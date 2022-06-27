кино
#кино
Поделиться:

15 великих фильмов, которые провалились в прокате

0

Важное уточнение: сборы указаны только в США. Уже позже многие из этих фильмов собрали кассу при повторном прокате в мире. 

«Бегущий по лезвию»

Бюджет: $28 млн

Сборы: $27,5 млн

Классика научной фантастики от Ридли Скотта, которая сделала жанр киберпанк массовым. 

«Бегущий по лезвию» – мрачное и сложное кино по сравнению с другими блокбастерами. В 1982-м фильм конкурировал в кинотеатрах с «Инопланетянином» Спилберга, «Стар Треком», «Конан-Варваром». И не справился – конкуренты предлагали более динамично-развлекательное зрелище.

Уже после новой жизни «Бегущего по лезвию», когда фильм все признали, вторая попытка сработала лучше. Сиквел с Райаном Гослингом собрал в мировом прокате на $100 млн больше бюджета.

«Бойцовский клуб»

Бюджет: $63 млн

Сборы: $37 млн

Любимый фильм вашей юности, разлетевшийся на цитаты, мемы и философские концепции. 

«Бойцовский клуб» добрал в прокате после повторных показов – когда фильм уже жил с культовым статусом. Но сначала массовый зритель его не понял. Актер Эдвард Нортон и режиссер Дэвид Финчер объяснили провал ужасным маркетингом. Фильм рекламировался как обычный боевик. 

Финчер рассказывал, что студия Fox не понимала, как вообще позиционировать «Бойцовский клуб», какая у него целевая аудитория. Финчер даже слышал претензию, что «мужчины не готовы видеть голого Брэда Питта».

«Большой Лебовски»

Бюджет: $15 млн

Сборы: $17 млн

Черная комедия братьев Коэнов о боулинге и случайном столкновении двух миров Америки – бездельников и миллионеров в криминале. 

«Большой Лебовски» затерялся в прокате на фоне «Титаника» и получал смешанные отзывы в духе «Что за пустая и сумбурная комедия?». Фильм смотрелся кассовым провалом на фоне первого хита Коэнов – «Фарго», который отбил бюджет в 8,5 раз.

Но пройдет несколько лет и «Большой Лебовски» станет культовым для молодой культуры интернета. Цитаты, фестивали, даже религия – все во славу Чувака.

«Большой Лебовски» – через метафору боулинга. Братья Коэны взяли его как идею о потоке жизни и кайфе простых мужиков
Читать

«Вилли Вонка и шоколадная фабрика»

Бюджет: $3 млн

Сборы: $500 000

Семейный мюзикл из 70-х, как кондитер исполняет мечты детей. 

Фильм даже не попал в топ-15 года и прошел почти незамеченным. Распространенная версия – главный герой казался жутким и слишком эксцентричным, поэтому родители не считали, что фильм подойдет детям. 

Все изменилось в 90-х, когда вышло переиздание, а затем уже и ремейк – «Чарли и шоколадная фабрика». Тогда «Вилли Вонка» и стал классикой.

«Гражданин Кейн»

Бюджет: $840 000

Сборы: $1,5 млн

Вечная киноклассика про жизнь и смерть газетного магната Чарльза Кейна.

Фильм забуксовал в прокате из-за действий прототипа главного героя – Уильяма Херста. Он мешал продвижению «Гражданина Кейна», которого даже не показывали в южных штатах. Признанным шедевром фильм стал только в 50-х.

«Донни Дарко»

Бюджет: $6 млн

Сборы: $517 000

Загадочный триллер о конце света и человеке-кролике, который видится школьнику. 

«Донни Дарко» и не предназначался для большого проката – режиссер Ричард Келли с трудом нашел компанию, которая согласилась быть дистрибьютором. 

Но у кассовой неудачи фильма есть и объективные причины: сложный сценарий (вокруг финала до сих пор много споров и теорий), малоизвестные актеры и выход на фоне трагедии 11 сентября – сюжет разворачивается вокруг двигателя самолета, который падает в дом. 

«Идиократия»

Бюджет: $4 млн

Сборы: $444 000

Резкая критика капитализма и предупреждение, что ждет США через 500 лет. 

У фильма вообще не было рекламы и маркетинговой кампании. Его производство окупилось только через продажу DVD.

