Зачем Том Хэнкс врывается на чужие свадьбы и как на это реагируют люди (однажды бабуля назвала его засранцем!)
У Тома Хэнкса есть одно странное хобби: он врывается на свадьбы и портит их. Это случалось не один раз, и он поступал так не со знакомыми, а с рандомными людьми. Зачем, почему? «Это мое эго. Я делаю это, чтобы просто потешить себя».
Кому и когда Хэнкс срывал свадьбы
Таких случаев было много, и даже сам Том Хэнкс не знает и не помнит, как родилась эта традиция. Он говорит, что вроде бы она пошла из начала нулевых. Вот некоторые примеры:
• 2009 год. Съемки фильма «Ангелы и демоны». Хэнкс влетел на свадьбу и закричал: «Я так хочу сфотографироваться с тобой! Боже!»
• 2012 год. Хэнкс гулял по Нью-Йорку и увидел, как пара идет по улице и фотографируется на камеру. Он подошел и спросил, никто не хочет сфотографироваться с ним. Честно: «Девушка завизжала. А парень просто занервничал: «Эй, мужик, кто ты такой, отойди от нее!»
• 2015-й. Хэнкс отдыхал на Ибице и испортил свадьбу молодоженам там.
• 2016-й. Хэнкс бегал по Центральному парку и увидел свадьбу: подошел, поздравил, обнял, поцеловал руку невесте.
• 2021-й. Стал гостем на однополой свадьбе.
И такое случается буквально каждый год. Даже в 2022-м уже было. Он заглянул на свадьбу в Питтсбурге. Невеста по имени Грейс Гуолтни сказала: «Был момент во время церемонии, когда мы молились и не смотрели друг на друга. И после этого я сказала любимому шепотом: «Люк, я только что встретила Тома Хэнкса, надо было его привести сюда».
Вот фотографии, как он это делает:
Почему Хэнкс это делает
Впервые Хэнкс об этом рассказал в 2006 году. Тогда он признался, что ему просто нравится это делать: его многие знают, ему нравится дарить людям позитив. «Слушайте, но ведь это же смешно и прикольно. Мне нравится, как люди смущаются, смеются. А я, такой безобразник Том, улыбаюсь и смеюсь тоже».
А вот комментарий от 2015 года: «Потому что я странный, веселый и сумасшедший. Я был бы счастлив, если бы какой-нибудь актер пришел ко мне на свадьбу и много смеялся».
Спустя два года он сказал: «Меня обвиняли в том, что я безобразничаю. Это все ерунда: я просто веселюсь. Хотя однажды мне высказала какая-то бабулечка. Она тоже не поняла, кто я такой и назвала засранцем». Возмущаются, кстати, не все. В 2019-м жених отвел его в сторону и благодарил: у него и его девушки не было денег на приглашение аниматора.
Недавно Хэнкс пришел на программу Late Night with Seth Meyers, где затронул свадебную тему. Вот выпуск:
А вот его цитаты из шоу:
- «Я вам расскажу. Это все мое бесконтрольное эго. Я просто не могу не думать о том, что бы эти люди хотели больше всего на свете, чтобы запомнить этот чудесный день? О, подождите, я знаю ответ: «меня!». Так что да, можно сказать, что я «испортил» пару свадеб»;
- «Я просто люблю себя и обожаю свои выходки».