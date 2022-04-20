Японские ученые изобрели электрические палочки для еды – потому что японцы едят слишком много соли

Как работают эти палочки

Конструкция состоит из следующих деталей:

Небольшой компьютер, который надевается на запястье;

Провода, соединяющие палочки и компьютер;

Сами электрические палочки.

Рабочий процесс очень простой – это уже отметил главный разработчик Хомей Мияшита (назвал его главным преимуществом устройства). По словам Мияшиты, компьютер с помощью стимуляций в виде ввода электрического тока передают ионы натрия из пищи прямиков в рот пользователя. Это дает ощущение солености – в целом любое блюдо становится соленее в 1,5 раза.

Зачем нужны эти палочки? Чтобы следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Традиционная диета Японии основана на употреблении соленой пищи. Среднестатистический японец потребляет в среднем 10 граммов соли в день, что почти в два раза выше рекомендации ВОЗ (7,5 – для мужчин, 6,5 – для женщин). Разработка Мияшиты и Kirin Holdings Co. делают пищу более соленой, позволяя людям при этом не пересаливать пищу.

Газета The Guardian показала, как именно работают эти палочки: