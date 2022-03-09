Что за фильм Сергей Бодров снимал, когда пропал в Кармадонском ущелье: «Связной» – мистическая история с героем без ног

В фильме планировалось несколько ключевых героев. Наркокурьера Катю играла актриса Анна Дубовская: позже она снималась в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре». Сергей Бодров-младший в «Связном» встал на роль мусорщика Алексея. И говорил о себе в фильме: «Я в нем, как кофе в пакетике: три в одном – автор сценария, режиссер и главную роль играю».

Мусорщик Алексей – это вообще агент ФСБ, который работает под прикрытием. В фильме встречается и мистический герой: мальчик, который умеет видеть будущее. По задумке в Кармадонском ущелье снималось возвращение из армии Ильяса – еще одного важного персонажа из «Связного». Герои влюблялись в ту самую девушку Катю, решали проблемы и спасали друг друга. Персонаж Бодрова в итоге погибал.

Фанаты кино Бодрова выделяли другие мистические элементы: его герои до этого никогда не умирали, главный персонаж фильма (Катя) обладала паранормальными способностями. Армена играл Александр Мезенцев. Когда он проходил кастинг, то пленка с его исполнением оказалась испорчена. «Кинопоиск» пишет, что Бодров увидел в этом мистику – и так утвердил Мезенцева.

До этого Бодров уже выпустил первый фильм как самостоятельный режиссер. Его драма «Сестры» (2001) снималась в Санкт-Петербурге и получила приз «Кинотавра» за лучший дебют. Этот фильм остался для Бодрова единственной законченной работой, а по нему написаны отдельные книги. В 2013 году вышел фильм «Тяжелый случай», где снялись актеры из фильма «Сестры».

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