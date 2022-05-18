Что известно про RuStore – русский магазин приложений: станет обязательным для всех смартфонов, делает VK на свои деньги, иностранцы могут прийти
Минцифры и VK объявили о разработке русского магазина Android-приложений RuStore. Об этом стороны сообщили на РИФ (Российский интернет-форум). Пока что будет запущена бета-версия сервиса.
Зачем это нужно
Вопросом создания RuStore занимается Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В одном из своих интервью он сказал:
- Сервис нужен для работы отечественных разработчиков;
- Магазин будет готов к лету.
Вот прямая цитата Мишустина:
«Ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения. Мы все это можем».
«Интерфакс» писал, что сервис должен обязательно предустанавливаться на все продаваемые устройства. 13 мая Минцифры внесло проект федерального закона о российском магазине приложений для мобильных устройств в правительство. Принципы работы маркетплейса определяется советом, в который вошли «Яндекс», «Сбербанк», Avito, VK, «Ростелеком», «Тинькофф», Head Hunter, Ozon, Wildberries и «Газпром-медиа».
Что известно о RuStore
Пока не очень много:
• У проекта нет госфинансирования – все денежные вопросы решает VK. Правда, объем вложенных средств компания не раскрывает;
• Kaspersky – партнер для модерации и защиты приложений;
• На данный момент в маркетплейсе загружено 100 приложений. Принцип отбора – по востребованности среди населения;
• Бета-версия заработает 25 мая;
• Иностранные приложения тоже смогут размещать там продукт;
• Летом RuStore собирается добавить рейтинги приложений и разработчиков, push-уведомления и платежную систему. Комиссия будет составлять меньше 15%;
• Законодательно из всех магазинов приложений будет прописан только RuStore. При этом другие площадки не станут запретными;
• VK не будет обязывать иностранных разработчиков переносить приложения из Google Play;
• RuStore будет урегулирован законодательно, но другие магазины власть не будет запрещать.
Вот что сказал Владимир Кириенко:
«Приложение разрабатывалось «с нуля». У нас нет иллюзий, что в короткий срок можно создать магазин, обладающий полностью всеми функциями. Мы в начале пути. Благодаря поддержке отрасли и Минцифры нам удалось в короткие сроки подготовить запуск и обеспечить достаточное разнообразие, но нам предстоит большой объём инвестиций».