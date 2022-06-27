15 великих фильмов, которые провалились в прокате
Важное уточнение: сборы указаны только в США. Уже позже многие из этих фильмов собрали кассу при повторном прокате в мире.
«Бегущий по лезвию»
Бюджет: $28 млн
Сборы: $27,5 млн
Классика научной фантастики от Ридли Скотта, которая сделала жанр киберпанк массовым.
«Бегущий по лезвию» – мрачное и сложное кино по сравнению с другими блокбастерами. В 1982-м фильм конкурировал в кинотеатрах с «Инопланетянином» Спилберга, «Стар Треком», «Конан-Варваром». И не справился – конкуренты предлагали более динамично-развлекательное зрелище.
Уже после новой жизни «Бегущего по лезвию», когда фильм все признали, вторая попытка сработала лучше. Сиквел с Райаном Гослингом собрал в мировом прокате на $100 млн больше бюджета.
«Бойцовский клуб»
Бюджет: $63 млн
Сборы: $37 млн
Любимый фильм вашей юности, разлетевшийся на цитаты, мемы и философские концепции.
«Бойцовский клуб» добрал в прокате после повторных показов – когда фильм уже жил с культовым статусом. Но сначала массовый зритель его не понял. Актер Эдвард Нортон и режиссер Дэвид Финчер объяснили провал ужасным маркетингом. Фильм рекламировался как обычный боевик.
Финчер рассказывал, что студия Fox не понимала, как вообще позиционировать «Бойцовский клуб», какая у него целевая аудитория. Финчер даже слышал претензию, что «мужчины не готовы видеть голого Брэда Питта».
«Большой Лебовски»
Бюджет: $15 млн
Сборы: $17 млн
Черная комедия братьев Коэнов о боулинге и случайном столкновении двух миров Америки – бездельников и миллионеров в криминале.
«Большой Лебовски» затерялся в прокате на фоне «Титаника» и получал смешанные отзывы в духе «Что за пустая и сумбурная комедия?». Фильм смотрелся кассовым провалом на фоне первого хита Коэнов – «Фарго», который отбил бюджет в 8,5 раз.
Но пройдет несколько лет и «Большой Лебовски» станет культовым для молодой культуры интернета. Цитаты, фестивали, даже религия – все во славу Чувака.
«Вилли Вонка и шоколадная фабрика»
Бюджет: $3 млн
Сборы: $500 000
Семейный мюзикл из 70-х, как кондитер исполняет мечты детей.
Фильм даже не попал в топ-15 года и прошел почти незамеченным. Распространенная версия – главный герой казался жутким и слишком эксцентричным, поэтому родители не считали, что фильм подойдет детям.
Все изменилось в 90-х, когда вышло переиздание, а затем уже и ремейк – «Чарли и шоколадная фабрика». Тогда «Вилли Вонка» и стал классикой.
«Гражданин Кейн»
Бюджет: $840 000
Сборы: $1,5 млн
Вечная киноклассика про жизнь и смерть газетного магната Чарльза Кейна.
Фильм забуксовал в прокате из-за действий прототипа главного героя – Уильяма Херста. Он мешал продвижению «Гражданина Кейна», которого даже не показывали в южных штатах. Признанным шедевром фильм стал только в 50-х.
«Донни Дарко»
Бюджет: $6 млн
Сборы: $517 000
Загадочный триллер о конце света и человеке-кролике, который видится школьнику.
«Донни Дарко» и не предназначался для большого проката – режиссер Ричард Келли с трудом нашел компанию, которая согласилась быть дистрибьютором.
Но у кассовой неудачи фильма есть и объективные причины: сложный сценарий (вокруг финала до сих пор много споров и теорий), малоизвестные актеры и выход на фоне трагедии 11 сентября – сюжет разворачивается вокруг двигателя самолета, который падает в дом.
«Идиократия»
Бюджет: $4 млн
Сборы: $444 000
Резкая критика капитализма и предупреждение, что ждет США через 500 лет.
