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50 успокаивающих фильмов

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«Кинопоиск»

1. «Хороший год»

США, Великобритания, 2006

Оценка «Кинопоиска»: 7,7

Оценка IMDb: 6,9

В солнечном Провансе разворачивается история лондонского менеджера, который обнаруживает, что не только он наследует местную винодельню. 

2. «Под солнцем Тосканы»

США, Италия, 2003

Оценка «Кинопоиска»: 7,8

Оценка IMDb: 6,9

Писательница разводится – и справляется с депрессией после переезда в Италию. 

3. «История рыцаря»

США, 2001

Оценка «Кинопоиска»: 7,8

Оценка IMDb: 6,9

Необычно доброе и благородное Средневековье, где герой Хита Леджера сражается в рыцарских турнирах под музыку Queen. 

4. «Весна, лето, осень, зима... и снова весна»

Южная Корея, Германия, 2003

Оценка «Кинопоиска»: 7,9

Оценка IMDb: 8

Тонкая корейская драма о тишине, вечности и гармонии.

5. «Сны Акиры Куросавы»

Япония, США, 1990

Оценка «Кинопоиска»: 7,8

Оценка IMDb: 7,7

Восемь новелл от великого режиссера – его необычные и яркие сны.

6. «Прогулка по лесам»

США, 2015

Оценка «Кинопоиска»: 6,5

Оценка IMDb: 6,3

Писатель ищет вдохновения и зовет с собой в горы друга-алкоголика.

7. «Маленькая мисс Счастье»

США, 2006

Оценка «Кинопоиска»: 7,5

Оценка IMDb: 7,8

Разобщенная семья собирается вместе ради девочки, чтобы отправить ее на конкурс красоты.

8. «Король говорит!»

Великобритания, США, 2010

Оценка «Кинопоиска»: 8

Оценка IMDb: 8

Отец Елизаветы II Георг VI мучается от заикания, но старается побороть проблему и говорить публично. 

9. «Мы купили зоопарк»

США, 2011

Оценка «Кинопоиска»: 7,7

Оценка IMDb: 7,1

Герой Мэтта Деймона тратит все деньги, чтобы спасти небольшой зоопарк.

10. «Трудности перевода»

США, Япония, 2003

Оценка «Кинопоиска»: 7,2

Оценка IMDb: 7,7

Старый актер и девушка потерялись в Токио. И между ними творится удивительная химия.  

11. «Бобер»

США, ОАЭ, 2011

Оценка «Кинопоиска»: 6,9

Оценка IMDb: 6,6

Уставший от жизни бизнесмен находит неожиданное решение, как улучшить жизнь. Он надевает на руку куклу бобра, который живет своей жизнью. 

12. «Молодость»

Италия, Франция, Великобритания, Швейцария, 2015

Оценка «Кинопоиска»: 7,3

Оценка IMDb: 7,3

Два друга (известные композитор и режиссер) едут в совместный отпуск в Альпы. И попадают в приключения, которые давно не давала столько адреналина. 

13. «День сурка»

США, 1993

Оценка «Кинопоиска»: 8,1

Оценка IMDb: 8,1

Билл Мюррей не может выбраться из вечного второго февраля. Вечная комедия, которую можно еще раз пересмотреть.

14. «Хорошо быть тихоней»

США, 2012

Оценка «Кинопоиска»: 7,5

Оценка IMDb: 8

История о том, как застенчивый подросток постепенно раскрепощается и становится крутым. А еще дружит с девушкой, которую играет Эмма Уотсон. 

15. «Джуно»

США, 2007

Оценка «Кинопоиска»: 7,2

Оценка IMDb: 7,5

Классика американского инди-кино. Девушка незапланированно беременеет и придумывает способ, что же дальше делать с ребенком. 

16. «Мой мальчик»

Великобритания, США, Франция, Германия, 2002

Оценка «Кинопоиска»: 7,4

Оценка IMDb: 7,1

Дружба мужчины и 12-летнего мальчика, который показывает, как можно стать добрее и лучше. 

17. «Шоколад»

Великобритания, США, 2000

Оценка «Кинопоиска»: 7,8

Оценка IMDb: 7,3

Благодаря кондитерской во французском городке полностью меняется жизнь. 

