Как группа Би-2 создавала первый альбом: эмиграция, шашлыки с водкой, десять лет поисков и презентация в школе

6. «Мой друг». Песню уже сделали в Мельбурне. Она обращена к нашему другу, который остался жить в Австралии – Юре Крищеновичу. Она ему очень нравится. Мы немножко от нее устали, потому что мы для нее записывали хор. Тогда впервые узнали, что можно изобразить хор вдвоем.

Ну не вдвоем, но еще несколько человек, и это будет звучать как 50 человек. Там в середине песни есть шум, крик, гам, хлопают все. Мы посмотрели, кто есть в студии, набрали человек шесть-семь, половина не говорили по-русски. Мы написали, по-моему, большими буквам «Мой друг никогда не грустит». И вот некоторых австралийцев мы заставили петь или говорить: «Мой друг никогда не грустит». Было очень смешно».

7. «Никто не придет». «Песня состояла из трех куплетов. Но последний мы не использовали, решили оставить два. Мы на этой песне дали Эдаму, оператору, оторваться. Он фанат группы Ultravox, поэтому он собирал старые аналоговые синтезаторы, с такими ручками. Он наиграл там всяких звучков, это все изобретено было вручную. Отдали ему и сказали: «Эдам, давай сделаем то, что было в 80-х». Мы сами из музыки 80-х. Это наше детство, юность.

Опять же было использовано нами впервые такое понятие как «сэмплы». В припеве. Конечно, расслышать это уже невозможно. Там ржание лошадей записано, которое видоизменено до такого звука. Он так пронизывает, продирает до костей».

8. «Полковнику никто не пишет». «Это последняя песня, которая появилась в альбоме. Мы думали, какую песню вставить, практически все уже было написано. Выбор почему-то пал на нее. Песня, которую мы считали проходной. Это альбомный трек, проходная песня. Есть песни, они ударные. А эта – мы никогда на нее не ставили.

Показалось, что эта фраза круто подходит для эмигрантской жизни. «Полковнику никто не пишет» – когда ты забрался совсем уж далеко от своих родных мест. Австралия – это другая сторона планеты. И еще: «Большие города, пустые поезда». Репетировали мы на другом конце города. Ездили на метро, а метро наземное, не подземное. Вечер, проезжали сити, как раз я помню, были большие города и пустой поезд метро. Мы вдвоем были в этом вагоне».