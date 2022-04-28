VK покупает сервисы «Яндекса» «Дзен» и «Новости» – спустя два месяца после новостей о запуске продажи
Две даты вокруг сервисов «Дзен» и «Новости» от «Яндекса»:
1. 18 марта – «Яндекс» сообщил, что рассматривает различные варианты жизни для «Дзена» и «Новостей». Это компания объявила в официальном пресс-релизе.
«Яндекс» еще писал, что хочет сосредоточиться на технологических сервисах (поиск, реклама, беспилотники) и транзакционных услугах (такси, онлайн-торговля, музыка и кино). Уже тогда были слухи, что VK заинтересована в покупке сервисов. Анонимный источник в интервью РБК сказал: «В VK считают эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнерств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях».
2. 28 апреля (спустя почти два месяца) «Яндекс» и VK договорились о покупке сервисов.
В пресс-релизе сказано: «VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен».
Какие известны подробности:
- Пока что «Яндекс» не раскрывает сумму сделки с VK. Компания сообщила, что сделает это позже;
- В пресс-релизе компании сказано: «Сделка должна будет пройти одобрение ФАС (Федеральная антимонопольная служба)»;
- VK тоже не раскрывает условия покупки «Новостей» и «Дзена»;
- Инсайд РБК: продажа осуществилась из-за желания «Яндекса» стать технологической компанией, а эти сервисы уводят ее в сторону соцсетей.
«Дзен» появился в 2007 году. Руководитель АКМ «Стратегия» Семен Иноземцев на vc.ru в марте писал, что ежемесячная аудитория сервиса составляет 59 млн человек. «Яндекс. Новости» появились за 7 лет до этого.
Что касается вк, то это крупнейшая социальная сеть России на данный момент. Дневная аудитория ее составляет 50 млн пользователей, и это число растет. Кроме того, растут просмотры прикрепленных к вк сервисов: видео, музыка. Вот еще строчка из релиза вк:
«По данным Brand Analytics, в феврале и марте 2022 года вконтакте стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций. В интересах исследования было проанализировано более 3,3 млрд публикаций соцмедиа за период с 1 февраля по 10 марта 2022 года».