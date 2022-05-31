Миллион человек в день гадают по фото кофейной гущи через приложение – предсказания создает искусственный интеллект

В Турции гадание по кофейной гуще остается одним из самых распространенных видов предсказаний. Традиционно сеансы проходят очно, но предприниматель Сертач Ташделен перевел их в офлайн и доверил прогнозы искусственному интеллекту – и пользователям это понравилось.

У Faladdin 25 миллионов загрузок, 5 миллионов активных пользователей, из них 1 миллион – ежедневных. Приложение появилось в 2017 году, но ему предшествовал другой проект Ташделена.

Все началось с блога для матери – и переросло в разработку приложения

Он увлекся темой гаданий из-за своей матери Бинназ, которая управляла аптекой и параллельно занималась предсказаниями. Ташделен вспоминает, как мать выписывала рецепты, обещалась с покупателями, заваривала им кофе и предсказывала судьбу. Клиенты говорили ей, что их лечит гадание, а не лекарства.

Позже его мать написала книгу о предсказаниях. Однажды друг Ташделена, прочитавший книгу, сказал, что хотел бы получить предсказание «прямо сейчас». Они отправили Бинназ снимок гущи и получили ответ через несколько минут – тогда Ташделену и пришла идея бизнеса.

В начале 2010-х он создал на WordPress блог матери и монетизировал предсказания, чтобы она зарабатывала на пенсии. База клиентов росла, база гадалок тоже – и вскоре блог заменили на сайт, а потом и на приложение Binnaz.