18. Yesterday

Великобритания, США, 2019

Оценка «Кинопоиска»: 6,9

Оценка IMDb: 6,8

Парень пользуется тем, что весь мир вдруг вообще не знает песен The Beatles. 

19. «Стажер»

США, 2015

Оценка «Кинопоиска»: 7,6

Оценка IMDb: 7,1

Роберт Де Ниро в роли пенсионера, который круто меняет жизнь и устраивается консультантом в онлайн-магазине модной одежды. 

20. «Вкус вишни»

Иран, Франция, 1997

Оценка «Кинопоиска»: 7,4

Оценка IMDb: 7,7

Мужчина безуспешно ищет человека, который его убьет. И находит вкус к жизни. 

21. «С любовью, Рози»

Великобритания, Германия, 2014

Оценка «Кинопоиска»: 7,6

Оценка IMDb: 7,1

Друзья детства драматично расстаются на выпускном балу. Довольно остроумный и небанальный ромком. 

22. «Каникулы строгого режима»

Россия, 2009

Оценка «Кинопоиска»: 7,1

Оценка IMDb: 6,2

Звезды «Бригады» играют зэков, которые меняются, сбегая в детский лагерь притворяться вожатыми.

23. «Лиза-лиса»

Венгрия, 2015

Оценка «Кинопоиска»: 7 

Оценка IMDb: 7,5

Девушка ухаживает за парализованной бабушкой, утопает в грезах, читая японские романы. И общается только с покойной звездой японской эстрады. 

24. «Таинственный поезд»

США, Япония, 1989

Оценка «Кинопоиска»: 7,6

Оценка IMDb: 7,5

Три необычные и почти несвязанные истории происходят в одном американском отеле. 

25. «1+1»

Франция, 2011

Оценка «Кинопоиска»: 8,8

Оценка IMDb: 8,5

Бывший вор ухаживает за парализованным миллионером. Добрая история, которая за 11 лет стала самой любимой комедией в мире. 

История дружбы, на которой основан фильм «1+1»: алжирский вор десять лет прожил с аристократом, обойдя 90 кандидатов
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26. «Простая история»

США, Франция, Великобритания, 1999

Оценка «Кинопоиска»: 7,8

Оценка IMDb: 8

Самый необычный фильм Дэвида Линча (потому что самый обычный из всех). Старик едет через два штата на газонокосилке, чтобы повидаться с братом.

27. «Самолетом, поездом, машиной»

США, 1987

Оценка «Кинопоиска»: 7,5

Оценка IMDb: 7,6

Комедия о том, как отмененный рейс объединяет в большое путешествие двух непохожих людей. 

28. «Рок-н-рольщики»

Ирландия, Великобритания, 2015

Оценка «Кинопоиска»: 7,8

Оценка IMDb: 7,9

Ностальгия по 80-м. Парень создает рок-группу, чтобы покорить девушку.

29. «Инопланетянин»

США, 1982

Оценка «Кинопоиска»: 7,8

Оценка IMDb: 7,9

Мальчик подружился с инопланетным существом. Теплая классика от Стивена Спилберга. 

30. «Джой»

США, 2015

Оценка «Кинопоиска»: 6,8

Оценка IMDb: 6,6

Дженнифер Лоуренс играет мать-одиночку, которая разбогатела, когда придумала чудо-швабру.

31. «Амели»

Франция, Германия, 2001

Оценка «Кинопоиска»: 8

Оценка IMDb: 8,3

Море французской романтики. Девушка делает мир вокруг лучше и наполняет его сказочным настроением. 

32. «Ларс и настоящая девушка»

США, Канада, 2007

Оценка «Кинопоиска»: 7,1

Оценка IMDb: 7,3

Райан Гослинг в роли чудика, который влюбился в секс-куклу. И убеждает всех вокруг, что это живой человек.

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33. «Там, где живут чудовища»

Германия, США, Австралия, 2009

Оценка «Кинопоиска»: 6,9

Оценка IMDb: 6,7

Мальчик сбегает от мамы и попадает на остров к странным существам.

34. «Продюсеры»

США, 1968

Оценка «Кинопоиска»: 7,3

Оценка IMDb: 7,5

Комедия о бродвейском мюзикле, который спасается от финансового краха с помощью необычного бухгалтера. 

