12 отличных черно-белых фильмов XXI века
«Кофе и сигареты» (2003)
Джим Джармуш готовил атмосферный альманах 17 лет. Это просто посиделки Роберта Бениньи, Стивена Райта, Игги Попа, Тома Уэйтса, Кейт Бланшетт и других. Веселые истории, философствования и во всех мини-фильмах – кофе с сигаретами на столе.
«Спокойной ночи и удачи» (2005)
Джордж Клуни и Роберт Дауни-младший – внутри эпохи 50-х, когда политики США везде видели коммунистов-предателей. Но паранойя приводит к тому, что в стране страдает не только здравый смысл, но и закон.
«Город грехов» (2005)
Фильм, вернувший моду на эстетику нуарных детективов. Смелая экранизация комикса, который все никак не давался Голливуду. Роберт Родригес рискнул экспериментировать – и сделал свой лучший фильм.
«Контроль» (2007)
Биография лидера Joy Division Иэна Кертиса по воспоминаниям его жены. Холодное настроение заводских районов Манчестера сочетается с бешеным взлетом группы. Но Кертис страдает от эпилепсии, плачет и совсем не похож на рок-звезду поколения.
«Артист» (2011)
Вау – черно-белый фильм без звука выиграл главный «Оскар» в эпоху соцсетей. Фильм – о том, как киноиндустрия в замешательстве: кино со звуком – настоящее или все же он мешает искусству? У режиссера Мишеля Хазанавичуса получились теплые и светлые объятия совсем молодого Голливуда.
«Милая Фрэнсис» (2012)
Ноа Баумбак играется со стилем Вуди Аллена. Нью-Йорк, ч/б, но вместо вредного мужичка – молодая женщина, у которой все не клеится: отношения, дружба, карьера танцовщицы. Милая комедия о том, как раздутые мечты о лучшем заводят в беспорядок.
«Небраска» (2013)
Старик-алкоголик мчит в другой штат, потому что поверил письму, которое обещает: «Вы выиграли миллион долларов». Режиссер Александр Пэйн говорит, что сделал цветную версию фильма только под давлением студии: «Пусть ее прокатывают в Молдове или Лаосе – лишь бы никто это не увидел».
«Холодная война» (2018)
Любовь в послевоенной Польше. Трогательная драма об отношениях музыканта, который полюбил певицу из деревни. Но обстоятельства постоянно их разводят и спустя года снова сталкивают в разных городах: Берлин, Париж, Белград. Оскаровская номинация за лучший иностранный фильм.
«Рома» (2018)
Альфонсо Куарон вспоминает свое детство и показывает жизнь многодетной мексиканской семьи. Тихую идиллию ломают студенческие протесты.
«Маяк» (2019)
Маяк на забытом острове. Туман. Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо постигают стадии принятия хтони, которая разворачивается у них в головах. Жуткий фильм о том, как легко сойти с ума вдали от цивилизации.
«Манк» (2020)
Сказка для нердов-киноманов от Дэвида Финчера. Сценарист Герман Манкевич попадает в аварию и спешно пишет сценарий великого «Гражданина Кейна». Увлекательный музей-экскурсия по Голливуду, где все залито шампанским и красотой женщин в перьевых платьях.
«Белфаст» (2021)
Режиссер Кеннет Брана показывает свое детство, которое взволновалось от городских протестов (да, все почти как у Куарона). Брана говорит, что снял в ч/б из-за детского восприятия Белфаста – там всегда шли дожди и город казался серым.