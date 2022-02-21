Супермодель Линда Евангелиста не смотрит в зеркало и стала затворницей на пять лет – все после неудачной операции. Недавно она решилась показать себя миру
Влияние Евангелисты в культуре – она суперзвезда 90-х. За один контракт получала $7 млн и взволновала мир фразой, что не встанет из постели меньше чем за $10 000
Линда Евангелиста – одна из главных моделей 90-х и в целом одно из самых ярких имен всей этой индустрии. Она была звездой первого поколения тех моделей, которые становились популярнее певиц и актрис. Традиционно медиа включают Евангелисту в топ-6 супермоделей 90-х. В этой компании еще сияют Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Kейт Мосс, Кристи Терлингтон.
Чем выделялась Евангелиста на фоне других моделей? Дерзостью. Она постоянно меняла цвет волос короткой стрижки (сама такая прическа тоже была в новинку для моделей) и удивляла образами. Вот так ее красоту обожествлял в 1995 году журналист Мервин Ротштейн:
«Она стройная, сияющая. Ее коротко подстриженные каштановые волосы сверкают на ярком, резко белом фоне, мягко двигаясь при движении. Она едва заметно наклоняет голову. Ее улыбка излучает нетрадиционную красоту. Это не классический белокурый манекен, а живая, дышащая, интенсивная индивидуальность.
Нога так грациозно сгибается в колене. Белая шелковая блузка, открытая у воротника, плавно колышется, словно на ветру, складки скульптурно безупречны, как у Микеланджело.
Глаза, прозрачные и кристально синие, узкие и таинственные, чувственно оживают, отражая вспышку фотографа миллионом блестящих точек алмазного света. Образец совершенства».
В интервью 1990 года Евангелиста закрепила дерзкий образ одной фразой: «Мы с Кристи [Терлингтон] не вылезаем из кровати меньше чем за 10 тысяч долларов». Но Терлингтон при цитировании все забыли, и эта фраза стала символом характера Евангелисты и всей модельной индустрии в целом.
За всю карьеру Евангелиста снялась для обложек 700 журналов и стала рекордсменкой по количеству появлений в журнале Vogue Italia. Евангелиста снималась в рекламе Ralph Lauren, Chanel, Versace, Calvin Klein и других больших брендов. В середине 90-х стоимость рекламного контракта с Евангелистой была от 5 до 7 млн долларов.
К концу 90-х Евангелиста ушла из модельного бизнеса – супермодели теряли популярность. Но уже в 2001 году Евангелиста снова появилась на обложках и оставалась востребованной до 2017 года.
И вдруг исчезает из медиаполя.
Все пошло не так из-за операции по уменьшению жировых отложений. У Евангелисты случилась побочка, которая бывает в одном случае из четырех тысяч
В 2015 и 2016 годах Евангелиста проходила курс косметической процедуры – криолиполиз: с помощью нее уменьшаются жировые отложения в отдельных местах тела. Но случился обратный эффект. После окончания курса Евангелиста заметила выпуклости в районе нижней челюсти, бедер и груди.
Евангелиста рассказывает, что диеты и упражнения ей не помогали. Она отчаялась: «Я рыдала и говорила [врачу]: «Я не ем, я голодаю. Что я делаю не так?». Тогда стало понятно, что все дело в процедуре от аппарата CoolSculpting компании Zeltiq. Евангелисте поставили диагноз жировая гиперплазия. Он встречается в одном случае из 4000 после процедуры криолиполиза.
Именно этим Zeltiq и отвечает Евангелисте – их аппараты безопасны и проверены, но о возможном побочном эффекте она была предупреждена. Евангелиста хотела отсудить у Zeltiq миллионы, но ей предложили лишь бесплатную липосакцию и молчание в медиа о неудачной процедуре криолиполиза. Евангелиста отказалась и сделала липосакцию за свои деньги. Но эта операция тоже не помогла: уплотнения на теле остались. Из-за них Евангелиста не может вытянуть вперед руки и носит под одеждой повязки, чтобы кожа не натиралась до крови.
После процедуры Евангелиста впала в депрессию и не смотрела в зеркало: она согласилась на фотосессию после разговора с сыном
После неудачной процедуры Евангелиста перестала появляться на публике и сниматься для журналов. Она так закрылась, что даже не хочет смотреть в зеркало и перестала увлекаться любимыми хобби:
«Я больше не занимаюсь чечеткой, не играю на аккордеоне, не готовлю, хотя любила делать все это раньше. Я не знаю, как одеваться».
Впервые Евангелиста рассказала о проблеме в инстаграме (на него подписано больше миллиона человек) в сентябре 2021 года: «Я хотела бы выйти из дома с высоко поднятой головой, несмотря на то, что я больше не похожа на саму себя».
Рассказать о своей истории журналу People Евангелиста решилась после разговора с сыном. Для нее он сейчас единственная мотивация жить и стараться. После операции у них испортились отношения:
«Я ненавижу то, что случившееся сотворило с нашими отношениями. Он видел эту перемену во мне. Для меня очень важно воспитать его так, чтобы он знал, что он прекрасен и что каждый человек прекрасен. И я верю, что это относится ко всем, но только не ко мне. Я не вижу в себе никакой красоты».
Таблоиды и раньше фотографировали Евангелисту, которая заметно изменилась внешне по сравнению с фото пятилетней давности. Но Евангелиста все равно не выступала публично и решилась на фотосессию, чтобы поддержать других людей в похожей ситуации:
«Я всегда знала, что буду стареть. Но я просто не думала, что буду так выглядеть. Я не узнаю себя физически, но я больше не узнаю себя как личность. Она [Линда Евангелиста] вроде как ушла.
Надеюсь, что смогу избавиться от стыда и помочь другим людям, которые находятся в той же ситуации, что и я».