Пропадут ли Times New Roman и другие шрифты от Monotype с компьютера и можно ли их дальше использовать в документах

При этом каталог открывается с VPN, позволяет просмотреть доступные шрифты и оформить подписку. Первыми на запрет обратили внимание «Ведомости». Собеседник газеты из IT-компании рассказал, что Monotype стал недоступен минимум 11 апреля.

Доступны ли сами шрифты в России – пока да

Для пользователей, которые просто работают с текстовыми документами на компьютерах, пока ничего не меняется. Шрифты по-прежнему доступны, поскольку лицензию на них покупает разработчик программного обеспечения (например, Microsoft или Apple). Поэтому если у пользователя есть Microsoft Word, то в нем будет Times New Roman и другие шрифты.

Изменится ли ситуация, пока непонятно. Опрошенные «Ведомостями» эксперты допускают, что Monotype может отозвать лицензию, но сомневаются, что это произойдет. Такое решение потребует выплат неустоек и приведет к финансовым потерям для Monotype.

Формально Microsoft приостановила работу в России еще в начале марта. Это значит, что россияне не могут купить лицензию на продукцию компании. И тем не менее ее дистрибутор Softline продолжает продажи, в том числе на Microsoft Office, куда входят программы, использующие шрифты Monotype.

Запрет влияет на тех, кому нужно коммерческое использование шрифтов

Любой шрифт – это чья-то интеллектуальная собственность, поэтому за ее использование нужно платить авторам. Большинство пользователей покупают их не напрямую у авторов шрифта, а через посредников, например, разработчиков ПО. То есть Monotype продает лицензию Microsoft, а та открывает доступ пользователю.