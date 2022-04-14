Пропадут ли Times New Roman и другие шрифты от Monotype с компьютера и можно ли их дальше использовать в документах
Что произошло: сайт с шрифтами не открывается в России
Компания Monotype, владеющая Times New Roman и другими популярными шрифтами, заблокировала россиянам доступ к своему сайту. При попытке открыть каталог шрифтов появляется сообщение о запрете.
При этом каталог открывается с VPN, позволяет просмотреть доступные шрифты и оформить подписку. Первыми на запрет обратили внимание «Ведомости». Собеседник газеты из IT-компании рассказал, что Monotype стал недоступен минимум 11 апреля.
Доступны ли сами шрифты в России – пока да
Для пользователей, которые просто работают с текстовыми документами на компьютерах, пока ничего не меняется. Шрифты по-прежнему доступны, поскольку лицензию на них покупает разработчик программного обеспечения (например, Microsoft или Apple). Поэтому если у пользователя есть Microsoft Word, то в нем будет Times New Roman и другие шрифты.
Изменится ли ситуация, пока непонятно. Опрошенные «Ведомостями» эксперты допускают, что Monotype может отозвать лицензию, но сомневаются, что это произойдет. Такое решение потребует выплат неустоек и приведет к финансовым потерям для Monotype.
Формально Microsoft приостановила работу в России еще в начале марта. Это значит, что россияне не могут купить лицензию на продукцию компании. И тем не менее ее дистрибутор Softline продолжает продажи, в том числе на Microsoft Office, куда входят программы, использующие шрифты Monotype.
Запрет влияет на тех, кому нужно коммерческое использование шрифтов
Любой шрифт – это чья-то интеллектуальная собственность, поэтому за ее использование нужно платить авторам. Большинство пользователей покупают их не напрямую у авторов шрифта, а через посредников, например, разработчиков ПО. То есть Monotype продает лицензию Microsoft, а та открывает доступ пользователю.
Но может быть другая ситуация: бренд хочет купить шрифт напрямую у Monotype, чтобы создать с этим шрифтом сайт, использовать его в надписях на физической продукции. В этом случае у пользователей из России и могут возникнуть сложности. Пока Monotype не комментировала решение, поэтому непонятно, означает ли оно полный запрет на покупку шрифтов в России.
Какие шрифты принадлежат Monotype
У компании больше 30 тысяч шрифтов в библиотеке. Вот некоторые из них:
- Arial
- Baskerville
- Courier New
- Futura
- Helvetica
- Imprint
- Madera
- Plantin
- Tahoma
- Times New Roman
- Verdana
Бывают ли бесплатные шрифты
Да. Одни из самых известных – у Google Fonts. Компания разрешает использовать шрифты как в личных, так и в коммерческих целях. Всего у нее 1400 семей шрифтов, в том числе IBM (альтернатива Helvetica Neue) и Tinos (альтернатива Times New Roman). Правда, не все шрифты доступны в кириллице.
Российская Paratype предлагает 12 бесплатных шрифтов. Также бесплатные версии можно искать на Fontshop и Myfonts. Аналоги популярных шрифтов можно найти через поиск в гугле. Например, Times Newer Roman, отличающийся от оригинала только шириной символов.