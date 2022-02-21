Супермодель Линда Евангелиста не смотрит в зеркало и стала затворницей на пять лет – все после неудачной операции. Недавно она решилась показать себя миру

Влияние Евангелисты в культуре – она суперзвезда 90-х. За один контракт получала $7 млн и взволновала мир фразой, что не встанет из постели меньше чем за $10 000

Линда Евангелиста – одна из главных моделей 90-х и в целом одно из самых ярких имен всей этой индустрии. Она была звездой первого поколения тех моделей, которые становились популярнее певиц и актрис. Традиционно медиа включают Евангелисту в топ-6 супермоделей 90-х. В этой компании еще сияют Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Kейт Мосс, Кристи Терлингтон.

Чем выделялась Евангелиста на фоне других моделей? Дерзостью. Она постоянно меняла цвет волос короткой стрижки (сама такая прическа тоже была в новинку для моделей) и удивляла образами. Вот так ее красоту обожествлял в 1995 году журналист Мервин Ротштейн:

«Она стройная, сияющая. Ее коротко подстриженные каштановые волосы сверкают на ярком, резко белом фоне, мягко двигаясь при движении. Она едва заметно наклоняет голову. Ее улыбка излучает нетрадиционную красоту. Это не классический белокурый манекен, а живая, дышащая, интенсивная индивидуальность.