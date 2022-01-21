Конфеты M&M’s начинались как еда для солдат на войне, поставляют особые пачки президенту США и чуть не убили солиста Oasis

В этом январе M&M’s попали во все новости с реформой: персонажи-конфеты, которые компания использовала в рекламе для продвижения бренда, поменяют каблуки на кроссовки, получат гендерно-нейтральные обращения и станут звучать более разнообразными голосами. Все это, чтобы лучше соответствовать представлениям времени о гендерных и этнических ролях.

M&M’s меняется не впервые. За 80 лет компания прошла через многое: добавляла и убирала новые цвета, меняла образ, создала новых персонажей, поставляла продукцию на фронт и в офис президента. И стала, возможно, самой известной маркой конфет в мире, продаваясь в 100+ странах.

Название – это просто первые буквы имен основателей

Один из них – сын основателя компании Mars Форрест Марс (да, в названии батончика просто фамилия, а не планета). Второй – сын президента компании Hershey Chocolate Брюс Мюрри.

Марс не мог в одиночку производить шоколадные драже, покрытые глазурью – экономика США только перенесла великую депрессию и другие потрясения. Поэтому Мюрри помог с инвестициями и ресурсами. Позже Марс выкупил его долю (говорят, за один миллиард долларов) и стал единоличным владельцем бренда. Но название осталось прежним.

M&M’s поднялся на войне и поставках в армию

Тут надо знать две истории.

Первая. Марс в первые годы создания бизнеса увидел, как солдаты Гражданской войны в Испании питаются на передовой шоколадными гранулами с цветной оболочкой – это были британские конфеты Smarties, которые впервые появились в 1937 году. Они продавались в картонных тубах с цветной крышкой.

Марс вдохновился этой идеей и получил патент на собственные конфеты – через четыре года появились M&M’s. Тоже в тубах.