Как Times New Roman стал главным шрифтом планеты и почему так называется
11 апреля появилась новость: компания Monotype заблокировала сайт с библиотекой шрифтов для пользователей из России. У Monotype есть права на Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.
Times New Roman – главный шрифт индустрии. У него почти вековая история. И он долго был главным по умолчанию у компьютеров компании Microsoft.
Как появился шрифт Times New Roman
Этот шрифт люди впервые увидели в 1932 году. История его появления связана с лондонской газетой Times. В 1929-м издание задумало небольшой ребрендинг на всех уровнях. Это касалось и дизайна страниц газеты. Тогда же редакция Times наняла типографа Стэнли Моррисона для создания собственного уникального шрифта. Редакция дала Моррисону полную свободу в плане организации собственной команды дизайнеров ради создания шрифта, но тот позвал лишь одного – Виктора Лардана.
В основе идеи Моррисона были два тезиса:
- Шрифт должен быть удобным: то есть в одну строчку вмещается максимальное число символов;
- Шрифт должен быть легко читаемым: то есть виден даже без очков.
Во время разработки нового шрифта Моррисон ориентировался на вариацию Plantin, который был произвольным от более старого шрифта Gros Cicero (считается, что его придумали в 1575 году). После месяцев подготовки Моррисон и Лардан вывели целый алгоритм для создания собственного уникального шрифта:
- Они объединили Plantin и старые варианты Gros Cicero и создали для себя визуальную модель исходного шрифта;
- Дальше они несколько увеличили высоту букв (как строчных, так и прописных);
- Для улучшения читабельности Моррисон и Лардан несколько уменьшили расстояния между буквами. Моррисон в своей книге «Список типов» назвал этот процесс «жизненно необходимым органическим сжатием»;
- Более толстые части буквы дизайнеры сделали еще толще. При этом более тонкие части они не меняли – так при печати типографии тратили больше чернил и делали слова темнее.
Моррисон и Лардан потратили год на создание шрифта. Дальше его одобрил уже Британский совет медицинских исследований, который заявил: новый шрифт отвечает всем требованиям и доступен как для читателей с хорошим зрением, так и для читателей, которые пользуются очками.
В 1932 году газета Times представила собственный шрифт. Это был первый случай в мире, когда газета самостоятельно придумала для себя шрифт. Times писала, что ее шрифт не предназначен для печати книг, но британские типографии игнорировали запрет и уже через несколько лет начали использовать его.
Первый случай, когда Times New Roman использовали не британские газеты, произошел в 1941 году – тогда с этим шрифтом вышел номер американского журнала для женщин Woman’s Home Companion. В 1953-м американская еженедельная газета The Chicago Sun-Times выпустила свой первый выпуск со шрифтом Times New Roman. Есть теория, что только после этого шрифт приобрел международную популярность.
Но почему Times New Roman так называется. Times – понятно, из-за газеты. New Roman – отсылка к классическому шрифту римских газет, которые выпускались в конце XV века-начале XVI века. Моррисон писал: «Я очень люблю историю. Считаю, что даже в самых маленьких делах мы должны проявлять уважение к нашему прошлому. При создании и утверждении Times New Roman мы с Виктором [Ларданом] сделали это. Название – это полностью наша инициатива. Я очень рад, что редакция величайшей газеты поддержала нас».
Стал ли Times New Roman прародителем других шрифтов
Да, стал. Некоторые примеры:
- Gotham – шрифт без необходимых засечек и заострений;
- Lucida Grande – дизайнеры просто добавили в Times New Roman больше закруглений;
- Source Sans – еще одна вариация Times New Roman без засечек и закруглений. Но этот шрифт, скорее, произошел от Lucida Grande.
Даже сама газета Times сейчас использует другой шрифт. В 2007 году редакция наняла группу дизайнеров для улучшения визуализации шрифта. Изменений было немного, и новый шрифт получил имя Times Modern.
Как Microsoft сделала Times New Roman шрифтом по умолчанию
В 1990-м компания Microsoft задумалась об улучшенной визуализации собственного софта и обратилась к разработчикам шрифтов. Тогда-то и появилась первая связь Microsoft с Times New Roman.
Впервые шрифт появился у Microsoft в операционной системе Windows 92. Тогда это были наработки без целой базы основных символов. К версии 1995 года компания успешно закончила интеграцию Times New Roman. Дизайнеры Microsoft тогда нарисовали значки евро, доллара и многие другие и успешно завершили интеграцию шрифта.
Тогда в Microsoft говорили, что Times New Roman неслучайно появился в Windows. Он долго был лидером в своей индустрии, к тому же за 70 с лишним лет существования не потерял актуальность. Компания отмечала, что Times New Roman за это время стал узнаваем благодаря популярности в печатных медиа, поэтому она и выбрала его как стандартный шрифт.
Times New Roman продержался как главный шрифт до 2005 года. Дизайнеры Microsoft говорили, что он отвечает всем необходимым требованиям, но отмечали: компания долгое время пытается придумать какую-то сильную альтернативу. Чтобы: а) Новый шрифт был доступен для стандартного печатания (то есть документы, статьи и т.д.); б) Не сильно резал глаз.
В 2007 году компания Microsoft ввела шрифт Calibri, который сразу же заменил Times New Roman в качестве шрифта по умолчанию для Power Point, Word и других программ. Старший программист Microsoft Джо Френд в интервью Forbes аргументировал эту замену следующими тезисами:
- Рост цифрового потребления. На экранах устройств Calibri смотрелся органичнее;
- Желание полностью изменить продукты Office – это касалось и стандартного шрифта. Хотя даже внутри команды разработчиков к этому решению отнеслись спорно.