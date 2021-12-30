Лучшие тексты «Гола»-2021
Музыка
● Вокруг Земфиры. Как она создает песни, о чем думает, почему такая закрытая и как менялись ее альбомы
● Oxxxymiron через книги: какая литература на него повлияла + полный список всех книг, которые он упоминал в творчестве
● Кто убил Тупака. Жизнь и смерть главного рэпера в истории − через улицу, тюрьму, студию и больничную палату
● Лидер Rammstein дрался с отцом, убил любимую собаку, плавал по дикой реке и творил на страдании. Как устроен Тилль Линдеманн
● Как создавалась Smells Like Teen Spirit. Курт Кобейн взял название у дезодоранта девушки и стыдился играть песню на концертах
● 50 небанальных фактов о Евровидении. Певица в бронежилете, самое популярное слово и победная песня со 168 строчками «Ла ла ла»
● This is Adele. Куда она пропадала на шесть лет. Почему похудела на 50 кг. Как пережила алкоголизм, развод, уход отца. О чем ее песни
● Откуда на всех музыкальных альбомах взялся тот самый черно-белый значок о мате. Это история большой войны жен чиновников со звездами рока
● Как выиграть Евровидение. Мы изучили все песни-чемпионы и знаем секрет: какой возраст, о чем петь, сколько слов в тексте
● Каким был Чайковский. Спонсировался графиней, ходил к врачам из-за самокопания, тяжело принимал в себе гомосексуальность
● У Майкла Джексона есть клип с Майклом Джорданом. Это импровизация без сценария, которая тайно снималась в захолустье Чикаго
Интервью
● «Сын стоит на коленях перед портретом, а я прикрываю его от камер». Авиакатастрофа «Локомотива» − как ее переживали очевидцы
● Тимощук − волосы, иконы, вегетарианство, покер, счастливые кроссовки. Большое интервью
● «Группа говорила: «Выйдешь и в кач попадешь». Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку
● Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое
● Распорядитель «Что? Где? Когда?» работает там с 15 лет и создает медиа «Динамо». Мы с ней поговорили: дело от папы, ЕГЭ на сто баллов и церковный хор
● Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея
● Рассказ про игру «Мафия» от профи. Как создать целый клуб, какие хитрости бывают для победы и зачем за столом все смотрят на твои брови
● «Это искусство. Даже если выглядят как говно». Монолог журналиста, который набил на груди лица Миранчука и Кокорина
Кино
● В чем секрет «Офиса». Как устроены механика и юмор сериала о рутине, который до сих пор любят миллионы
● Самый известный трансгендерный переход в культуре. Как братья Вачовски стали сестрами Вачовски и отразили это в «Матрице»
● Разбираем главную тайну сериала «Клан Сопрано» – умер ли Тони в финале? И почему последний кадр – черная пустота?
● Вы точно смотрели «Друзей»? Проверьте. Очень сложный тест на знание главного сериала в истории – для лучших фанатов
● Как «Оскар» выбирает фильмы для номинаций? Кто может стать членом Академии (кто угодно!)? Как Россия выдвигает лучший фильм?
● 13 секретов «Один дома», которые вы не замечали
● Как Новая Зеландия 20 лет растет на «Властелине колец»: сотни тысяч новых туристов, опора ВВП, сотни рабочих мест на декорациях Хоббитона
● Первая роль Сталлоне – порнофильм (не совсем), где плохо все. Он согласился от голода, а фильм переименован после успеха «Рокки»
География
● Необычная Дания. Первой ввела однополые браки, зарабатывает на свиньях, показывает кино на датском с субтитрами и засыпает холостяков корицей
● Почему у всех стран флаги прямоугольные, а у Швейцарии – квадратный
● Все про перестрелки на Диком Западе – главный миф американской культуры. Как все было на самом деле и почему бандиты становились героями
● Почему Шотландия – часть Великобритании? Как она потеряла независимость? Насколько свободна внутри страны? И почему сейчас очень близка ее вернуть?
● Валлийский – сложный язык, которым не владеет даже половина Уэльса. Англичане притесняли его – и валлийцы прошли через порки в школах и голодовки
● В гимне Испании нет слов – и уже 260 лет никто не может их придумать
● Почему итальянцы так любят жестикулировать? Почему они показывают сложенные пальцы? Мы проследили историю народа и заодно собрали список главных жестов
● Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты
● Венгрия – нестандартная евространа в вопросах ЛГБТ. Она уже запретила смену пола, однополые браки, «гей-пропаганду» – и ругается со всем Евросоюзом
● Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция
● Что означают шашечки Хорватии – главный символ страны, который вообще везде: на форме спортсменов, на монетах и даже на коровах
● Как вы знаете страны Африки. Проверьте в тесте – с вопросами про три разных Гвинеи, город-планету из «Звездных войн» и автомат Калашникова на флаге
● Что такое диктатура Франко и как она повлияла на Испанию. Правда, что эта власть застрелила президента «Барсы» и помогала «Реалу»?
