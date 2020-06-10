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#технологии #Футбол

Бразильское приложение сдает в аренду вратарей для любительских матчей

10 июня, 15:31

Два предпринимателя из Куритибы Самуэль Тоальдо и Ойген Браун решили проблему любительских игр, когда никто не хочет вставать в ворота. Они создали приложение Goleiro de Aluguel («Вратарь напрокат»). Можно зарегистрироваться и вратарем, и как человек, который его ищет. 

Goleiro de Aluguel

Приложение помогает найти вратаря в ближайшей местности и договориться по времени. 90 минут игры стоят чуть больше девяти долларов. 40% забирают разработчики. 

В приложении еще есть рейтинг вратарей (их всего около четырех тысяч) и магазин экипировки.

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