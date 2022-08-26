В чем секрет успеха студии A24 – самые интеллектуальные фильмы массового кино, которые все любят

Все фильмы объединяет то, что их можно причислить к жанру артхаус, но при этом они популярны у массовой аудитории: собирают кассу, обрастают культовым статусом и фанбазой, а «Лунный свет» вообще выиграл «Оскар» за лучший фильм.

В чем секрет А24: как они выбирают фильмы, как влияют на их производство, в чем их фильмы похожи и откуда такая любовь людей к одной студии?

Как студия А24 вообще получилась и чем она отличается от других студий

А24 появилась в 2012 году, и план по ее созданию разрабатывался всего месяц. Студия была основана, когда три продюсера (Дэниел Кац, Дэвид Фенкел и Джон Ходжес) ушли из своих студий, чтобы объединиться и переосмыслить идею того, как можно выпускать инди-фильмы. Кац даже вспоминает конкретный момент, когда родилась идея: «Я был с группой друзей в Риме, и у меня был момент ясности. И это было на автомагистрали A24. И в тот момент я подумал: «Теперь пришло время сделать это».

Первое время студия была небольшим офисом. Ходжес вспоминал: «Офис буквально выглядел как место для перекачки и слива акций. Тот факт, что мы смогли подписать какие-либо фильмы из этого офиса, абсурден». Но сразу А24 переманивает к себе режиссеров – дистрибьюторы студии объясняют, что причина в любви к фильмам: без нее трудно прокатывать и рекламировать их.