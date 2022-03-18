Секреты «Смешариков»: почему они круглые, какие герои вырезаны, какая философия заложена в идею сериала
«Смешарики» – один из главных российских мультфильмов. Он выпускается почти 20 лет, на нем выросли уже несколько поколений, а выпуски набирают десятки миллионов просмотров на ютубе. «Смешарики» – это уже целая культура. Иногда не только для детей, потому что мультфильм наполнен серьезной философией, отсылками и психологизмами.
В этом тексте мы рассказываем истории вокруг «Смешариков»: неизвестные детали, пасхалки, объяснения необычных моментов. После этого текста вы посмотрите на знакомых «Смешариков» по-новому.
1. В 2001 году художник Салават Шайхинуров получил заказ на создание концепции упаковки для шоколадных конфет. Он нарисовал круглого зайца – и вдохновился этой работой: «Он мне очень понравился, и я решил его не отдавать».
Шайхинуров объединился с дизайнером Ильей Поповым, и они дорисовали еще несколько персонажей. Затем связались с основателем анимационной студии «Пилот» Анатолием Прохоровым – он рассказывает:
«Пришли ко мне двое невероятно молодых ребят. Принесли первые наброски персонажей со странным именем «Сластены». У них изначально был стилевой ход: все существа – круглые. Сами ребята – настоящие городские сумасшедшие, поскольку в графе «количество серий» они указали цифру 200. А городских сумасшедших я люблю, я сам такой».
Прохоров отправил их дорабатывать концепцию и придумывать идеи, чтобы в мультфильм можно было вложиться надолго. Через два месяца они вернулись – и Прохоров одобрил идею. Уже в марте 2003 года они зарегистрировали ООО «Смешарики» с тремя учредителями: Илья Попов (52 % уставного капитала), Анатолий Прохоров (24 %) и Салават Шайхинуров (24 %).
2. Попов и Шайхинуров придумали 20 персонажей, но только девять из них попали в мультик. Из не попавших: зеленый медведь Моха, кот Коха, гусь-изобретатель Гусений, пес Бульдог, химик Белчун. Здесь можно посмотреть, как попавшие и не попавшие в мультфильм герои выглядели в первоначальных вариантах.
3. Да, изначально у Попова и Шайхинурова было название «Сластены», а «Смешарики» придумал писатель Игорь Шевчук, который помогал в разработке проекта. Смешарик расшифровывается как смешной шарик.
4. Стоимость минуты анимации «Смешариков» составляла 8000 долларов. Один шестиминутный эпизод обходился примерно в 50 тысяч. 60% от затрат первых двадцати эпизодов покрыли гранты Федерального агентства по культуре и кинематографии. Остальные средства вложил Илья Попов, который стал генеральным продюсером проекта.
5. В первые годы слоган проекта был «Дать России новых детских героев». Потом его сменили на «Смешарики – это событие детства».
6. Официальная премьера состоялась 17 мая 2004 года, когда вышла серия «Скамейка». В ней показали только трех героев: Кроша, Ежика и Бараша. Там сразу же есть философская линия: Бараш страдает от того, что не может писать стихи, и рефлексирует о вдохновении. А потом вдохновляется, что у Кроша осталась краска, и тот не знает, что с ней делает. Бараш начинает сочинять на ходу и пишет стих на траве, а потом на дереве. Серия заканчивается закадровым голосом: «Ежик так растрогался, что, чтобы не заплакать от счастья, посмотрел на небо».
7. Но до «Скамейки» в декабре 2003 года на телеканале СТС вышла серия «Куда уходит старый год» – и фактически это их первое появление. В первые годы «Смешариков» показывали три канала. Последний канал, который получил права на показ – «Матч ТВ».
8. Почему смешарики круглые? Потому что круглая форма показывает их дружелюбность. А детям легко воспроизводить их руками: рисовать, лепить. Салават Шайхинуров говорил: ему было важно, чтобы смешарика мог нарисовать ребенок.
9. Идея «Смешариков» – они дружны и живут похожей на человеческую жизнь, занимаясь обычными повседневными делами. Героев можно поделить на две группы: дети и взрослые. Дети в основном занимаются развлечениями, а взрослые работают. Взрослые смешарики заботятся о детях-смешариках, пытаются их воспитывать и просвещать. Дети признают авторитет взрослых, но ведут себя независимо. Поэтому у персонажей по сюжету нет родителей – чтобы полнее раскрывалась индивидуальность.
Крошу и Ежику около 10 лет, Барашу и Нюше – 14-16. Лосяшу и Пину – 35-40, Кар-Карычу и Совунье, Копатычу – 50-65.
