Предсказания в «Симпсонах»: как появились и правда ли все сбывается
Феномен предсказаний из «Симпсонов» возник еще в двухтысячных, но пик его популярности пришелся на 2010-е, когда «сбылось» сначала избрание Трампа, а потом пандемия коронавируса. Пророчества быстро превратились в отдельное культурное явление, о котором писали крупнейшие медиа, а создателям приходилось объяснять фанатам, что никакой магии и конспирологии в «предсказаниях» нет.
Все начиналось с конспирологии, но потом превратилось в мемы
Первое известное предсказание открыто в 2006 году участником форума о конспирологических теориях вокруг терактов 11 сентября. Пользователь выложил кадр из серии «Симпсонов» 1997 года, на котором Лиза держит рекламу автобусных билетов до Нью-Йорка. На нем число девять расположено возле башен Всемирного торгового центра, из-за чего изображение напоминает 9/11.
Со временем пользователи соцсетей, а также BuzzFeed, Mashable и другие медиа об интернет-культуре стали делать подборки «сбывшихся пророчеств» – так кадры постепенно перешли из конспирологических теорий в разряд ироничных мемов о предсказаниях в «Симпсонах». Вокруг феномена сформировались собственные сообщества, одно из самых известных – Simpsons Did It (это уже было в «Симпсонах»). Оно названо в честь эпизода «Южного парка», в котором герои понимают, что все сюжетные идеи уже были в «Симпсонах».
Наверное, самым известным предсказанием остается избрание Дональда Трампа президентом США. «Симпсоны» выпустили серию с упоминанием этого еще в 2000 году – за 16 лет до победы Трампа. Лиза, ставшая президентом, произносит в ней фразу: «Как вам известно, мы унаследовали бюджетный кризис от президента Трампа».
Феномен предсказаний стал настолько массовым, что о нем писали The Guardian и Time, университет Глазго проводил лекции об этом явлении, а Disney+, владеющий правами на сериал, сделал подборку главных «пророчеств».
Математика, предпосылки и образование авторов – как объяснить пророчества
«Симпсоны» выходят с 1989 года, это одно из самых продолжительных шоу на ТВ. За это время авторы выпустили 33 сезона с более чем 700 сериями. Учитывая, что предсказанием может стать не целый эпизод и даже не сцена, а просто отдельная шутка, нет ничего удивительного в сформировавшемся феномене.
«Если ты делаешь достаточно предсказаний, то 10% окажутся правильными», – говорил бывший исполнительный продюсер шоу Эл Джин.
В масс-медиа обращают внимание только на «сбывшиеся» предсказания, в то время как процент «несбывшихся» значительно выше. Математик Мэтт Заремски подсчитал в 2018 году, что «явные предсказания» сбылись только в 1,6% случаев – в 20 из 1224 насчитанных им примерах в 29 сезонах.
Примером «неудачного» предсказания может быть серия 1995 года, в которой часы Биг-Бена становятся цифровыми в 2010 году, а деревья – голографическими.
Но даже когда речь идет об «удачных» предсказаниях, удивляться нечему – часто у них вполне рациональные предпосылки. Уже упомянутый пример с Трампом появился не из неоткуда: к моменту выхода серии он уже говорил о планах баллотироваться в президенты, а в 2000 году он даже участвовал в выборах.
«Это казалось последней логической остановкой перед падением на дно. Мы сделали это, потому что это соответствовало видению Америки, сошедшей с ума», – объяснил эпизод Дэн Грини, один из авторов шоу.
Эпизод 1998 года, в котором Гомер практически точно вычисляет массу бозона Хиггса, создан сценаристом, изучавшим физику в Гарварде. Эпизод 1993 года про «грипп из Осаки» основан на новостях о гриппе, появлявшихся в течение многих лет до этого.
«Мы высмеивали события из реальной жизни, произошедшие много лет назад, и так как история продолжает повторяться, то просто кажется, как будто мы предсказывали что-то», – говорил один из авторов серии про грипп Билл Окли.
Авторы шоу погружены в мировой культурный контекст, поэтому повестка так или иначе отражается на «Симпсонах». «Мы своего рода футурологи в том смысле, что пишем на 10 месяцев вперед и пытаемся угадать, что произойдет», – объясняла Стефани Джиллис, одна из авторов шоу.
В новом сезоне будет эпизод о предсказаниях
34-й сезон «Симпсонов» выйдет в сентябре 2022 года, и это будет «лучший 34-й сезон любого шоу, которое вы видели», говорит шоураннер Мэтт Сельман.
Он анонсировал, что в нем появится «концептуальный эпизод» о том, как «Симпсоны» предсказывают будущее. Никаких подробностей нет – только предупреждение о неких «сумасшедших вещах» в серии. В соцсетях шутят, что авторы наконец признаются в работе на ФБР или участии в обществе иллюимнатов.