Кто убил Лору Палмер – осмысляем главный вопрос сериала «Твин Пикс» и почему Дэвид Линч запутал нас с ответом
Дэвид Линч не хотел, чтобы тайна Лоры Палмер оказалась раскрытой – имя убийцы не знали даже актеры
Сериал «Твин Пикс» уже с первых минут задает главную интригу – кто убил школьницу Лору Палмер? Ее тело в целлофане находят на берегу пляжа. Весь городок в трауре и со слезами вспоминает идеальную девушку. В Твин Пикс приезжает агент ФБР Дейл Купер – и подозрения сначала падают на парней и друзей Лоры – Бобби и Джеймса.
Но интрига закручивается – очевидные версии отметаются, после первого сезона «Твин Пикса» так и нет ответа, кто убил Палмер. Зрители гадают, а руководство канала ABC давит на режиссера Дэвида Линча – пора раскрывать интригу, а то зрители устают в ожидании – так скоро упадут рейтинги.
Актриса Пегги Липтон говорила, что никто даже из актеров не знал об убийце. Грейс Забриски (мать Лоры Палмер) рассказывала, что актеры пытались разговорить сценариста Марка Фроста, но без решимости – всех привлекала атмосфера тайны.
Все зрители и боссы канала хотели знать имя убийцы, но Линч думал по-другому – раскрытие интриги обрушит интерес. Но он все же выполнил требование канала и в начале второго сезона показал то, чего ждали все зрители.
Хотя изначально ABC давал полную свободу Линчу и сценаристу Марку Фросту – у канала были слабые рейтинги. Но потом, как вспоминал Фрост, «Твин Пикс» отодвинул в эфир на десять вечера субботы – канал настороженно относился к сериалу и подбирал ему не самое удачное время в эфире.
Итак, кто же убил Палмер? (не боитесь спойлеров?)
Это отец Палмер Лиланд. Он насиловал дочь, но делал это, когда в него вселялся главный злодей «Твин Пикса» – Боб. Об отношениях Палмер с отцом подробно показано в фильме «Твин Пикс. Огонь, иди со мной».
Да, вот и раскрыта вся интрига. Или нет?
Лора Палмер еще появляется в третьем сезоне «Твин Пикса» – и все становится еще запутаннее
Все в «Твин Пиксе» не так просто: после смерти Палмер не совсем умирает, а оказывается в Черном вигваме – потустороннем месте со злыми духами. Там же она обещает Куперу, что они увидятся через 25 лет.
Третий сезон «Твин Пикса» вышел в 2017-м, и там показано, что Палмер все еще в Вигваме. Но Купер спасает ее из леса, попадая в прошлое. И мы вообще видим первую сцену сериала, где к берегу не приплывает труп в полиэтилене.
Также в третьем сезоне выясняется, что Лору Палмер придумал великан из Белого вигвама – в противовес злу (Боб).
Чем все в итоге заканчивается? Купер попадает в реальность, где Лора Палмер – это официантка Кэрри Пейдж их Техаса. Сериал заканчивается сценой, как Пейдж приезжает к своему дому в Твин Пиксе и пытается выяснить у новых хозяев, кто им владел раньше. Они не знают, но скоро Пейдж слышит голос своей матери, громко кричит, и во всем доме гаснет свет.
Что это было? Есть много трактовок. Самая популярная – через своего двойника Палмер впервые за много лет столкнулась с реальностью.
Почему на самом деле неважно, кто убил Лору Палмер
«Твин Пикс» оказался заложником старого телевидения, где сюжетные ходы были важнее атмосферы и качества сериала. «Твин Пикс» – это сочетание качественной драмы с сюрреализмом, очень страшных сцен со странным юмором. Но в начале 90-х зрители увлеклись детективом и не сразу распробовали атмосферу сериала, где есть еще два десятка живых персонажей, помимо Лоры Палмер.
Актриса Лара Флинн Бойл вспоминала, что актеры не играли в «Твин Пиксе», а будто жили в этом городе – настолько все эмоционально прочувствовали героев: «Дэвид создал атмосферу фантастической странности. В пилотном эпизоде была сцена, которую нам пришлось снимать 30 или 40 раз. Дэвид подошел ко мне и тихо сказал на ухо: «Подумай о том, как осторожно олень должен двигаться по снегу...»
Фрост рассказывал, как идеи в сценарии появлялись внезапно. Например, Линч мог ему позвонить и вдруг сказать: «Думаю, в комнате Купера должен быть великан».
Но критики не сразу поняли сериал и ругали Линча и Фроста за «слишком очевидный ход» с убийцей Палмер. Тогда людям хотелось еще более оригинальной развязки – критики со зрителями предполагали, что Боб на самом деле – положительный персонаж. И Линч какой-нибудь сценой перевернет весь сюжет.
О «Твин Пиксе» американские критики вообще писали спорные вещи – потому что сериал был не похож ни на что: «Это действительно странный сериал – все равно что смотреть на отвратительную кляксу на тротуаре. Ты знаешь, что должен отвести глаза, но не можешь».