Секреты сериала «Бригада»: последняя серия изменена после премьеры, вместо главной героини на скрипке играют чужие руки

Сериалу «Бригада» в 2022 году исполняется 20 лет. Но он до сих пор популярен и важен для русскоязычной поп-культуры. Даже спустя 20 лет находятся люди, которые смотрят «Бригаду» впервые или с интересом пересматривают, хотя она рассказывает о давно ушедшей эпохе 90-х. Этот материал расскажет о сериале необычные подробности и скрытые детали.

1. Создатель сериала и глава гильдии каскадеров Александр Иншаков долго договаривался с Олегом Табаковым, который не отпускал Сергея Безрукова из театра. Тогда Иншаков просто оплатил Табакову все спектакли, которые Безруков пропускал из-за съемок в «Бригаде». Съемки в итоге растянулись до девяти месяцев. Тогда так долго сериалы еще не снимались.

2. «Бригаду» снял режиссер-дебютант Алексей Сидоров, который удивлялся, что ему доверили самый дорогой сериал в истории России. Он стоил 3 млн долларов: «Это какой-то знак, свидетельствующий, что ситуация с кадрами на телевидении совершенно катастрофическая: нет режиссеров, нет сценаристов, нет участников съемочных групп. Такое кино невозможно сделать за две копейки. Его нужно было снять или хорошо, или никак».

3. События «Бригады» начинаются с 1989 года и развиваются до начала нулевых. Часто в сериале случается путаница с событиями и годами. Например, в 1995-м Белов играет в Quake II (игра вышла через два года). Двухрублевая монета 1997 года попадает в события 1991-го. В 1989 году врач говорит Филатову, что Мухаммед Али даже с болезнью Паркинсона нес олимпийский огонь – но это случилось только в 1996-м. И тоже в 1989-м герои пьют пиво на фоне «Лужников» с крышей (она появится через десять лет).

Мухаммед Али заранее спланировал свои похороны. Гроб куплен за четыре года до, его несли по улицам родного города

4. Константин Эрнст отказался от показа «Бригады» на «Первом канале»: «Я считаю, что показ «Бригады» тогда, когда она была показана, был политической, психологической и социальной ошибкой. Это связано с тем, что тогда процесс еще шел и это, во многом, было воспевание братков, нежели анализ происходящего. Я счел для себя невозможным показывать эту апологию русского бандитизма».