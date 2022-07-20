12 отличных черно-белых фильмов XXI века

Старик-алкоголик мчит в другой штат, потому что поверил письму, которое обещает: «Вы выиграли миллион долларов». Режиссер Александр Пэйн говорит, что сделал цветную версию фильма только под давлением студии: «Пусть ее прокатывают в Молдове или Лаосе – лишь бы никто это не увидел».