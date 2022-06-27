15 великих фильмов, которые провалились в прокате

Бюджет: $28 млн

Сборы: $27,5 млн

Классика научной фантастики от Ридли Скотта, которая сделала жанр киберпанк массовым.

«Бегущий по лезвию» – мрачное и сложное кино по сравнению с другими блокбастерами. В 1982-м фильм конкурировал в кинотеатрах с «Инопланетянином» Спилберга, «Стар Треком», «Конан-Варваром». И не справился – конкуренты предлагали более динамично-развлекательное зрелище.

Уже после новой жизни «Бегущего по лезвию», когда фильм все признали, вторая попытка сработала лучше. Сиквел с Райаном Гослингом собрал в мировом прокате на $100 млн больше бюджета.