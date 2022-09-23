50 успокаивающих фильмов
1. «Хороший год»
США, Великобритания, 2006
Оценка «Кинопоиска»: 7,7
Оценка IMDb: 6,9
В солнечном Провансе разворачивается история лондонского менеджера, который обнаруживает, что не только он наследует местную винодельню.
2. «Под солнцем Тосканы»
США, Италия, 2003
Оценка «Кинопоиска»: 7,8
Оценка IMDb: 6,9
Писательница разводится – и справляется с депрессией после переезда в Италию.
3. «История рыцаря»
США, 2001
Оценка «Кинопоиска»: 7,8
Оценка IMDb: 6,9
Необычно доброе и благородное Средневековье, где герой Хита Леджера сражается в рыцарских турнирах под музыку Queen.
4. «Весна, лето, осень, зима... и снова весна»
Южная Корея, Германия, 2003
Оценка «Кинопоиска»: 7,9
Оценка IMDb: 8
Тонкая корейская драма о тишине, вечности и гармонии.
5. «Сны Акиры Куросавы»
Япония, США, 1990
Оценка «Кинопоиска»: 7,8
Оценка IMDb: 7,7
Восемь новелл от великого режиссера – его необычные и яркие сны.
6. «Прогулка по лесам»
США, 2015
Оценка «Кинопоиска»: 6,5
Оценка IMDb: 6,3
Писатель ищет вдохновения и зовет с собой в горы друга-алкоголика.
7. «Маленькая мисс Счастье»
США, 2006
Оценка «Кинопоиска»: 7,5
Оценка IMDb: 7,8
Разобщенная семья собирается вместе ради девочки, чтобы отправить ее на конкурс красоты.
8. «Король говорит!»
Великобритания, США, 2010
Оценка «Кинопоиска»: 8
Оценка IMDb: 8
Отец Елизаветы II Георг VI мучается от заикания, но старается побороть проблему и говорить публично.
9. «Мы купили зоопарк»
США, 2011
Оценка «Кинопоиска»: 7,7
Оценка IMDb: 7,1
Герой Мэтта Деймона тратит все деньги, чтобы спасти небольшой зоопарк.
10. «Трудности перевода»
США, Япония, 2003
Оценка «Кинопоиска»: 7,2
Оценка IMDb: 7,7
Старый актер и девушка потерялись в Токио. И между ними творится удивительная химия.
11. «Бобер»
США, ОАЭ, 2011
Оценка «Кинопоиска»: 6,9
Оценка IMDb: 6,6
Уставший от жизни бизнесмен находит неожиданное решение, как улучшить жизнь. Он надевает на руку куклу бобра, который живет своей жизнью.
12. «Молодость»
Италия, Франция, Великобритания, Швейцария, 2015
Оценка «Кинопоиска»: 7,3
Оценка IMDb: 7,3
Два друга (известные композитор и режиссер) едут в совместный отпуск в Альпы. И попадают в приключения, которые давно не давала столько адреналина.
13. «День сурка»
США, 1993
Оценка «Кинопоиска»: 8,1
Оценка IMDb: 8,1
Билл Мюррей не может выбраться из вечного второго февраля. Вечная комедия, которую можно еще раз пересмотреть.
14. «Хорошо быть тихоней»
США, 2012
Оценка «Кинопоиска»: 7,5
Оценка IMDb: 8
История о том, как застенчивый подросток постепенно раскрепощается и становится крутым. А еще дружит с девушкой, которую играет Эмма Уотсон.
15. «Джуно»
США, 2007
Оценка «Кинопоиска»: 7,2
Оценка IMDb: 7,5
Классика американского инди-кино. Девушка незапланированно беременеет и придумывает способ, что же дальше делать с ребенком.
16. «Мой мальчик»
Великобритания, США, Франция, Германия, 2002
Оценка «Кинопоиска»: 7,4
Оценка IMDb: 7,1
Дружба мужчины и 12-летнего мальчика, который показывает, как можно стать добрее и лучше.
17. «Шоколад»
Великобритания, США, 2000
Оценка «Кинопоиска»: 7,8
Оценка IMDb: 7,3
Благодаря кондитерской во французском городке полностью меняется жизнь.
