Зачем Том Хэнкс врывается на чужие свадьбы и как на это реагируют люди (однажды бабуля назвала его засранцем!)

Кому и когда Хэнкс срывал свадьбы

Таких случаев было много, и даже сам Том Хэнкс не знает и не помнит, как родилась эта традиция. Он говорит, что вроде бы она пошла из начала нулевых. Вот некоторые примеры:

• 2009 год. Съемки фильма «Ангелы и демоны». Хэнкс влетел на свадьбу и закричал: «Я так хочу сфотографироваться с тобой! Боже!»

• 2012 год. Хэнкс гулял по Нью-Йорку и увидел, как пара идет по улице и фотографируется на камеру. Он подошел и спросил, никто не хочет сфотографироваться с ним. Честно: «Девушка завизжала. А парень просто занервничал: «Эй, мужик, кто ты такой, отойди от нее!»

• 2015-й. Хэнкс отдыхал на Ибице и испортил свадьбу молодоженам там.

• 2016-й. Хэнкс бегал по Центральному парку и увидел свадьбу: подошел, поздравил, обнял, поцеловал руку невесте.

• 2021-й. Стал гостем на однополой свадьбе.

И такое случается буквально каждый год. Даже в 2022-м уже было. Он заглянул на свадьбу в Питтсбурге. Невеста по имени Грейс Гуолтни сказала: «Был момент во время церемонии, когда мы молились и не смотрели друг на друга. И после этого я сказала любимому шепотом: «Люк, я только что встретила Тома Хэнкса, надо было его привести сюда».

Вот фотографии, как он это делает: