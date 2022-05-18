Что известно про RuStore – русский магазин приложений: станет обязательным для всех смартфонов, делает VK на свои деньги, иностранцы могут прийти

Зачем это нужно

Вопросом создания RuStore занимается Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В одном из своих интервью он сказал:

Сервис нужен для работы отечественных разработчиков; Магазин будет готов к лету.

Вот прямая цитата Мишустина:

«Ребята, разработчики, программисты, айтишники, давайте сделаем свою экосистему. У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать. Нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play на сегодняшний день у нас уже практически могут скоро не дать возможности скачивать приложения. Мы все это можем».

«Интерфакс» писал, что сервис должен обязательно предустанавливаться на все продаваемые устройства. 13 мая Минцифры внесло проект федерального закона о российском магазине приложений для мобильных устройств в правительство. Принципы работы маркетплейса определяется советом, в который вошли «Яндекс», «Сбербанк», Avito, VK, «Ростелеком», «Тинькофф», Head Hunter, Ozon, Wildberries и «Газпром-медиа».