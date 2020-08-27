Откуда взялась фраза «Судью на мыло!» Мы спросили ученых: все пошло от живодерен. Другая версия − анальный секс

«Судью на мало!» в русской культуре: появилось еще во времена Сталина, но открыто вошло в народ только с фильма «Берегись автомобиля»

• Футбольный историк Саймон Купер фиксирует, что «Судью на мыло!» использовалось в СССР со времен Сталина. Матчи «Спартака» и «Динамо» – часть массовой советской культуры, но с другой позицией власти: «Государство предпочитало олимпийские виды спорта, которые соответствовали идеологии дисциплинированного тела и не порождали пьяного и неконтролируемого мужского товарищества.

Футбольное поле было единственным общественным местом, где можно было петь все что угодно. Другие деятели советской власти были вне критики, но в субботу днем болельщик мог присоединиться к тысячам других, скандируя: «Судью на мыло!»

• Хронологию происхождения и активное употребление подтверждает национальный корпус русского языка [онлайн-корпус русских текстов]. Впервые выражение записано в 1966 году – цитата из фильма «Берегись автомобиля», которая относилось не к футбольному, а реальному судье: «Уже в дверях, как болельщица своего сына, она снова крикнула: «Судью на мыло!» Люба тоже не выдержала: «Не осуждайте Юру, он не виноват!»

Из-за этой фразы режиссер Эльдар Рязанов спорил со сценаристом Эмилем Брагинским. Брагинский считал ее пошлой, Рязанов – нет. Оба тянули жребий. Рязанов выиграл, поэтому «судью на мыло!», которое в суде произносит мама Юрия Деточкина, осталось в сценарии.