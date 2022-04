Как Times New Roman стал главным шрифтом планеты и почему так называется

Моррисон и Лардан потратили год на создание шрифта. Дальше его одобрил уже Британский совет медицинских исследований, который заявил: новый шрифт отвечает всем требованиям и доступен как для читателей с хорошим зрением, так и для читателей, которые пользуются очками.

В 1932 году газета Times представила собственный шрифт. Это был первый случай в мире, когда газета самостоятельно придумала для себя шрифт. Times писала, что ее шрифт не предназначен для печати книг, но британские типографии игнорировали запрет и уже через несколько лет начали использовать его.

Первый случай, когда Times New Roman использовали не британские газеты, произошел в 1941 году – тогда с этим шрифтом вышел номер американского журнала для женщин Woman’s Home Companion. В 1953-м американская еженедельная газета The Chicago Sun-Times выпустила свой первый выпуск со шрифтом Times New Roman. Есть теория, что только после этого шрифт приобрел международную популярность.

Но почему Times New Roman так называется. Times – понятно, из-за газеты. New Roman – отсылка к классическому шрифту римских газет, которые выпускались в конце XV века-начале XVI века. Моррисон писал: «Я очень люблю историю. Считаю, что даже в самых маленьких делах мы должны проявлять уважение к нашему прошлому. При создании и утверждении Times New Roman мы с Виктором [Ларданом] сделали это. Название – это полностью наша инициатива. Я очень рад, что редакция величайшей газеты поддержала нас».

Стал ли Times New Roman прародителем других шрифтов

Да, стал. Некоторые примеры:

Gotham – шрифт без необходимых засечек и заострений;

Lucida Grande – дизайнеры просто добавили в Times New Roman больше закруглений;

Source Sans – еще одна вариация Times New Roman без засечек и закруглений. Но этот шрифт, скорее, произошел от Lucida Grande.

Даже сама газета Times сейчас использует другой шрифт. В 2007 году редакция наняла группу дизайнеров для улучшения визуализации шрифта. Изменений было немного, и новый шрифт получил имя Times Modern.