У фильма вообще не было рекламы и маркетинговой кампании. Его производство окупилось только через продажу DVD.
«Казино»
Бюджет: $52 млн
Сборы: $42 млн
Еще одно препарирование от Скорсезе опасной жизни гангстеров. Теперь в сердце Лас-Вегаса.
Основные деньги «Казино» собрало в мировом прокате, но только в США Скорсезе традиционно не смог отбить. Лишь «Волк с Уолл-Стрит» был у него суперуспешным.
«Комната»
Бюджет: $6 млн
Сборы: $1900
Фильм, где плохо абсолютно все. Поэтому его так любят.
Томми Вайсо – загадка кинематографа. Откуда у польского эмигранта, импортировавшего куртки из Южной Кореи, шесть миллионов долларов на свой фильм?
«Комната» стала популярна в эпоху обзоров плохого кино на ютубе. Но потом люди распробовали фильм и без компании блогеров – все оценили, как из-за плохой игры актеров драма превратилась в комедию. O, hi, Mark!
«Малхолланд Драйв»
Бюджет: $15 млн
Сборы: $7 млн
Любимый фильм кинокритиков о голливудской мечте, рассказанной через грезы молодой актрисы.
Сложный в производстве фильм (сначала это был пилот сериала, на который не нашлось финансирования) обернулся для Дэвида Линча творческим успехом – например, BBC признал «Малхолланд Драйв» фильмом века.
Но в финансовом плане у Линча опять неудача – даже самое расхваленное авторское кино все еще не становится хитом кинотеатров.
«Однажды в Америке»
Бюджет: $30 млн
Сборы: $5 млн
Криминальный magnum opus Серджио Леоне с Робертом Де Ниро в главной роли.
Изначально фильм был двухсерийным (одна серия длилась три часа), но студия отказалась от планов Леоне, наняла своего монтажера и сократила фильм до 139 минут. Критики и зрители не приняли «Однажды в Америке» – слишком рваное повествование и чрезмерный акцент на жестоких сценах.
«Побег из Шоушенка»
Бюджет: $25 млн
Сборы: $28 млн
Редкий фильм со средней оценкой выше девяти. Любимая экранизация у Стивена Кинга.
«Побег из Шоушенка» одновременно конкурировал за внимание с «Форрестом Гампом» и «Криминальным чтивом». Он рассказывал долгую и не такую острую историю, не предлагал яркого женского персонажа и мало развлекал.
Актеры же считали, что у фильма неудачное название, которое ни о чем не говорит – «Искупление Шоушенком» (The Shawshank Redemption)
«Реквием по мечте»
Бюджет: $4,5 млн
Сборы: $3,6 млн
Жестокая драма с Джаредом Лето, которая показывает все стадии падения жизни в наркозависимости.
Режиссер Даррен Аронофски отказался вырезать шокирующие сцены, поэтому фильму был присвоен самый высокий возрастной рейтинг. К тому же, было ограничено количество кинотеатров, где «Реквием по мечте» показывался.
«Скотт Пилигрим против всех»
Бюджет: $60 млн
Сборы: $31 млн
Динамичный комикс-аттракцион о том, как парень завоевывает девушку, побеждая ее бывших.
Причины провала – конкуренция в кинотеатрах с боевиком «Неудержимые», блокбастером Нолана «Начало» и драмой «Ешь. Молись. Люби». Фильм целился в аудиторию гиков, которая любит старые игры и инди-рок. Но ее не хватило, чтобы окупить большой бюджет.
Сами создатели считают «Скотта Пилигрима» непонятым, потому что он «уникальный и непохож на другие фильмы».
«Шоугелз»
Бюджет: $45 млн
Сборы: $20 млн
Откровение о жизни стриптизерши.
Критики посчитали фильм слишком вульгарным и пошлым. Затраты он отбил только через продажу кассет.
В будущем «Шоугелз» исследовался как особенный кассовый провал: зрители признавались, что поняли фильм только после 2-3 третьего просмотра.