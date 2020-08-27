Откуда взялась фраза «Судью на мыло!» Мы спросили ученых: все пошло от живодерен. Другая версия − анальный секс

«Судью на мало!» в русской культуре: появилось еще во времена Сталина, но открыто вошло в народ только с фильма «Берегись автомобиля»
• Футбольный историк Саймон Купер фиксирует, что «Судью на мыло!» использовалось в СССР со времен Сталина. Матчи «Спартака» и «Динамо» – часть массовой советской культуры, но с другой позицией власти: «Государство предпочитало олимпийские виды спорта, которые соответствовали идеологии дисциплинированного тела и не порождали пьяного и неконтролируемого мужского товарищества.
Футбольное поле было единственным общественным местом, где можно было петь все что угодно. Другие деятели советской власти были вне критики, но в субботу днем болельщик мог присоединиться к тысячам других, скандируя: «Судью на мыло!»
• Хронологию происхождения и активное употребление подтверждает национальный корпус русского языка [онлайн-корпус русских текстов]. Впервые выражение записано в 1966 году – цитата из фильма «Берегись автомобиля», которая относилось не к футбольному, а реальному судье: «Уже в дверях, как болельщица своего сына, она снова крикнула: «Судью на мыло!» Люба тоже не выдержала: «Не осуждайте Юру, он не виноват!»
Из-за этой фразы режиссер Эльдар Рязанов спорил со сценаристом Эмилем Брагинским. Брагинский считал ее пошлой, Рязанов – нет. Оба тянули жребий. Рязанов выиграл, поэтому «судью на мыло!», которое в суде произносит мама Юрия Деточкина, осталось в сценарии.
• Манфред Зеллер в книге «Спорт и общество СССР: Политика футбола после эпохи Сталина» говорил о массовом звучании на стадионах: «Самая известная кричалка в истории советского футбола, впрочем, не появляется в репортажах. «Судью на мыло!» означает сделать мыло из судьи. Поймать его, а позже превратить в мыло. В то время это восклицание было самым популярным в ходе матчей. Его употребляли болельщики всех команд, несмотря на то, кому судья предположительно отдавал предпочтение».
Кажется, связь судьи и мыла в его производстве из жира животных (например, из старых лошадей)
Большой академический словарь не объясняет этимологию, но дает расшифровку: «Употребляется как выражение несогласия с действиями судьи во время спортивных состязаний; долой! вон!» Два предположения происхождения от ведущего научного сотрудника отдела этимологии и ономастики ИРЯ им. В. В. Виноградова РАН Александра Шапошникова – в комментарии «Голу»:
• «Создателями фразы могли стать гимназисты и школяры ремесленных и реальных училищ (пестрого социального происхождения), ремесленники живодерни и мыловарения (в их среде ясная ситуация: собаку на мыло). Социальная группа ремесленников кожевенного производства также издавна практиковала сдачу отходов и брака кожевенного производства на мыло».
• «Другая социальная группа, которая могла бы связать семантически судью и мыло, увы, криминальная – участники судебных процессов, завсегдатаи судов (к сожалению, криминальные социолекты [групповые речевые особенности, характерные для какой-либо социальной группы], отраженные в словарях, не дают явного подтверждения этой гипотезы)».
Эти версии «Голу» подтвердил доктор филологических наук и член европейской ассоциации фразеологии Валерий Мокиенко: «Происхождение оборота действительно связано с изготовлением мыла из жира животных».
Форма «на мыло» как требование выгнать кого-либо, кто не справляется с обязанностями, закреплена в 1967 году во фразеологическом словаре Молоткова, а словарь русских пословиц и поговорок Зимина и Спирина объясняет: «Прежде старую лошадь браковали и отправляли на салотопку – на мыло, откуда и пошло выражение».
Из народной речи → уголовный жаргон: как указано в «Большом словаре русских поговорок» Никитиной и Мокиенко, «давать на мыло» означает «убить ножом, зарезать кого-либо». «Есть ли связь с фразеологизмом «намылить шею»? Возможность связи восклицания болельщиков с фразеологизмом «намылить шею» (в значении «избить») можно рассматривать, пожалуй, как вторичную, ассоциативную (на мыло – намылить), но укрепляющую семантику наказания», – считает Мокиенко.
По его словам, в жаргонной речи футбольных фанатов к форме «на мыло» приросло существительное «судья», которое обозначает объект наказания. Это дало базу для словообразования: «В молодежном жаргоне от фразы «судью на мыло!» образовано слово мыльник – «неквалифицированный арбитр, судья».
Альтернативная версия происхождения – от Нила Робертсона из университета Лимерика в Ирландии: «Когда я был студентом в России в 80-е, в кричалке говорилось, что судья «на мыле», а не что его в него превращают. Это означало, что судья использовал мыло как смазку для сексуальных практик, которые не одобряла партия. Вероятно, это изменение смысла на протяжении многих лет – прогресс советских терминов, но это указывает на продолжающийся провал советской индустрии потребительских товаров».
В польском языке есть созвучное выражение, но связи в происхождении нет. Там фанаты называют судей калошами и предлагают доить канареек
Версия, что «судью на мыло!» – переложение польского «pomyłka sędziego» («судейская ошибка»), не подтверждается. «Такое объяснение навеяно, видимо, случайным созвучием польского «pomyłka» и русского «мыло», – говорит Мокиенко. – В польских фразеологических и паремиологических [по пословицам, поговоркам, изречениям] словарях нет выражения, аналогичного русскому, и даже сочетания «на мыло». Польский аналог «судью на мыло!» – «sędzia kalosz!» («судья – калоша!»), который представлен только в польском языке».
Польский публицист Лешек Мазан говорил, что «sędzia kalosz!» вышла из краковского диалекта: появилась в 1923 году на матче «Краковии», впервые использована болбоем, а сейчас распространена среди старшего поколения. Другие варианты обращений фанатов к судьям в Польше – «sędzia, kanarki doić» («судья, дои канареек») и «daj mu yellow» («дай йеллоу» – желтую карточку).