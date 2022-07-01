На самом деле Менделеев НЕ придумал таблицу во сне – и вообще обижался на это

В интернете и в популярных книгах распространена цитата Менделеева о том, как он во время работы над таблицей «спал урывками» и после одной бессонной ночи увидел во сне таблицу: «Отчаявшись найти решение, не раздеваясь, я прилег на диван в кабинете и заснул. И во сне мне совершенно явственно представилась таблица».

Но у цитаты нет достоверного источника, сам Менделеев нигде не говорил о влиянии сна на появление таблицы.

Сибирский федеральный университет так описывает работу Менделеева над таблицей, отрицая фактор сновидения: «Менделеев закрылся в своем кабинете, написал символы элементов и их химические свойства на обороте визитных карточек и занялся «пасьянсом». Дом наполнился его возбужденными возгласами: «У-у-у! Рогатая... Я те одолею!» Творческий процесс пошел. Менделеев упорно работал весь день. Таблица была сдана в типографию в тот же день».

Друг Менделеева всем рассказывал про тот самый сон. Он в ответ обижался, что все так легко воспринимают его открытие

Вероятно, история про сон пошла от друга Менделеева и геолога Александра Иностранцева. Он в своих мемуарах писал, что ему про открытие во сне рассказал сам Менделеев.

Еще при его жизни Иностранцев рассказывал студентам байку про Менделеева, где он якобы говорил: «Я увидел во сне таблицу, в которой элементы были расположены по мере необходимости. Я проснулся и сразу же записал данные на листе бумаги и снова заснул. И только в одном месте потребовалась затем правка».