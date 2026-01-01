Линда Евангелиста

Дата рождения
10 мая 1965 г.
Инфо
Канадская супермодель итальянского происхождения
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Материалы
Супермодель Линда Евангелиста не смотрит в зеркало и стала затворницей на пять лет – все после неудачной операции. Недавно она решилась показать себя миру
#Линда Евангелиста
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