● Что такое буква Ö? А что такое буква Ø? И почему они не равны нашей О? Разбираемся через Озила и Эдегора
Сюжеты и истории
● Как Гагарин жил после космоса и почему туда не вернулся. Репортаж из города, где он работал и умер − разбившись на самолете по неоднозначной причине
● История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел
● Как теракт 11 сентября 2001 года воспринимался в России: семь часов прямого эфира, трансляции в школах, обращение Путина, минута молчания в Лиге чемпионов
● НБА чуть не развалилась из-за кокаина. Употребляла половина лиги: звезды теряли сознание, попадали под суд и даже умирали
● Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
● Я собираю наклейки Panini к этому Евро. Да, в 2021 году − это все еще восторг
● Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
● Такую Бельгию вы не знали. Лукаку заставил поваров сборной почистить 60 кг картофеля за вечер, а вся страна спорит из-за нового самолета
● У Роналду есть корни из африканской страны Кабо-Верде. Возможно, это объясняет нестандартные мышцы и скорость
● Кто владел «Челси» до Абрамовича: обложил поле колючкой под током, выкупил клуб за один фунт и делал игрокам встречу с ветераном Вьетнама
● Как работает один из главных инсайдеров мира. 50 звонков в день, 5 часов сна, 3 проверки инфы
● Как провести 76 дней в океане на резиновой лодке: драться с акулой, есть сырую рыбу и чуть не сойти с ума. История одного кораблекрушения
● Однажды звезда НБА сказал: я не хочу провести десять сезонов и умереть в 40 лет. Не поверите: он провел десять сезонов и умер в 40 лет
● Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
● Мухаммед Али выбросил золотую медаль Олимпиады в реку, когда его унизили в кафе
● Главная черта Усика – щель между зубами. Часто звезды ее оперируют, но Усик не стесняется и подчеркивает
● Усик и православие. Пишет стихи о боге, возит на бои иконы, свечи и святую воду, стал верующим, когда чуть не умер
● Курбан Бердыев – религия и четки. Совершал паломничество в Мекку, на матчах перечислял имена Аллаха, впервые попал в мечеть в 35 лет из-за друга
● Как Марио Фернандес стал русским. Указ Путина, Библия, стеснение говорить на языке и фраза «Это моя страна»
● Эллиотт – как в 18 лет стать звездой «Ливерпуля» и нашего будущего
● Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает
Литература
● Квиддич со всех сторон. Как Роулинг ввела его в «Гарри Поттер» после расставания. Почему это плохой спорт. Как сыграть в реальности
● Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой
● Дух Маяковского − через бокс. Дрался с ухажером Лили Брик, ударом рвал мешок, писал про бои в Америке и в стихах про бокс описывал идеалы
Технологии, игры, соцсети
● Что сейчас с «Вояджером-1» – самым дальним от Земли объектом, созданным человеком, который уже 44 года летает по космосу
● QR-код. Как он появился, в чем смысл технологии, зачем нужен миру, почему создатель на нем не зарабатывает
● Почему так много людей боятся 5G? Что вообще значит эта технология? Когда 5G появится в России?
● Кто создает эмодзи и решает, какие выпустить? Почему нет Эйфелевой башни, но есть беременный мужчина? Я могу создать собственные эмодзи?
● Почему логотип Apple – это надкусанное, а не целое яблоко
● Все о The Sims – секреты, идеи, пасхалки. Как создатель все придумал после пожара, начал с унитаза и отказался от украинского языка для симсов
● Мужик съел кусок пиццы – и придумал пакмана. Игру, которая создавалась для женщин как ответ бездушным стрелялкам
● 20 небанальных фактов и секретов википедии. Перевес мужчин, сибирский язык и бан фразы «состоящий из»
● Как создавалась «Безмятежность» – главная заставка рабочего стола в истории. Поле появилось из-за вреда насекомых, а фотограф разбогател
● Секреты реддита – очень важной соцсети, которая влияет на все остальные. Почему так называется, что за символ на лого и за что блокировался в России
Разборы и еще что-то интересное
● Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?
● Не доверяйте IQ-тесту. Сейчас у него тысяча версий, ученые до сих пор спорят, а в истории использования – сумбур и спекуляции
● Секреты лего. Сколько стоит самый дорогой набор. Почему так больно наступать на детальки. Правда ли лица человечков стали злее
● Как вы знаете футбол 90-х? Очень сложный тест по истории
● Почему Хабиб не выходил на бои с флагом России
● Болгарский перец на самом деле не из Болгарии. Почему тогда мы зовем его болгарским?
● Как большие клубы живут в долг много лет и почему им за это ничего не бывает
● Дзюба VS Кержаков − как они забивали свои 30 голов за сборную. Дзюба − в два раза быстрее, зато Кержаков − в два раза больше победных
● Суперлига не злодеи. УЕФА сам виноват. Все это нормально
● «Золотой мяч» должен умереть
● Почему Йоахим Лев нюхает пальцы и ковыряется в своем теле
● Все-все про формат нового турнира Лига конференций. Кто и откуда туда попадает. Как он изменит все еврокубки
● Карлсен – лучший шахматист в истории человечества?
● Буква Ё – почему она попала в алфавит позже остальных и почему остается необязательной и спорной