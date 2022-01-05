Секреты сериала «Бригада»: последняя серия изменена после премьеры, вместо главной героини на скрипке играют чужие руки
Сериалу «Бригада» в 2022 году исполняется 20 лет. Но он до сих пор популярен и важен для русскоязычной поп-культуры. Даже спустя 20 лет находятся люди, которые смотрят «Бригаду» впервые или с интересом пересматривают, хотя она рассказывает о давно ушедшей эпохе 90-х. Этот материал расскажет о сериале необычные подробности и скрытые детали.
1. Создатель сериала и глава гильдии каскадеров Александр Иншаков долго договаривался с Олегом Табаковым, который не отпускал Сергея Безрукова из театра. Тогда Иншаков просто оплатил Табакову все спектакли, которые Безруков пропускал из-за съемок в «Бригаде». Съемки в итоге растянулись до девяти месяцев. Тогда так долго сериалы еще не снимались.
2. «Бригаду» снял режиссер-дебютант Алексей Сидоров, который удивлялся, что ему доверили самый дорогой сериал в истории России. Он стоил 3 млн долларов: «Это какой-то знак, свидетельствующий, что ситуация с кадрами на телевидении совершенно катастрофическая: нет режиссеров, нет сценаристов, нет участников съемочных групп. Такое кино невозможно сделать за две копейки. Его нужно было снять или хорошо, или никак».
3. События «Бригады» начинаются с 1989 года и развиваются до начала нулевых. Часто в сериале случается путаница с событиями и годами. Например, в 1995-м Белов играет в Quake II (игра вышла через два года). Двухрублевая монета 1997 года попадает в события 1991-го. В 1989 году врач говорит Филатову, что Мухаммед Али даже с болезнью Паркинсона нес олимпийский огонь – но это случилось только в 1996-м. И тоже в 1989-м герои пьют пиво на фоне «Лужников» с крышей (она появится через десять лет).
Мухаммед Али заранее спланировал свои похороны. Гроб куплен за четыре года до, его несли по улицам родного города
4. Константин Эрнст отказался от показа «Бригады» на «Первом канале»: «Я считаю, что показ «Бригады» тогда, когда она была показана, был политической, психологической и социальной ошибкой. Это связано с тем, что тогда процесс еще шел и это, во многом, было воспевание братков, нежели анализ происходящего. Я счел для себя невозможным показывать эту апологию русского бандитизма».
5. Четыре главных актера жили вместе в одном пансионате целый месяц. Так продюсеры хотели, чтобы герои притерлись. В пансионате четверка называла друг друга только кличками: Белый, Космос, Фил, Пчела.
6. Один из главных мифов вокруг Саши Белого – его персонаж списан с лидера ореховской ОПГ Сильвестра (Сергей Тимофеев). Режиссер Сидоров отрицает и говорит, что главные вдохновители для «Бригады» – культовые фильмы о мафии: «Крестный отец», «Лицо со шрамом», «Однажды в Америке». С людьми из криминала создатели консультировались, но денег от них не брали (еще один частый миф о «Бригаде»). Сериал спонсировал «Газпроминвестхолдинг» и канал «Россия».
7. На роль Владимира Каверина Сидоров очень хотел Андрея Панина, но он попросил большой гонорар. Сидоров уговорил продюсеров, и они все же заплатили Панину в день рождения Сидорова. За это Панина на съемочной площадке называли «подарком».
8. Екатерина Гусева не умеет играть на скрипке. Поэтому в сценах игры ее героини Ольги Беловой использовалась хитрость: под платьем была профессиональная скрипачка, которая просовывала руку и двигала смычком. Оператор брал только крупные планы: скрипка, рука скрипачки и лицо Гусевой. Сцена снималась перед студентами консерватории, и не все разгадали фокус: смычок был намылен (чтобы не издавать звуков), а в зале играла фонограмма.
9. Первый главный сюжетный триггер «Бригады» – драка Мухи и Белого. У нее не было сценария, и актеры дрались почти по-настоящему. Безруков вспоминал: «Если я не уворачивался – то втягивал кровавые сопли в нос. Я вскользь попал Мухе в переносицу, он упал на колени, ему забили нос ватой. Доктор матерился: «Вы идиоты, вы снимаете кино, что вы с собой делаете?»
10. «Бригада» снималась в 350 локациях. Даже в тюрьме «Бутырка». Сидоров вспоминал: «Там ад в прямом смысле слова. Непонятно, как такое место вообще может существовать. Мы там двое суток снимали, и у некоторых ребят просто ехала крыша».
11. «Бригада» стала первым сериалом в России, который легально вышел на DVD.
12. Актеры не ложились в гробы для сцен похорон. Павел Майков расстроился: «Когда Сидоров принял решение, что нас в гроб не будут класть, я даже расстроился. Я пришел в этот съемочный день, настроился, что буду в гробу лежать, е-е-е!».
13. Ясень, под которым герои «Бригады» давали клятву в вечной дружбе, спилили в 2019 году.
14. В клипе Олега Газманова «Мои ясные дни» все четыре главных актера «Бригады» единственный раз снимаются вместе после сериала. Еще одно камео Саши Белого было в другом фильме Сидорова «Бой с тенью», где он дает автограф.
В фильме-сиквеле сериала «Бригада: Наследник» отказалась сниматься вся четверка.
Самое актуальное камео – клип Джигана, Тимати и Егор Крида «Rolls Royce». В конце оказалось, что Саша Белый все это время был под маской Джигана.
15. При повторном показе «Бригады» по тв создатели изменили последнюю серию. После первого показа Сидорова завалили письмами с просьбой объяснить, почему убийцей Фила, Пчелы и Белова был охранник Макс Карельский. Его мотивацию не раскрыли из-за ограниченного хронометража. Но при втором показе канал разрешил добавить несколько поясняющих сцен.
Оч интересно. И материал, и сериал. Еще бы упомянул композитора Шелыгина. Без его музыки картина явно недобрала бы.