начал сочинять криминальные романы и сценарии.
🐕 В первой сцене бандиты обсуждают песню Мадонны Like a Virgin: Мистер Коричневый (персонаж Тарантино) объясняет, что «вся песня – метафора про здоровенные болты». Самой Мадонне фильм понравился, но, по ее словам, интерпретация Like a Virgin в корне ошибочная. Она даже подарила Тарантино диск с альбомом Erotica, подписанный следующим образом: «Квентину. Песня не о членах. Она о любви. Мадонна».
🐕 Тяжелораненый персонаж Тима Рота большую часть фильма валяется в луже крови. Поскольку съемки проходили летом в Калифорнии, искусственная кровь, сделанная на основе сиропа, от жары быстро сохла и актер буквально прилипал к полу: «После съемок им приходилось отдирать меня от пола, выводить наружу и поливать из шланга, чтобы я мог снять костюм». Еще на съемках присутствовал медик-эксперт, которые следил за тем, чтобы количество крови соответствовало реальности.
🐕 Фильм открывается сценой завтрака в кафе, в конце которой персонаж Стива Бушеми заявляет, что не дает официантам чаевых: якобы это бессмысленно, ведь они просто делают свою работу. Через два года Бушеми сыграет у Тарантино в «Криминальном чтиве» эпизодическую роль официанта.
🐕 В финальных титрах выражается отдельная благодарность Терри Гиллиаму. Гиллиам был членом труппы «Монти Пайтон», а затем переквалифицировался в режиссера, сняв в том числе такие культовые фильмы, как «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Бразилия». В создании «Бешеных псов» он не участвовал, но дал Тарантино много полезных советов во время своего семинара в Сандэнсе.
🐕 Особо дотошные фанаты утверждают, что в фильме есть прямые намеки на то, что именно Мистер Оранжевый – крот. Например, когда Мистер Белый и Мистер Розовый говорят о том, что же пошло не так во время ограбления, на стене за ними можно заметить семь бутылок. Одна из них наполнена белой жидкостью, три – розовой жидкостью, а оставшиеся три – оранжевой жидкостью. Белые и розовые бутылки стоят рядом друг с другом, а оранжевые – отдельно от них.
🐕 Премьера на фестивале «Сандэнс» чуть не провалилась. Из-за технических неполадок зрители смотрели фильм не в широэкранном формате, а в квадратном, с обрезанными краями. Фактически они видели лишь половину реальной картинки, и Тарантино безуспешно пытался это прекратить. Но даже в таком виде «Бешеные псы» произвели мощное впечатление на зал.