35. «Таможня дает добро»

Франция, Бельгия, 2010

Оценка «Кинопоиска»: 7,1

Оценка IMDb: 6,4

Француз и бельгиец служат на таможне и терпеть друг друга не могут. Но общее дело заставит их объединиться.

36. «Реальные упыри»

Новая Зеландия, 2014

Оценка «Кинопоиска»: 7,5

Оценка IMDb: 7,6

Вампиры в современном мире – это милейшие и чудные создания (но они все еще пьют кровь у незнакомцев).

37. «Портрет девушки в огне»

Франция, 2019

Оценка «Кинопоиска»: 7,3

Оценка IMDb: 8,1

Пляжи Бретани XVIII века. История притяжения друг к другу натурщицы и художницы.

38. «Королевство полной луны»

США, 2012

Оценка «Кинопоиска»: 7,6

Оценка IMDb: 7,8

Добрейший летний фильм о первой любви, где даже у Брюса Уиллиса милая роль.

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39. «Полночь в Париже»

США, Испания, 2011

Оценка «Кинопоиска»: 7,7

Оценка IMDb: 7,7

Романтическая фантазия от Вуди Аллена. Писатель приезжает в Париж – и вдруг оказывается в эпохе Хемингуэя и Пикассо. 

40. «Автомойка»

США, 1976

Оценка «Кинопоиска»: 6,1

Оценка IMDb: 6,1

Классика американской комедии 70-х, о которой почти не знают в России. Работники автомойки – все колоритные и милые персонажи, которые развлекаются на работе как могут. 

41. «Зависнуть в Палм-Спрингс»

США, Гонконг, 2020

Оценка «Кинопоиска»: 7,3

Оценка IMDb: 7,4

Курортный ромком, о том как неожиданно попасть во временную петлю и найти любовь. 

42. «Черная кошка, белый кот»

Югославия (ФР), Франция, Германия, Австрия, Греция, 1998

Оценка «Кинопоиска»: 8

Оценка IMDb: 8

Разудалая комедия Эмира Кустурицы о двух престарелых цыганских баронах, чьи дети наворотили дел. 

43. «Страна ОЗ»

Россия, 2015

Оценка «Кинопоиска»: 6,6

Оценка IMDb: 6,9

Абсурдная комедия о чудесах новогоднего Екатеринбурга. 

44. «Завтрак у Тиффани»

США, 1961

Оценка «Кинопоиска»: 8,1

Оценка IMDb: 7,6

Блистает Одри Хепберн. Играя хитрую авантюристку, которая ищет любовь.

45. «Школа рока»

США, Германия, 2003

Оценка «Кинопоиска»: 7,2

Оценка IMDb: 7,2

Бывшая рок-звезда после провала карьеры пересобирает себя вместе со школьной группой.

46. «Главный герой»

США, Канада, 2021

Оценка «Кинопоиска»: 7,4

Оценка IMDb: 7,1

Герой Райана Рейнольдса вдруг узнает, что он неигровой персонаж видеоигры. Сюжет крутится вокруг фантастических событий и любовной линии (из-за которой все и началось).

47. «Мимино»

СССР, 1977

Оценка «Кинопоиска»: 8,1

Оценка IMDb: 8,1

Харизматичный и наивный летчик мечтает управлять большим самолетом. Добрая комедия с крылатыми цитатами. 

48. «Ночь на Земле»

Франция, Великобритания, Германия, США, Япония, 1991

Оценка «Кинопоиска»: 7,9

Оценка IMDb: 7,7

Пять историй пяти таксистов из пяти городов мира. Все истории разные по настроению, но очень трогательные и душевные. 

49. «Привет, Джули!»

США, 2010

Оценка «Кинопоиска»: 7,8

Оценка IMDb: 7,7

Ромком о двух влюбленных, которые все никак не могут сойтись и не признаются друг другу в чувствах. Ситуацию мы видим то с одной, то с другой стороны. 

50. «Бесподобный мистер Фокс»

США, Великобритания, 2009

Оценка «Кинопоиска»: 7,9

Оценка IMDb: 7,9

Кукольная сказка от Уэса Андерсона о хитром соперничестве мира лис и мира людей. 

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