83-летний японец переплыл Тихий океан в одиночку – он же делал это первым в истории 60 лет назад
Японский яхтсмен Кеничи Хори стартовал из Сан-Франциско в марте, а 4 июня достиг берегов Японии. Так Хори установил уникальное достижение: в 83 года он стал старейшим человеком, который в одиночку переплыл Тихий океан. Его путешествие продлилось 69 дней и не включало захода в порт. Хори преодолел 8500 километров на парусной лодке Suntory Mermaid III.
Хори повторил собственное достижение 60-летней давности. В 1962 году он стал первым человеком, который на яхте пересек Тихий океан от Японии до Сан-Франциско. Тогда Хори путешествовал без паспорта и плохо говорил по-английски. Из-за этого он на время вообще попал под арест, но позже решил все проблемы и даже передал музею Сан-Франциско лодку.
За то достижение Хори получил от мэра Сан-Франциско ключ от города. В архивах сохранились записи: он питался рисом и рыбой, а еще вез с собой 60 бутылок пива. У Хори есть сайт, где собраны достижения из прошлого. Он уходил в кругосветные путешествия, делал яхту из пивных бочек и заботился об экологии (но не считал себя активистом). В честь Хори назван мыс.
Первое путешествие осложнялось для Хори слабым развитием технологий – в то время еще не было GPS. Тогда на борту у Хори находилось только радио. Первое путешествие заняло у него 94 дня. Сейчас Хори делал остановку на острове Оаху на Гавайях, но не заходил в порт. Поэтому его путешествие считается безостановочным. Хори утверждал, что на неделю опережает график.
Когда Хори вспоминал первое путешествие, то говорил об этом так: «Разница лишь в моем возрасте». Еще отмечал, что его цель состоит именно в одиночном плавании. Но с подготовкой лодки и заготовками риса Хори помогали друзья из парусного клуба. Одним из них был Ник Сугимото. Он рассказал, что новое возрастное достижение вряд ли будет для Хори последним.
Во время пересечения Тихого океана Хори хотя бы раз в день звонил семье по спутниковому телефону. По нему же он общался с журналистами и рассказывал школьникам об искусстве навигации. Теперь путешествие уже проходило под контролем – Хори постоянно отчитывался о запасах продовольствия на борту. Хотя были и сложности: он попадал в шторм.
Хори всегда говорил, что хочет плавать на яхте до 100 лет. Сейчас он скопировал маршрут путешествия из 1962 года в обратном направлении. Объяснил, что помогло хорошее здоровье. В комментарии для CNN он сказал такое: «Не позволяйте мечтам оставаться мечтами. Поставьте перед собой цель и работайте над ее достижением. Тогда вас ждет прекрасная жизнь».