10. В «Смешариках» нет отрицательных героев. Создатели отказались от традиционной фабулы противостояния хороших и плохих. Сюжеты строятся на взаимодействиях, которые основаны на положительном и любознательном отношении друг к другу и жизни. Шайхинуров и Попов назвали это «подходом «Вини Пуха». Еще Попов говорил: «Мне хотелось, чтобы концепция «Мир без насилия» была выражена не через борьбу добра со злом, а через мирное, но не беспроблемное существование персонажей».
Про психотипы персонажей можно прочитать здесь.
11. Изначально планировался один женский персонаж – Нюша. Создатели хотели сделать ее рассудительной и спокойной, чтобы она уравновешивала бойких мальчиков. Но Нюша получилась экспрессивной. Поэтому они придумали еще одну героиню, чтобы уравновесить уже саму Нюшу. Так появилась Совунья.
Нюшу озвучивает актриса Светлана Письмиченко – она сыграла в фильме «Брат» Свету (водительницу трамвая и подругу Данилы).
12. Коронная фраза «Кроша» – «Елки-иголки!» Она была взята у другого персонажа – Зайца из мультфильма «Трям! Здравствуйте!» А у Лосяша – «Феноменально»: это отсылка на повесть братьев Стругацких «Малыш». Любимая книга Бараша – «Маленький принц» (и он похож на ее главного героя).
13. Единственный иностранец в «Смешариких» – пингвин-механик Пин, он немец. Сценарист Олег Козырев объяснял так: «Немцы – одни из первых иностранцев на Руси. На слух именно их акцент очень хорошо в поп-культуре воспринимается как иностранный. Для сценариста же именно немецкая манера искажать русский язык выглядит интересно и достаточно смешно. Пин в «Смешариках» технически подкован, что вписывается исторически в образ иностранного специалиста».
14. Продолжительность серий от 6 минут 30 секунд до 13 минут (включая заставку и титры). Некоторые состоят из двух частей, а серия «Эффект бабушки» – из трех. Самая популярная серия на ютуб-канале – «Умный дом», на которой сейчас 43 миллиона просмотров. За всю историю «Смешариков» вышло больше 600 серий.
15. Над «Смешариками» за эти 19 лет работало больше 80 детских драматургов, а всего над проектом работают больше 200 человек. Но все основные решения и большинство идей придумывают трое: Попов, Прохоров, Шайхинуров.
16. Проект «Смешарики» продан в около ста стран и переведен на 25 языков.
- В США персонажи называются «Gogoriki»;
- В Европе – «Kikorik»;
- В Китае – «Кай Син Чиу» («Открытые сердцем»).
17. Авторы мультфильма считают, что его секрет в разговоре со зрителем на взрослом языке. «Смешарики» говорят простыми словами, но о важных вещах. Анатолий Прохоров рассказывал: «История должна быть интересна для взрослых и понятна детям. Мы поняли, что дети сегодня невероятно взрослы. И мы всегда недооценивали их восприятие взрослой жизни, которая течет рядом с ними.
Мне кто-то даже говорил, как сейчас родители определяют, что это детское кино: если нам неинтересно, значит, это для детей. То есть вот формула: то, что интересно для детей, не может быть интересно для взрослых.
Мы часто используем открытые финалы, чтобы дети сами их додумывали. Американские и европейские продюсеры считают, что их аудитория этого не поймет, поэтому сами дописывают некоторые концовки. Кроме того, американцы иногда вставляют веселенькую музычку. Они считают, что для детей все должно быть у-тю-тю и у-сю-сю. А мы считаем, что ребенок в 5-6 лет уже погружен во всю психологическую палитру семьи, родителей, родственников».
18. Практически каждая серия «Смешариков» сделана в разных стилях. Триллер, вестерн, фантастика, мелодрама – что угодно. Еще в мультике много отсылок к мировому искусству.
Например, серия «Марафонец» – это аллюзия на «Форрест Гамп». Падение цветка на землю в мультфильме напоминает кружащееся в воздухе перо в начале фильма, бег Бараша – бег Форреста Гампа. И фраза Ежика во сне: «Беги, Бараш, беги!»
Бег «Форреста Гампа». Том Хэнкс вложил в сцены личные деньги, вдохновился реальным прототипом и сделал дублером брата
Есть отсылки к режиссеру Джорджу Ромеро, Альфреду Хичкоку, «Вишневому саду» Чехова, «Звездным войнам», картинам Леонардо да Винчи и мифологии многих стран. Еще есть серия «Роман в письмах» – она о взаимоотношениях Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.
Сами авторы считают самой серьезной и философской серию «Смысл жизнь». В ней есть отсылку к «Мертвецу» Джармуша, «Сталкеру» Тарковского, а музыка похожа на ту, что делал Нил Янг для «Мертвеца».
