83-летний японец переплыл Тихий океан в одиночку – он же делал это первым в истории 60 лет назад

Хори повторил собственное достижение 60-летней давности. В 1962 году он стал первым человеком, который на яхте пересек Тихий океан от Японии до Сан-Франциско. Тогда Хори путешествовал без паспорта и плохо говорил по-английски. Из-за этого он на время вообще попал под арест, но позже решил все проблемы и даже передал музею Сан-Франциско лодку.

За то достижение Хори получил от мэра Сан-Франциско ключ от города. В архивах сохранились записи: он питался рисом и рыбой, а еще вез с собой 60 бутылок пива. У Хори есть сайт, где собраны достижения из прошлого. Он уходил в кругосветные путешествия, делал яхту из пивных бочек и заботился об экологии (но не считал себя активистом). В честь Хори назван мыс.

Первое путешествие осложнялось для Хори слабым развитием технологий – в то время еще не было GPS. Тогда на борту у Хори находилось только радио. Первое путешествие заняло у него 94 дня. Сейчас Хори делал остановку на острове Оаху на Гавайях, но не заходил в порт. Поэтому его путешествие считается безостановочным. Хори утверждал, что на неделю опережает график.