Как создавался Саша Белый

Для роли Безруков перекрашивался в брюнета, много курил (хотя в жизни не курит) и покупал перстень с бриллиантом, который не понравился режиссеру

Сергей Безруков до сих пор хранит красную гавайскую рубашку, в которой снимался в седьмой серии – тогда Белый после суточного ареста узнал о рождении сына и поехал к жене в больницу. Для создания образа он приносил на съемочную площадку собственные вещи:

«Во время съемок «Бригады» я и в роскошных особняках пожил, и на шестисотых «Мерсах» покатался. Ну и что? Чужого нам не надо, своего хватает, хотя, к слову, костюм, который сейчас на мне, из «Бригады». После фильма так и остался в подарок. Но не надо думать, будто я прибарахлился за счет российского телевидения.

Помните роскошный кожаный плащ, в котором разгуливал Белый? Мое личное пальто! Мы с отцом купили его в Америке, когда ездили туда на гастроли со спектаклем о Есенине. Я очень любил этот плащ, берег его, пылинки сдувал, а тут решил: раз пошла такая пьянка, гори все ясным огнем… После съемок даже забирать не стал, так уделали вещь за два года, пока шла работа над картиной».

В память о работе у Безрукова остался перстень с бриллиантом, который он купил специально для съемок. Режиссер отказался от его использования из-за маленького камня и ношения на мизинце – считал, что это несолидно для Саши Белого. Перстень не попал в кадр, но остался в жизни:

«Именно память, но не подарок. Что вы! Там я такие «болты» на пальцах носил… Но камни в них, как вы, наверное, догадываетесь, были фальшивые – обычные стекляшки. И часы у Саши только с виду крутые. Те якобы золотые «Радо» купили на рынке, кажется, за тысячу рублей».

Сам Безруков не курит, но его герой делал это постоянно. Мы посчитали: Белый курил в 14 из 15 серий – сигареты в его руках не появлялись только в пятой серии. «Мне это было противно, погано», – объяснял Безруков. Поэтому в других фильмах он просил сценаристов убирать опцию курения для его персонажей – «тот же самый герой, тот же самый сценарий, те же самые слова, но герой не закуривает».