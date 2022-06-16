Почему в Японии у улиц нет названий
Одна из особенностей Японии – их улицы не имеют названий. На это сразу обращают внимание люди, когда туда приезжают. Но как тогда японцы ориентируются и составляют адрес?
Как устроен адрес в Японии: игнорирование улиц, но именование кварталов и микрорайонов
Если исходить из привычного европейского представления, то в Японии нет улиц. Адрес там состоит из таких частей:
Город, район и квартал – у них как раз есть свои названия. Но дальше идут микрорайон, номер блока домов и конкретный номер дома – вот тут японцы отказываются от названий и переходят только к цифрам.
Пример для наглядности: город Токио, Минато (район), Акасака (квартал), №2 (микрорайон), №14-18 (номер блока домов и сам номер дома).
В разговорной японской речи обычно достаточно упомянуть квартал и номер вашего микрорайона – и собеседник поймет, где вы живете.
Ответ на главный вопрос – почему Япония отказалась от названий улиц. И как люди с этим справляются
Это культурная особенность. Квартальная система городской архитектуры досталась Японии от Китая. Но если в западной урбанистике кварталы – это безымянное пространство между улицами, то в Японии улицы – пустое внутриквартальное пространство, которому не нужно давать имя.
Европейские туристы с непривычки раздражаются, что без карты в Японии тяжело ориентироваться и найти нужное место – дома не всегда расположены по порядку номеров, на многих домах вообще нет номеров.
Вот так в Японии номеруются микрорайоны.
А вот так – дома внутри них.
Чтобы объяснить японскому таксисту без навигатора, куда вам ехать, желательно указывать какую-то особенность микрорайона, что рядом с нужным адресом находится. Автор The Guardian рассказывает, что даже местные жители путаются в адресах и сложном токийском метро.
Чтобы не потеряться в Японии, гиды рекомендуют искать табличку синего или зеленого цвета с названием квартала (она дублируется на английском). Но сейчас это скорее крайняя мера – телефона с приложением карты достаточно.