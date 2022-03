Секреты «Смешариков»: почему они круглые, какие герои вырезаны, какая философия заложена в идею сериала

19. Половина персонажей знают, что живут в мультфильме. Ежик в нескольких сериях («Край земли» и «Почему») прямо говорил о том, что он сейчас в мультике. Лосяш в серии «Красота» ломал четвертую стену. Бараш и Копатыч в серии «Это сладкое слово «мед» упомянули о сценаристах и режиссерах. В конце той серии Копатыч произносит: «Это насилие над личностью! Вы что, не знаете, что у нас сериал без насилия!»

20. Что поется в заставке «Смешариков»? Голос подпевает мелодии заставки – и получается набор непонятных слов. Примерно так:

Бара-будай, дабу-ди, дабу-дай, Бара-будай, дабу-ди, дабу-дай, Варап ту-дай, Вап тудабу дирап, Вап тудабу дирап! Вап тудабу дирап!!!

Многим зрителям слышится, что заставке есть строчка «I want do die» («Я хочу умереть»). И: «Want to die we are» («Мы хотим умереть»). А еще, если заставку слушать в обратную сторону, то слышно «Горим в аду».

Все это всего лишь догадки и ощущения зрителей – никаких подтверждений этим строчкам нет, а текст заставки так и остается загадкой.