«Казино»

Бюджет: $52 млн

Сборы: $42 млн

Еще одно препарирование от Скорсезе опасной жизни гангстеров. Теперь в сердце Лас-Вегаса. 

Основные деньги «Казино» собрало в мировом прокате, но только в США Скорсезе традиционно не смог отбить. Лишь «Волк с Уолл-Стрит» был у него суперуспешным. 

 

Секреты фильма «Волк с Уолл-Стрит»: актеры вместо кокаина нюхали витамин D и получали бронхит, а Ди Каприо стеснялся целовать пожилую актрису
Читать

«Комната»

Бюджет: $6 млн

Сборы: $1900

Фильм, где плохо абсолютно все. Поэтому его так любят. 

Томми Вайсо – загадка кинематографа. Откуда у польского эмигранта, импортировавшего куртки из Южной Кореи, шесть миллионов долларов на свой фильм?

«Комната» стала популярна в эпоху обзоров плохого кино на ютубе. Но потом люди распробовали фильм и без компании блогеров – все оценили, как из-за плохой игры актеров драма превратилась в комедию. O, hi, Mark! 

«Малхолланд Драйв»

Бюджет: $15 млн

Сборы: $7 млн

Любимый фильм кинокритиков о голливудской мечте, рассказанной через грезы молодой актрисы. 

Сложный в производстве фильм (сначала это был пилот сериала, на который не нашлось финансирования) обернулся для Дэвида Линча творческим успехом – например, BBC признал «Малхолланд Драйв» фильмом века. 

Но в финансовом плане у Линча опять неудача – даже самое расхваленное авторское кино все еще не становится хитом кинотеатров. 

Дэвид Линч делал рекламу для PlayStation 2. Это черно-белый сюр с говорящей уткой и мужчиной, который плюется рукой
Читать

«Однажды в Америке»

Бюджет: $30 млн

Сборы: $5 млн

Криминальный magnum opus Серджио Леоне с Робертом Де Ниро в главной роли.

Изначально фильм был двухсерийным (одна серия длилась три часа), но студия отказалась от планов Леоне, наняла своего монтажера и сократила фильм до 139 минут. Критики и зрители не приняли «Однажды в Америке» – слишком рваное повествование и чрезмерный акцент на жестоких сценах.

«Побег из Шоушенка»

Бюджет: $25 млн

Сборы: $28 млн

Редкий фильм со средней оценкой выше девяти. Любимая экранизация у Стивена Кинга.

«Побег из Шоушенка» одновременно конкурировал за внимание с «Форрестом Гампом» и «Криминальным чтивом». Он рассказывал долгую и не такую острую историю, не предлагал яркого женского персонажа и мало развлекал.  

Актеры же считали, что у фильма неудачное название, которое ни о чем не говорит – «Искупление Шоушенком» (The Shawshank Redemption)

84 экранизации книг Стивена Кинга
Читать

«Реквием по мечте»

Бюджет: $4,5 млн

Сборы: $3,6 млн

Жестокая драма с Джаредом Лето, которая показывает все стадии падения жизни в наркозависимости. 

Режиссер Даррен Аронофски отказался вырезать шокирующие сцены, поэтому фильму был присвоен самый высокий возрастной рейтинг. К тому же, было ограничено количество кинотеатров, где «Реквием по мечте» показывался.

«Скотт Пилигрим против всех»

Бюджет: $60 млн

Сборы: $31 млн

Динамичный комикс-аттракцион о том, как парень завоевывает девушку, побеждая ее бывших.

Причины провала – конкуренция в кинотеатрах с боевиком «Неудержимые», блокбастером Нолана «Начало» и драмой «Ешь. Молись. Люби». Фильм целился в аудиторию гиков, которая любит старые игры и инди-рок. Но ее не хватило, чтобы окупить большой бюджет.

Сами создатели считают «Скотта Пилигрима» непонятым, потому что он «уникальный и непохож на другие фильмы». 

«Шоугелз»

Бюджет: $45 млн

Сборы: $20 млн

Откровение о жизни стриптизерши. 

Критики посчитали фильм слишком вульгарным и пошлым. Затраты он отбил только через продажу кассет.

В будущем «Шоугелз» исследовался как особенный кассовый провал: зрители признавались, что поняли фильм только после 2-3 третьего просмотра.  

 

Все фото:
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#кино