18. Yesterday
Великобритания, США, 2019
Оценка «Кинопоиска»: 6,9
Оценка IMDb: 6,8
Парень пользуется тем, что весь мир вдруг вообще не знает песен The Beatles.
19. «Стажер»
США, 2015
Оценка «Кинопоиска»: 7,6
Оценка IMDb: 7,1
Роберт Де Ниро в роли пенсионера, который круто меняет жизнь и устраивается консультантом в онлайн-магазине модной одежды.
20. «Вкус вишни»
Иран, Франция, 1997
Оценка «Кинопоиска»: 7,4
Оценка IMDb: 7,7
Мужчина безуспешно ищет человека, который его убьет. И находит вкус к жизни.
21. «С любовью, Рози»
Великобритания, Германия, 2014
Оценка «Кинопоиска»: 7,6
Оценка IMDb: 7,1
Друзья детства драматично расстаются на выпускном балу. Довольно остроумный и небанальный ромком.
22. «Каникулы строгого режима»
Россия, 2009
Оценка «Кинопоиска»: 7,1
Оценка IMDb: 6,2
Звезды «Бригады» играют зэков, которые меняются, сбегая в детский лагерь притворяться вожатыми.
23. «Лиза-лиса»
Венгрия, 2015
Оценка «Кинопоиска»: 7
Оценка IMDb: 7,5
Девушка ухаживает за парализованной бабушкой, утопает в грезах, читая японские романы. И общается только с покойной звездой японской эстрады.
24. «Таинственный поезд»
США, Япония, 1989
Оценка «Кинопоиска»: 7,6
Оценка IMDb: 7,5
Три необычные и почти несвязанные истории происходят в одном американском отеле.
25. «1+1»
Франция, 2011
Оценка «Кинопоиска»: 8,8
Оценка IMDb: 8,5
Бывший вор ухаживает за парализованным миллионером. Добрая история, которая за 11 лет стала самой любимой комедией в мире.
26. «Простая история»
США, Франция, Великобритания, 1999
Оценка «Кинопоиска»: 7,8
Оценка IMDb: 8
Самый необычный фильм Дэвида Линча (потому что самый обычный из всех). Старик едет через два штата на газонокосилке, чтобы повидаться с братом.
27. «Самолетом, поездом, машиной»
США, 1987
Оценка «Кинопоиска»: 7,5
Оценка IMDb: 7,6
Комедия о том, как отмененный рейс объединяет в большое путешествие двух непохожих людей.
28. «Рок-н-рольщики»
Ирландия, Великобритания, 2015
Оценка «Кинопоиска»: 7,8
Оценка IMDb: 7,9
Ностальгия по 80-м. Парень создает рок-группу, чтобы покорить девушку.
29. «Инопланетянин»
США, 1982
Оценка «Кинопоиска»: 7,8
Оценка IMDb: 7,9
Мальчик подружился с инопланетным существом. Теплая классика от Стивена Спилберга.
30. «Джой»
США, 2015
Оценка «Кинопоиска»: 6,8
Оценка IMDb: 6,6
Дженнифер Лоуренс играет мать-одиночку, которая разбогатела, когда придумала чудо-швабру.
31. «Амели»
Франция, Германия, 2001
Оценка «Кинопоиска»: 8
Оценка IMDb: 8,3
Море французской романтики. Девушка делает мир вокруг лучше и наполняет его сказочным настроением.
32. «Ларс и настоящая девушка»
США, Канада, 2007
Оценка «Кинопоиска»: 7,1
Оценка IMDb: 7,3
Райан Гослинг в роли чудика, который влюбился в секс-куклу. И убеждает всех вокруг, что это живой человек.
33. «Там, где живут чудовища»
Германия, США, Австралия, 2009
Оценка «Кинопоиска»: 6,9
Оценка IMDb: 6,7
Мальчик сбегает от мамы и попадает на остров к странным существам.
34. «Продюсеры»
США, 1968
Оценка «Кинопоиска»: 7,3
Оценка IMDb: 7,5
Комедия о бродвейском мюзикле, который спасается от финансового краха с помощью необычного бухгалтера.
