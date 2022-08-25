Предсказания в «Симпсонах»: как появились и правда ли все сбывается

Феномен предсказаний стал настолько массовым, что о нем писали The Guardian и Time, университет Глазго проводил лекции об этом явлении, а Disney+, владеющий правами на сериал, сделал подборку главных «пророчеств».

Математика, предпосылки и образование авторов – как объяснить пророчества

«Симпсоны» выходят с 1989 года, это одно из самых продолжительных шоу на ТВ. За это время авторы выпустили 33 сезона с более чем 700 сериями. Учитывая, что предсказанием может стать не целый эпизод и даже не сцена, а просто отдельная шутка, нет ничего удивительного в сформировавшемся феномене.

«Если ты делаешь достаточно предсказаний, то 10% окажутся правильными», – говорил бывший исполнительный продюсер шоу Эл Джин.

В масс-медиа обращают внимание только на «сбывшиеся» предсказания, в то время как процент «несбывшихся» значительно выше. Математик Мэтт Заремски подсчитал в 2018 году, что «явные предсказания» сбылись только в 1,6% случаев – в 20 из 1224 насчитанных им примерах в 29 сезонах.

Примером «неудачного» предсказания может быть серия 1995 года, в которой часы Биг-Бена становятся цифровыми в 2010 году, а деревья – голографическими.