Балабанов перед смертью написал сценарий нового фильма «Мой брат умер» – о слепом парне, который видит глазами умершего брата

Режиссер Алексей Балабанов умер 18 мая 2013 года. За три дня до смерти он закончил последний сценарий, который называется «Мой брат умер». Полную его версию можно прочитать тут. Мы перескажем основные моменты сценария и иллюстрируем его эскизами к потенциальному фильму от сына Балабанова Петра, для которого эти эскизы стали дипломной работой.

О чем сюжет «Мой брат умер»: голос брат в голове и обида на предавшего отца

Женщина родила двойню. Один мальчик мертв, у второго четыре глаза, но он при этом слепой. Муж женщины, миллионер, отказывается от сына: «Мне не нужен такой наследник».