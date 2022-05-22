Умер ли герой Райана Гослинга в конце «Драйва»
Фильм «Драйв» – стильный триллер режиссера Николаса Виндинга Рефна. В первую очередь он вошел в поп-культуру через две вещи: песню Kavinsky «Nightcall» и молчаливого героя Райана Гослинга – безымянного водителя с зубочисткой во рту, который днем работает каскадером и автомехаником, а ночью – запутывается в клубки криминальной жизни.
Как раз герой Гослинга стал мемным персонажем. Самый актуальный и популярный мем в России завязан на фразе «Да не умер Гослинг в конце «Драйва». Вот, например:
И даже дипфейк с Жириновским.
Мем отсылает к неоднозначному завершению фильма. Сейчас будут спойлеры.
Гослинг отдает деньги антагонисту, но получает нож в живот. В ответ Гослинг убивает врага и с трудом добирается до автомобиля. Следующая сцена – возлюбленная Гослинга стучится к нему в номер и не получает ответа. Перед титрами Гослинг в слезах куда-то едет.
Есть ли какое-то объяснение: герой Гослинга жив или нет? В фильме нам не показывают убитого героя, но он серьезно ранен. И что тогда: умер прямо в любимой машине или добрался до больницы?
Рефн говорит, что однозначного ответа нет. Но дает подсказку, почему Гослинг не остался с любимой женщиной, а укатил в закат к новой жизни:
«Все финалы моих фильмов – открытые. Вообще все. Искусство всегда лучше, когда вы о нем говорите, думаете, рассуждаете. В «Драйве» он [герой Гослинга] ищет все новые и новые приключения».
Еще важно помнить, что «Драйв» основан на одноименном романе Джеймса Сэллиса. И у него в 2012 году вышел сиквел, где водитель живет и попадает в новые разборки. Сэллис не хотел писать продолжение, но популярность фильма «поймала его на крючок».
Эти факты говорят, что герой Гослинга выжил. Но в интернете популярна теория, по которой «Драйв» отсылает к басне о лягушке и скорпионе (ее обычно приписывают Эзопу). Она упоминается в фильме, скорпиона можно заметить на куртке Гослинга. В басне скорпион просит лягушку перевести его на другой берег, но смертельно жалит ее на середине пути. Почему? «Потому что я скорпион».
Если следовать теории до конца, то Гослинг все же умер – потому что поверил и помог бандиту, в природе которого – убивать.
Сам Райан Гослинг не объяснял финал «Драйва».