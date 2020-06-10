Бразильское приложение сдает в аренду вратарей для любительских матчей

Приложение помогает найти вратаря в ближайшей местности и договориться по времени. 90 минут игры стоят чуть больше девяти долларов. 40% забирают разработчики.

В приложении еще есть рейтинг вратарей (их всего около четырех тысяч) и магазин экипировки.