На самом деле Менделеев НЕ придумал таблицу во сне – и вообще обижался на это
Одна из главных мифических историй о науке: Дмитрий Менделеев увидел во сне периодическую систему элементов и в осознанном состоянии записал ее. Часто эту историю рассказывают для доказательства, что даже во сне мозг человека работает и способен на удивительные вещи.
История о Менделееве много раз опровергалась через объективные факторы – просто так во сне нельзя сделать такое открытие. Если это и правда, то лишь частичная – на Менделеева из ниоткуда не могли упасть такие знания. Но откуда вообще пошла история?
До Менделеева было три таблицы с химическими элементами. Над своей он работал годами
Таблицу химических элементов Менделеев опубликовал в марте 1869 года. До него трое ученых из разных стран тоже систематизировали элементы – но их таблицы не прижились в науке. Менделеев знал о них и сделал таблицу, оттолкнувшись от своего главного открытия: «Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного веса».
В музее-архиве Менделеева хранится три черновых варианта его таблицы. Они датированы февралем 1869 года – то есть, таблица не появилась сразу готовой, ее Менделеев редактировал несколько раз. Работу над ней он точно вел несколько лет.
В интернете и в популярных книгах распространена цитата Менделеева о том, как он во время работы над таблицей «спал урывками» и после одной бессонной ночи увидел во сне таблицу: «Отчаявшись найти решение, не раздеваясь, я прилег на диван в кабинете и заснул. И во сне мне совершенно явственно представилась таблица».
Но у цитаты нет достоверного источника, сам Менделеев нигде не говорил о влиянии сна на появление таблицы.
Сибирский федеральный университет так описывает работу Менделеева над таблицей, отрицая фактор сновидения: «Менделеев закрылся в своем кабинете, написал символы элементов и их химические свойства на обороте визитных карточек и занялся «пасьянсом». Дом наполнился его возбужденными возгласами: «У-у-у! Рогатая... Я те одолею!» Творческий процесс пошел. Менделеев упорно работал весь день. Таблица была сдана в типографию в тот же день».
Друг Менделеева всем рассказывал про тот самый сон. Он в ответ обижался, что все так легко воспринимают его открытие
Вероятно, история про сон пошла от друга Менделеева и геолога Александра Иностранцева. Он в своих мемуарах писал, что ему про открытие во сне рассказал сам Менделеев.
Еще при его жизни Иностранцев рассказывал студентам байку про Менделеева, где он якобы говорил: «Я увидел во сне таблицу, в которой элементы были расположены по мере необходимости. Я проснулся и сразу же записал данные на листе бумаги и снова заснул. И только в одном месте потребовалась затем правка».
Последняя цитата опровергается тем, что Менделеев в записях дневника рассказывал, как постоянно вносил новые правки в таблицу.
Первая в истории России женщина-госслужащая Ольга Озаровская (написала книгу с воспоминаниями о Менделееве) писала, что он был в курсе, как все вокруг думали о легкости его открытия: «Я над ней [таблицей], может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг... готово»