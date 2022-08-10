Кто убил Лору Палмер – осмысляем главный вопрос сериала «Твин Пикс» и почему Дэвид Линч запутал нас с ответом

Дэвид Линч не хотел, чтобы тайна Лоры Палмер оказалась раскрытой – имя убийцы не знали даже актеры

Сериал «Твин Пикс» уже с первых минут задает главную интригу – кто убил школьницу Лору Палмер? Ее тело в целлофане находят на берегу пляжа. Весь городок в трауре и со слезами вспоминает идеальную девушку. В Твин Пикс приезжает агент ФБР Дейл Купер – и подозрения сначала падают на парней и друзей Лоры – Бобби и Джеймса.

Но интрига закручивается – очевидные версии отметаются, после первого сезона «Твин Пикса» так и нет ответа, кто убил Палмер. Зрители гадают, а руководство канала ABC давит на режиссера Дэвида Линча – пора раскрывать интригу, а то зрители устают в ожидании – так скоро упадут рейтинги.