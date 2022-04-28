VK покупает сервисы «Яндекса» «Дзен» и «Новости» – спустя два месяца после новостей о запуске продажи

Две даты вокруг сервисов «Дзен» и «Новости» от «Яндекса»:

1. 18 марта – «Яндекс» сообщил, что рассматривает различные варианты жизни для «Дзена» и «Новостей». Это компания объявила в официальном пресс-релизе.

«Яндекс» еще писал, что хочет сосредоточиться на технологических сервисах (поиск, реклама, беспилотники) и транзакционных услугах (такси, онлайн-торговля, музыка и кино). Уже тогда были слухи, что VK заинтересована в покупке сервисов. Анонимный источник в интервью РБК сказал: «В VK считают эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнерств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях».

2. 28 апреля (спустя почти два месяца) «Яндекс» и VK договорились о покупке сервисов.