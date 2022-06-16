Почему в Японии у улиц нет названий

Как устроен адрес в Японии: игнорирование улиц, но именование кварталов и микрорайонов

Если исходить из привычного европейского представления, то в Японии нет улиц. Адрес там состоит из таких частей:

Город, район и квартал – у них как раз есть свои названия. Но дальше идут микрорайон, номер блока домов и конкретный номер дома – вот тут японцы отказываются от названий и переходят только к цифрам.

Пример для наглядности: город Токио, Минато (район), Акасака (квартал), №2 (микрорайон), №14-18 (номер блока домов и сам номер дома).

В разговорной японской речи обычно достаточно упомянуть квартал и номер вашего микрорайона – и собеседник поймет, где вы живете.