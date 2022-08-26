В чем секрет успеха студии A24 – самые интеллектуальные фильмы массового кино, которые все любят
Вы точно слышали про студию А24 – независимого дистрибьютора таких фильмов:
- «Маяк»
- «Лобстер»
- «Убийство священного оленя»
- Сериал «Эйфория»
- «История призрака»
- «Середина 90-х»
- «Лунный свет»
- «Леди Берд»
- «Человек – швейцарский нож»
- «Реинкарнация»
- «Солнцестояние»
- «Все, везде и сразу»
Все фильмы объединяет то, что их можно причислить к жанру артхаус, но при этом они популярны у массовой аудитории: собирают кассу, обрастают культовым статусом и фанбазой, а «Лунный свет» вообще выиграл «Оскар» за лучший фильм.
В чем секрет А24: как они выбирают фильмы, как влияют на их производство, в чем их фильмы похожи и откуда такая любовь людей к одной студии?
Как студия А24 вообще получилась и чем она отличается от других студий
А24 появилась в 2012 году, и план по ее созданию разрабатывался всего месяц. Студия была основана, когда три продюсера (Дэниел Кац, Дэвид Фенкел и Джон Ходжес) ушли из своих студий, чтобы объединиться и переосмыслить идею того, как можно выпускать инди-фильмы. Кац даже вспоминает конкретный момент, когда родилась идея: «Я был с группой друзей в Риме, и у меня был момент ясности. И это было на автомагистрали A24. И в тот момент я подумал: «Теперь пришло время сделать это».
Первое время студия была небольшим офисом. Ходжес вспоминал: «Офис буквально выглядел как место для перекачки и слива акций. Тот факт, что мы смогли подписать какие-либо фильмы из этого офиса, абсурден». Но сразу А24 переманивает к себе режиссеров – дистрибьюторы студии объясняют, что причина в любви к фильмам: без нее трудно прокатывать и рекламировать их.
Почему студию А24 так любят режиссеры артхаусных фильмов? Режиссер «Отвязных каникул» Хармони Корин объясняет, что типичная голливудская студия зациклена на себе и на бухгалтерии. А24 меняет подход и дает режиссерам больше свободы: «У А24 открыто сердце. И у них есть яйца».
Большинство актеров и режиссеров фильмов А24 хвалят студию за свежий подход, внимание к творческому процессу и спокойное отношение к финансовому вопросу – не требуется достичь всеобщей любви и огромных сборов.
Актер Колин Фаррелл: «У А24 такой большой интерес к маленьким фильмам и уникальным историям, которые, возможно, не попали бы на большой экран, если бы не они».
Кац говорит, что он устал от «голливудской ортодоксальности». В какой-то момент его перестало захватывать кино – и Кац посчитал это возможностью менять правила индустрии. С начала создания А24 позиционирует себя для 20-30-летних интеллектуалов, о которых большие студии забыли. А24 обязательно выбирает режиссеров «со своим взглядом».
А24 почти стала сразу коммерчески успешным проектом. Один из первых хитов студии – фантастика о женщине с искусственным интеллектом «Из машины» – собрала в мировом прокате $36 млн при бюджете в $15 млн. Хотя в касте нет мировых звезд. Но А24 нашла способ продвинуть фильм хитрее – создала бота в тиндере от лица искусственного интеллекта, который скоро создал шумиху вокруг премьеры.
При этом А24 и прокатывает фильмы по-своему. Например, семейную драму «Комната» (2015) А24 прокатывала тихо: сначала по отдельным кинотеатрам США, чтобы добиться сарафанного радио. А уже потом – в полную силу. Обычно студии не рискуют и сразу выпускают в прокат везде.
Режиссер документалки о певице Эми Уайнхаус Асифа Кападия говорит, что у А24 «развиты инстинкты» – они грамотно рекламируют и вовремя выпускают фильмы. В итоге «Эми» стала второй документалкой года по кассовым сборам.
А24 хвалил продюсер Харви Вайнштейн. Он рассказывал, что любит «Лунный свет» до его «Оскара» и рад, что основатели А24 признавались: они ориентировались на студию Вайнштейна Miramax, когда создавали свою студию [об этом они говорили до массовых обвинений Вайнштейна в домогательствах].
Как А24 стала уникальным явлением: впервые у конкретной студии появляются фанаты, ее недолюбливают
За последние пару лет фильмы А24 превратились в феномен киноиндустрии. Теперь это важный элемент рекламы – кино выпущено А24, а значит – стоит внимания. Уже в 2017 году GQ выпускает материал с заголовком «А24 разрушает Голливуд».
А24 действительно стала важнейшим игроком кинорынка. 26 номинаций на «Оскар», контракты с Apple и Showtime, выпуск по 18-20 фильмов в год, а в 2022-м А24 выпустила свой самый кассовый хит – драмеди о мультивселенной «Все, везде и сразу» (почти $100 млн в мировом прокате).
Но особенность А24 в том, что это не просто студия, которая выпускает фильмы. У сообщества А24 на реддите 70 тысяч подписчиков (у большинства спортивных команд меньше), а люди проводят костюмированные вечеринки с героями фильмов A24 – хотя они не связаны в единую вселенную.
С популярностью у киноманов появилась привычка критиковать А24 – их слишком все любят: студия выпускает аккуратный артхаус, который легко впечатляет людей с небольшой насмотренностью. А24 боролся с мейнстримом – и сам им стал. Писатель Вилли Стейли шутит: «А24 – это сокращение от «24-летний парень думает, что видел лучший фильм в истории».
Уникальность А24 в том, что раньше конкретная студия не обрастала таким статусом культа. Ведь она просто выпускает фильмы и даже не влияет на творческие процессы. И даже сами фильмы не объединены в отдельный жанр – А24 выпустила больше сотни тайтлов – и все они разные по настроению.
Но, например, колумнист Vulture подмечает – в фильмах А24 есть что-то общее. Пожалуй, это уникальность и оригинальность каждого фильма – после просмотра возникает ощущение, что раньше такого не видел: хочется тут же рассказать друзьям о необычной находке.