Японские ученые изобрели электрические палочки для еды – потому что японцы едят слишком много соли
Необычная разработка японских ученых – группа инженеров из токийского университета Мэйдзи вместе с компанией Kirin Holdings Co. разработали электрические палочки. Что в них особенного? Во-первых, они электрические, да. Во-вторых, они делают пищу более соленой.
Как работают эти палочки
Конструкция состоит из следующих деталей:
- Небольшой компьютер, который надевается на запястье;
- Провода, соединяющие палочки и компьютер;
- Сами электрические палочки.
Рабочий процесс очень простой – это уже отметил главный разработчик Хомей Мияшита (назвал его главным преимуществом устройства). По словам Мияшиты, компьютер с помощью стимуляций в виде ввода электрического тока передают ионы натрия из пищи прямиков в рот пользователя. Это дает ощущение солености – в целом любое блюдо становится соленее в 1,5 раза.
Зачем нужны эти палочки? Чтобы следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Традиционная диета Японии основана на употреблении соленой пищи. Среднестатистический японец потребляет в среднем 10 граммов соли в день, что почти в два раза выше рекомендации ВОЗ (7,5 – для мужчин, 6,5 – для женщин). Разработка Мияшиты и Kirin Holdings Co. делают пищу более соленой, позволяя людям при этом не пересаливать пищу.
Газета The Guardian показала, как именно работают эти палочки:
Ай Сато – один из исследователей компании Kirin. В своем отчете Сато сказал: «Избыточное потребление натрия приводит к многим заболеваниям: инсульты, высокое давление и другие. Чтобы уберечься от этого, нам нужно уменьшить количество потребляемой соли. Нам трудно это сделать, ограничивая себя в некоторой пище. Поэтому мы и придумали такие палочки».
Мияшита планирует, что палочки появятся в свободной продаже в следующем году. Пока нет никаких данных по стоимости и географии продаж девайса.
Что еще изобретал Мияшита
Как признавался в начале 2022-го сам Хомей Мияшита, у него масса идей и планов, которые он если не реализует, то точно представит в этом году. Но пока что одной из своих важнейших разработок он называет экран, имитирующий вкусы.
По словам Мияшиты, технология поможет обмениваться вкусами людям по всему миру. Экран распыляет на поверхности запрашиваемый вкус (или комбинацию запрашиваемых вкусов) – пользователю нужно лишь лизнуть его, чтобы почувствовать вкус. Пока что в устройстве этого экрана есть 10 контейнеров с различными вкусами. В будущем Мияшита планирует добавить некоторые вкусы. Стоимость каждого экрана на данный момент – 875 долларов.
Вообще Мияшита воодушевлен разработками в пищевой области. Сейчас он прорабатывает устройство, которое при погружение в блюдо позволит считывать ингредиенты при его приготовлении и их точные пропорции. Мияшита предсказывает, что 10 лет люди могут мгновенно считывать и записывать вкусовую информацию.