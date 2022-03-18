Секреты «Смешариков»: почему они круглые, какие герои вырезаны, какая философия заложена в идею сериала

17. Авторы мультфильма считают, что его секрет в разговоре со зрителем на взрослом языке. «Смешарики» говорят простыми словами, но о важных вещах. Анатолий Прохоров рассказывал: «История должна быть интересна для взрослых и понятна детям. Мы поняли, что дети сегодня невероятно взрослы. И мы всегда недооценивали их восприятие взрослой жизни, которая течет рядом с ними.

Мне кто-то даже говорил, как сейчас родители определяют, что это детское кино: если нам неинтересно, значит, это для детей. То есть вот формула: то, что интересно для детей, не может быть интересно для взрослых.

Мы часто используем открытые финалы, чтобы дети сами их додумывали. Американские и европейские продюсеры считают, что их аудитория этого не поймет, поэтому сами дописывают некоторые концовки. Кроме того, американцы иногда вставляют веселенькую музычку. Они считают, что для детей все должно быть у-тю-тю и у-сю-сю. А мы считаем, что ребенок в 5-6 лет уже погружен во всю психологическую палитру семьи, родителей, родственников».

18. Практически каждая серия «Смешариков» сделана в разных стилях. Триллер, вестерн, фантастика, мелодрама – что угодно. Еще в мультике много отсылок к мировому искусству.

Например, серия «Марафонец» – это аллюзия на «Форрест Гамп». Падение цветка на землю в мультфильме напоминает кружащееся в воздухе перо в начале фильма, бег Бараша – бег Форреста Гампа. И фраза Ежика во сне: «Беги, Бараш, беги!»

Бег «Форреста Гампа». Том Хэнкс вложил в сцены личные деньги, вдохновился реальным прототипом и сделал дублером брата

Есть отсылки к режиссеру Джорджу Ромеро, Альфреду Хичкоку, «Вишневому саду» Чехова, «Звездным войнам», картинам Леонардо да Винчи и мифологии многих стран. Еще есть серия «Роман в письмах» – она о взаимоотношениях Александра Пушкина и Натальи Гончаровой.

Сами авторы считают самой серьезной и философской серию «Смысл жизнь». В ней есть отсылку к «Мертвецу» Джармуша, «Сталкеру» Тарковского, а музыка похожа на ту, что делал Нил Янг для «Мертвеца».