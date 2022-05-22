Умер ли герой Райана Гослинга в конце «Драйва»

Есть ли какое-то объяснение: герой Гослинга жив или нет? В фильме нам не показывают убитого героя, но он серьезно ранен. И что тогда: умер прямо в любимой машине или добрался до больницы?

Рефн говорит, что однозначного ответа нет. Но дает подсказку, почему Гослинг не остался с любимой женщиной, а укатил в закат к новой жизни:

«Все финалы моих фильмов – открытые. Вообще все. Искусство всегда лучше, когда вы о нем говорите, думаете, рассуждаете. В «Драйве» он [герой Гослинга] ищет все новые и новые приключения».