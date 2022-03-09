Что за фильм Сергей Бодров снимал, когда пропал в Кармадонском ущелье: «Связной» – мистическая история с героем без ног
Сергей Бодров-младший считается пропавшим без вести с 20 сентября 2002 года. В тот день он занимался съемками фильма «Связной» в Кармадонском ущелье. Произошел сход ледника Колка – всего пострадали 125 человек (другие данные – 127). 106 из них остались пропавшими без вести.
Ледник Колка известен с 1902 года. Тогда с ним уже случалась трагедия, в которой пострадало множество людей (точное число неизвестно). ТАСС рассказывал осенью 2021-го, что ледник Колка восстановился на 40%. Он уже достиг половины от своего первоначального размера (3 км). Весной 2022 года будет реконструирована поврежденная дорога Гизель – Кармадон – Даргавс – Дзуарикау.
«Я в нем, как кофе в пакетике: три в одном – автор сценария, режиссер, главная роль». Как создавался фильм «Связной»
Бодров писал сценарий к «Связному» полгода. Советовался с отцом и просил его оценку. Тот отговаривал от съемок – говорил, что Бодров торопится. Сергей Бодров-старший позже объяснял «Комсомольской правде», почему не взялся за фильм сам: «Сценарий замечательный, очень хороший мог бы быть фильм. Но его мог снять только он».
Над сценарием работал не только Бодров. Правки в него также вносил продюсер Сергей Сельянов. Он называл «Связной» настоящим кино. Хотя во время написания Сельянов даже ругал Бодрова, но Бодров-старший его оправдывал. Критика строилась на том, что у Бодрова все складывалось долго и постепенно.
Так сам Сергей Бодров-младший перед съемками разъяснял для понимания задумку фильма (цитата по «Кинопоиску»): «Философско-мистическая притча о жизни двух друзей. Этих людей я подсмотрел в жизни. Они романтики, путешественники, авантюристы. Конечно, будут и бандиты, заложники – в общем, все, что сопровождает нас в жизни».
В фильме планировалось несколько ключевых героев. Наркокурьера Катю играла актриса Анна Дубовская: позже она снималась в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре». Сергей Бодров-младший в «Связном» встал на роль мусорщика Алексея. И говорил о себе в фильме: «Я в нем, как кофе в пакетике: три в одном – автор сценария, режиссер и главную роль играю».
Мусорщик Алексей – это вообще агент ФСБ, который работает под прикрытием. В фильме встречается и мистический герой: мальчик, который умеет видеть будущее. По задумке в Кармадонском ущелье снималось возвращение из армии Ильяса – еще одного важного персонажа из «Связного». Герои влюблялись в ту самую девушку Катю, решали проблемы и спасали друг друга. Персонаж Бодрова в итоге погибал.
Фанаты кино Бодрова выделяли другие мистические элементы: его герои до этого никогда не умирали, главный персонаж фильма (Катя) обладала паранормальными способностями. Армена играл Александр Мезенцев. Когда он проходил кастинг, то пленка с его исполнением оказалась испорчена. «Кинопоиск» пишет, что Бодров увидел в этом мистику – и так утвердил Мезенцева.
До этого Бодров уже выпустил первый фильм как самостоятельный режиссер. Его драма «Сестры» (2001) снималась в Санкт-Петербурге и получила приз «Кинотавра» за лучший дебют. Этот фильм остался для Бодрова единственной законченной работой, а по нему написаны отдельные книги. В 2013 году вышел фильм «Тяжелый случай», где снялись актеры из фильма «Сестры».
Что еще надо знать:
- «Связной» – рабочее название фильма;
- На фан-сайте Сергея Бодрова доступен полный сценарий фильма – там его можно скачать;
- В ущелье планировались несколько сцен, основные съемки – в Москве;
- Жена Бодрова говорила, что на съемках «Связного» постоянно возникали проблемы;
- У героя Бодрова по сюжету фильма не было ног – тот использовал протезы;
- Уже после смерти Бодрова до проката дошел фильм «Медвежий поцелуй» с его ролью;
- В 2007 году вышла книга «Связной». Там есть сценарии фильмов и интервью тех, кто знал Бодрова.
Почему съемки фильма «Связной» проводились именно в Кармадонском ущелье
Консультант Сергея Бодрова по Северному Кавказу Сослан Макеев рассказывал: «Я не прощу себе этого никогда! Ведь это я уговорил Бодрова снимать в Кармадонском ущелье». В одном из старых интервью он говорил, что Бодров перед съемками приезжал вместе с художником и оператором – всем понравилось место. Но есть и другие объяснения, почему оно выбрано для съемок.
В 2018-м актер Андрей Федорцов приходил в программу «Судьба человека» (выпуск есть на ютубе). Он вспоминал о совете, который дал Бодрову в Санкт-Петербурге: «Такое ощущение, что мы виноваты в этом всем. Мы ему говорим: «Там здорово». И вот это все произошло». Федорцов перед смертью Бодрова сам был во Владикавказе на съемках проекта «Убойная сила».
Есть версия, что первым Кармадонское ущелье Бодрову вообще посоветовал режиссер Алексей Балабанов. «Кинопоиск» объяснял, что в этих местах сам Балабанов ранее снимал «Войну». Его команда считала место красивым. Вдова Балабанова позже вспоминала, что Балабанов предлагал Бодрову помощь на съемках и планировал приехать к нему в Кармадонское ущелье.