Балабанов перед смертью написал сценарий нового фильма «Мой брат умер» – о слепом парне, который видит глазами умершего брата
Режиссер Алексей Балабанов умер 18 мая 2013 года. За три дня до смерти он закончил последний сценарий, который называется «Мой брат умер». Полную его версию можно прочитать тут. Мы перескажем основные моменты сценария и иллюстрируем его эскизами к потенциальному фильму от сына Балабанова Петра, для которого эти эскизы стали дипломной работой.
О чем сюжет «Мой брат умер»: голос брат в голове и обида на предавшего отца
Женщина родила двойню. Один мальчик мертв, у второго четыре глаза, но он при этом слепой. Муж женщины, миллионер, отказывается от сына: «Мне не нужен такой наследник».
Спустя 18 лет Петя (выживший ребенок) живет благодаря Ване – ребенку, который умер при родах, но остался жить в сознании Пети: Ваня постоянно с ним разговаривает и даже видит мир вокруг.
Ваня пересказывает фильмы, помогает ориентироваться на улице и постоянно читает Пете книги Николая Лескова:
– Ваня, ты знаешь, мне Лесков не нравится. Я его не понимаю. Я слов много не знаю.
– А мне нравится, – сказал Ваня. – Я тоже много слов не знаю, но тем он и интереснее. Вот Достоевский просто пишет, у него сюжеты интересные, а вот фразы «до чего ж поганый народ – люди» он не придумает. Осторожно, здесь ступенька.
– Я помню, – сказал Петя. – Я шаги считаю.
Отец не бросил Петю совсем и помогает ему с деньгами для оплаты лечения мамы. Она попала в психиатрическую клинику.
Петя часто ходил в бар и познакомился там с будущей женой Ириной. Но она скоро ушла от Пети к его отцу-миллионеру.
– Он там, за кроватью, – сказал Ваня.
– Эй, ты! — крикнул Петя. – А ну пошел вон отсюда!
– Там никого нет, – испугалась Ирина.
– Там он, там, – сказал Ваня.
– Вон! – закричал Петя.
Голый мужчина схватил вещи и выбежал из спальни.
Петя теперь живет с тетей, которая однажды сообщает о смерти матери. На ее похороны отец Пети не пришел. И это заставляет Петю мстить. Петя покупает игрушечный пистолет, Ваня учит его нажимать на курок.
Петя пришел в дом отца. Он зарезал ножом охранника, забрал у него пистолет и застрелил сначала отца, а потом и Ирину.
– Папа, почему ты к маме на похороны не пришел? – спросил Петя.
– А что, она умерла? – без всякого сожаления спросил отец. – Я не знал.
Ваня все чаще говорит Пете, что скоро умрет. Петя признается в убийстве тете, но никаких последствий для него нет. Все изменилось, когда голос Вани исчез из головы Пети. И в этот момент он прозрел, но не может адаптироваться в новом мире – он даже не умеет читать.
Петя приходит в полицию и сознается в убийстве отца и жены. Он получил 12 лет тюрьмы.
Фильм заканчивается сценой, где Петя просит другого заключенного читать ему Лескова.
Кто мог сняться в фильме? Как его видит сын Балабанова?
О производстве фильма «Мой брат умер» известно мало. Доступный сценарий – лишь черновая версия, которую получил продюсер фильмов Балабанова Сергей Сельянов.
Сельянов говорит, что роль была у Ренаты Литвиновой. Это подтверждает и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. Он снимался в последнем фильме Балабанова «Я тоже хочу»:
«Он [Балабанов] собирался снимать очередной фильм и меня туда звал. Что-то про третий глаз. У меня должна была быть сцена с Ренатой Литвиной. Но не сложилось».
Сценарий фильма почти не содержит описаний. В основном только короткие диалоги. Петр Балабанов говорит, что эта история могла случиться в любом месте и времени, но он выбрал для эскизов современный провинциальный город – Балабанов любил искать натуру в средней России и на севере.
Важная деталь в иллюстрациях Балабанова – разрушенный дом. Алексей Балабанов любил разрушенные церкви и старые деревенские дома. В сценарии «Мой брат умер» разрушенный дом не описывается, но Петр Балабанов сделал его в эскизах, чтобы показать различие братьев и философию фильма:
«В том, что квартира полуразрушена, – вся жизнь Пети: он слеп, он не видит разрушенного потолка и рваных обоев, он чувствует только тепло печи. Но его брат Ваня видит разрушение вокруг себя, и оно становится неотъемлемой частью его картины мира».