35. «Таможня дает добро»
Франция, Бельгия, 2010
Оценка «Кинопоиска»: 7,1
Оценка IMDb: 6,4
Француз и бельгиец служат на таможне и терпеть друг друга не могут. Но общее дело заставит их объединиться.
36. «Реальные упыри»
Новая Зеландия, 2014
Оценка «Кинопоиска»: 7,5
Оценка IMDb: 7,6
Вампиры в современном мире – это милейшие и чудные создания (но они все еще пьют кровь у незнакомцев).
37. «Портрет девушки в огне»
Франция, 2019
Оценка «Кинопоиска»: 7,3
Оценка IMDb: 8,1
Пляжи Бретани XVIII века. История притяжения друг к другу натурщицы и художницы.
38. «Королевство полной луны»
США, 2012
Оценка «Кинопоиска»: 7,6
Оценка IMDb: 7,8
Добрейший летний фильм о первой любви, где даже у Брюса Уиллиса милая роль.
39. «Полночь в Париже»
США, Испания, 2011
Оценка «Кинопоиска»: 7,7
Оценка IMDb: 7,7
Романтическая фантазия от Вуди Аллена. Писатель приезжает в Париж – и вдруг оказывается в эпохе Хемингуэя и Пикассо.
40. «Автомойка»
США, 1976
Оценка «Кинопоиска»: 6,1
Оценка IMDb: 6,1
Классика американской комедии 70-х, о которой почти не знают в России. Работники автомойки – все колоритные и милые персонажи, которые развлекаются на работе как могут.
41. «Зависнуть в Палм-Спрингс»
США, Гонконг, 2020
Оценка «Кинопоиска»: 7,3
Оценка IMDb: 7,4
Курортный ромком, о том как неожиданно попасть во временную петлю и найти любовь.
42. «Черная кошка, белый кот»
Югославия (ФР), Франция, Германия, Австрия, Греция, 1998
Оценка «Кинопоиска»: 8
Оценка IMDb: 8
Разудалая комедия Эмира Кустурицы о двух престарелых цыганских баронах, чьи дети наворотили дел.
43. «Страна ОЗ»
Россия, 2015
Оценка «Кинопоиска»: 6,6
Оценка IMDb: 6,9
Абсурдная комедия о чудесах новогоднего Екатеринбурга.
44. «Завтрак у Тиффани»
США, 1961
Оценка «Кинопоиска»: 8,1
Оценка IMDb: 7,6
Блистает Одри Хепберн. Играя хитрую авантюристку, которая ищет любовь.
45. «Школа рока»
США, Германия, 2003
Оценка «Кинопоиска»: 7,2
Оценка IMDb: 7,2
Бывшая рок-звезда после провала карьеры пересобирает себя вместе со школьной группой.
46. «Главный герой»
США, Канада, 2021
Оценка «Кинопоиска»: 7,4
Оценка IMDb: 7,1
Герой Райана Рейнольдса вдруг узнает, что он неигровой персонаж видеоигры. Сюжет крутится вокруг фантастических событий и любовной линии (из-за которой все и началось).
47. «Мимино»
СССР, 1977
Оценка «Кинопоиска»: 8,1
Оценка IMDb: 8,1
Харизматичный и наивный летчик мечтает управлять большим самолетом. Добрая комедия с крылатыми цитатами.
48. «Ночь на Земле»
Франция, Великобритания, Германия, США, Япония, 1991
Оценка «Кинопоиска»: 7,9
Оценка IMDb: 7,7
Пять историй пяти таксистов из пяти городов мира. Все истории разные по настроению, но очень трогательные и душевные.
49. «Привет, Джули!»
США, 2010
Оценка «Кинопоиска»: 7,8
Оценка IMDb: 7,7
Ромком о двух влюбленных, которые все никак не могут сойтись и не признаются друг другу в чувствах. Ситуацию мы видим то с одной, то с другой стороны.
50. «Бесподобный мистер Фокс»
США, Великобритания, 2009
Оценка «Кинопоиска»: 7,9
Оценка IMDb: 7,9
Кукольная сказка от Уэса Андерсона о хитром соперничестве мира лис и мира людей.