19. Половина персонажей знают, что живут в мультфильме. Ежик в нескольких сериях («Край земли» и «Почему») прямо говорил о том, что он сейчас в мультике. Лосяш в серии «Красота» ломал четвертую стену. Бараш и Копатыч в серии «Это сладкое слово «мед» упомянули о сценаристах и режиссерах. В конце той серии Копатыч произносит: «Это насилие над личностью! Вы что, не знаете, что у нас сериал без насилия!»
20. Что поется в заставке «Смешариков»? Голос подпевает мелодии заставки – и получается набор непонятных слов. Примерно так:
Бара-будай, дабу-ди, дабу-дай,
Бара-будай, дабу-ди, дабу-дай,
Варап ту-дай,
Вап тудабу дирап,
Вап тудабу дирап!
Вап тудабу дирап!!!
Многим зрителям слышится, что заставке есть строчка «I want do die» («Я хочу умереть»). И: «Want to die we are» («Мы хотим умереть»). А еще, если заставку слушать в обратную сторону, то слышно «Горим в аду».
Все это всего лишь догадки и ощущения зрителей – никаких подтверждений этим строчкам нет, а текст заставки так и остается загадкой.
Бонус: наши любимые цитаты из «Смешариков»
• «Солнце светит – хорошо, не светит – тоже хорошо, я сам себе солнце».
• «Иногда случается, что вещи теряют свой смысл. Вот смысл окна, например, чтобы в него смотреть. А порой смотришь в него, а смотреть там нечего. Ничего интересного. Или вот, какой смысл умываться по утрам? Чтобы быть бодрым? А какой смысл быть по утрам бодрым? Какой вообще смысл быть по утрам? Непонятно. И непонятно, то ли жизнь всегда была бессмысленной, а ты просто не замечал этого, то ли смысл был, но куда-то затерялся».
• «Ай да Бараш, ай да овечий сын!»
• «Если не суждено стать Мисс Вселенная, какой смысл вообще прихорашиваться?!»
• «Очень трудно жить, думая о каждой ошибке, которую ты совершил, поэтому все плохое забываешь, а помнишь только хорошее. Очень удобно, но от себя не уйдешь».
• «Такой вот парадокс: мы совершаем подвиги для тех, кому до нас уже нет дела, а любят нас те, кому мы нужны и без всяких подвигов».
• «То получаешь не совсем то, что хочешь; то получаешь, а уже не хочешь; а то и вовсе не знаешь, чего хочешь на самом деле».
• «Почему я должен делать вид, что мне хорошо, когда мне в действительности плохо?»
• «Я личность! Понятно? Бесформенная, но личность!»
• «У меня, к слову сказать, тоже настроение какое-то не солнечное. Пойду к Совунье, напьюсь чаю, может, поможет».
• «О, друг мой наивный, если бы миром правили только те, кто это умеет!»
• «Ничего не понимаю, но, похоже, нас ожидает что-то эпическое».
• «Правда» – это другая газета, а наша – чтобы скучно не было!»
• «Рецепт хорошего отдыха номер один: лечь на травку, раскинуть крылья и лежать, лежать, лежать».
• «Художник может быть один, а человек никак».
• «Елки-иголки, как мы только раньше этого не понимали? Вся наша жизнь это сплошные упущенные возможности».
• «– Бараш, ты сейчас должен встать, войти в эту дверь и вернуть Карыча в реальность!
– Мне почему-то кажется, что это не нужно ни Карычу, ни реальности».
• Все мы иногда чувствуем одиночество. Нам иногда не хватает собеседника, но это не значит, что мы одиноки на самом деле. Рядом с нами всегда есть тот, кто сможет понять наши переживания, выслушать нас, что-то подсказать. Как правило, одиночество и пустота вокруг нас – это плод нашего воображения. А на самом деле вокруг нас жизнь бьет ключом, в ожидании, когда мы вольемся в ее шумный и свежий поток».
• «Кругом одни теоретики! А жизнь – это прежде всего практика».
• «Вам не кажется, дорогие мои, что мы все одновременно разговариваем сами с собой? Мы не слышим друг друга. Каждый бубнит про свое – и такое бывает очень часто. Нам нужно больше тратить сил на понимание друг друга, а не на попытки докричаться».
• «День рождения – это такой праздник, когда собираются персонажи из настоящего, вспоминают прошлое и желают еще лучшего будущего».
• «Если грустить при всех нельзя, а грустить все-таки приходится, то, наверное, можно грустить в специальной комнате, где никто ничего не увидит, ничего не услышит и не сможет мешать».
• «А вдруг окажется, что смысл жизни – не есть сладкого и не спать до двенадцати? Я тогда только расстроюсь».
• «Мне вот иногда кажется, что наш мир кем-то нарисован, и за нами все время кто-то наблюдает. Вон оттуда».
• «А все-таки, наверное, хорошо знать, что там, где горит свет, кто-то может сидеть и думать о тебе».