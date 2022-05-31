Миллион человек в день гадают по фото кофейной гущи через приложение – предсказания создает искусственный интеллект
В Турции гадание по кофейной гуще остается одним из самых распространенных видов предсказаний. Традиционно сеансы проходят очно, но предприниматель Сертач Ташделен перевел их в офлайн и доверил прогнозы искусственному интеллекту – и пользователям это понравилось.
У Faladdin 25 миллионов загрузок, 5 миллионов активных пользователей, из них 1 миллион – ежедневных. Приложение появилось в 2017 году, но ему предшествовал другой проект Ташделена.
Все началось с блога для матери – и переросло в разработку приложения
Он увлекся темой гаданий из-за своей матери Бинназ, которая управляла аптекой и параллельно занималась предсказаниями. Ташделен вспоминает, как мать выписывала рецепты, обещалась с покупателями, заваривала им кофе и предсказывала судьбу. Клиенты говорили ей, что их лечит гадание, а не лекарства.
Позже его мать написала книгу о предсказаниях. Однажды друг Ташделена, прочитавший книгу, сказал, что хотел бы получить предсказание «прямо сейчас». Они отправили Бинназ снимок гущи и получили ответ через несколько минут – тогда Ташделену и пришла идея бизнеса.
В начале 2010-х он создал на WordPress блог матери и монетизировал предсказания, чтобы она зарабатывала на пенсии. База клиентов росла, база гадалок тоже – и вскоре блог заменили на сайт, а потом и на приложение Binnaz.
Ташделен хотел расширения и автоматизации – так появился Faladdin
Гадания в Турции официально запрещены, и хотя предсказателей редко преследуют, риски при очных встречах остаются. В онлайне же их значительно меньше, что сделало приложение популярным и позволяло зарабатывать предсказателям.
И тем не менее Ташделена не устраивала система Binnaz из-за ограниченности ресурсов: «Одна гадалка может работать с одним клиентом за раз». Он же хотел сделать автоматизированную систему, похожую на беспилотники Uber. Так и появился Faladdin.
Его главное отличие – предсказание через искусственный интеллект. Он собирает данные пользователей и извлекает интерпретации из заранее созданного пула. Сначала ИИ был «полным провалом». Он выдавал односложные и несвязанные предложения вроде «Чайка летит. Кошка мурлычет», но со временем накопил больше 6000 тысяч полноценных предсказаний.
Функционал приложения позволяет самому загрузить фото гущи или позволить приложению рандомно выбрать снимок из базы. После этого Faladdin предложит одно из четырех интересующих направлений:
- Общее;
- Любовь;
- Здоровье;
- Карьера/деньги.
Редактор «Гола» выбрал «здоровье» и получил рекомендацию следить за диетой, не переутомляться и не простывать. Faladdin считает, что в ближайшее время проблемы могут носить скорее психологический характер, и вызваны они будут стрессом и склонностью к преувеличению проблем. Предсказания не были конкретными и детальными – скорее общими, основанными на возрасте и профессии.
Некоторые предсказания слишком точные – и часть пользователей подозревает слежку
И тем не менее некоторым предсказания кажутся настолько точными, что они подозревают нарушение конфиденциальности. Пользователи считают, что приложение читает переписку и подслушивает звонки. Но Ташделен утверждает, что это не так и на самом деле разобрать «алгоритм человечества» несложно.
ИИ достаточно даты рождения, гендера, профессии и семейного положения, чтобы составить предсказание. «Одинокие люди в определенном возрасте подумывают о браке. Родители задумываются о перспективах своих детей. Алгоритм человечества несложен. Общественные ожидания делают наши заботы вполне предсказуемыми», – говорил Ташделен.