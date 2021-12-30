Гол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Гол

Лучшие тексты «Гола»-2021

через день

Музыка

Вокруг Земфиры. Как она создает песни, о чем думает, почему такая закрытая и как менялись ее альбомы

Oxxxymiron через книги: какая литература на него повлияла + полный список всех книг, которые он упоминал в творчестве

Кто убил Тупака. Жизнь и смерть главного рэпера в истории − через улицу, тюрьму, студию и больничную палату

Лидер Rammstein дрался с отцом, убил любимую собаку, плавал по дикой реке и творил на страдании. Как устроен Тилль Линдеманн

Как создавалась Smells Like Teen Spirit. Курт Кобейн взял название у дезодоранта девушки и стыдился играть песню на концертах

50 небанальных фактов о Евровидении. Певица в бронежилете, самое популярное слово и победная песня со 168 строчками «Ла ла ла»

This is Adele. Куда она пропадала на шесть лет. Почему похудела на 50 кг. Как пережила алкоголизм, развод, уход отца. О чем ее песни

Откуда на всех музыкальных альбомах взялся тот самый черно-белый значок о мате. Это история большой войны жен чиновников со звездами рока

Как выиграть Евровидение. Мы изучили все песни-чемпионы и знаем секрет: какой возраст, о чем петь, сколько слов в тексте

Каким был Чайковский. Спонсировался графиней, ходил к врачам из-за самокопания, тяжело принимал в себе гомосексуальность

У Майкла Джексона есть клип с Майклом Джорданом. Это импровизация без сценария, которая тайно снималась в захолустье Чикаго

Интервью

«Сын стоит на коленях перед портретом, а я прикрываю его от камер». Авиакатастрофа «Локомотива» − как ее переживали очевидцы

Тимощук − волосы, иконы, вегетарианство, покер, счастливые кроссовки. Большое интервью

«Группа говорила: «Выйдешь и в кач попадешь». Судья Карасев выступил на рок-концерте и рассказал «Голу» про волнение, драйв и подготовку

Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое

Распорядитель «Что? Где? Когда?» работает там с 15 лет и создает медиа «Динамо». Мы с ней поговорили: дело от папы, ЕГЭ на сто баллов и церковный хор

Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея

Рассказ про игру «Мафия» от профи. Как создать целый клуб, какие хитрости бывают для победы и зачем за столом все смотрят на твои брови

«Это искусство. Даже если выглядят как говно». Монолог журналиста, который набил на груди лица Миранчука и Кокорина

 

Кино

В чем секрет «Офиса». Как устроены механика и юмор сериала о рутине, который до сих пор любят миллионы

Самый известный трансгендерный переход в культуре. Как братья Вачовски стали сестрами Вачовски и отразили это в «Матрице»

Разбираем главную тайну сериала «Клан Сопрано» – умер ли Тони в финале? И почему последний кадр – черная пустота?

Вы точно смотрели «Друзей»? Проверьте. Очень сложный тест на знание главного сериала в истории – для лучших фанатов

Как «Оскар» выбирает фильмы для номинаций? Кто может стать членом Академии (кто угодно!)? Как Россия выдвигает лучший фильм?

13 секретов «Один дома», которые вы не замечали

Как Новая Зеландия 20 лет растет на «Властелине колец»: сотни тысяч новых туристов, опора ВВП, сотни рабочих мест на декорациях Хоббитона

Первая роль Сталлоне – порнофильм (не совсем), где плохо все. Он согласился от голода, а фильм переименован после успеха «Рокки»

География

Необычная Дания. Первой ввела однополые браки, зарабатывает на свиньях, показывает кино на датском с субтитрами и засыпает холостяков корицей

Почему у всех стран флаги прямоугольные, а у Швейцарии – квадратный

Все про перестрелки на Диком Западе – главный миф американской культуры. Как все было на самом деле и почему бандиты становились героями

Почему Шотландия – часть Великобритании? Как она потеряла независимость? Насколько свободна внутри страны? И почему сейчас очень близка ее вернуть?

Валлийский – сложный язык, которым не владеет даже половина Уэльса. Англичане притесняли его – и валлийцы прошли через порки в школах и голодовки

В гимне Испании нет слов – и уже 260 лет никто не может их придумать

Почему итальянцы так любят жестикулировать? Почему они показывают сложенные пальцы? Мы проследили историю народа и заодно собрали список главных жестов

Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты

Венгрия – нестандартная евространа в вопросах ЛГБТ. Она уже запретила смену пола, однополые браки, «гей-пропаганду» – и ругается со всем Евросоюзом

Почему петух – главный символ Франции. Повлияли галлы, церковь, революционеры и полиция

Что означают шашечки Хорватии – главный символ страны, который вообще везде: на форме спортсменов, на монетах и даже на коровах

Как вы знаете страны Африки. Проверьте в тесте – с вопросами про три разных Гвинеи, город-планету из «Звездных войн» и автомат Калашникова на флаге

Что такое диктатура Франко и как она повлияла на Испанию. Правда, что эта власть застрелила президента «Барсы» и помогала «Реалу»?

Что такое буква Ö? А что такое буква Ø? И почему они не равны нашей О? Разбираемся через Озила и Эдегора

Сюжеты и истории

Как Гагарин жил после космоса и почему туда не вернулся. Репортаж из города, где он работал и умер − разбившись на самолете по неоднозначной причине

История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел

Как теракт 11 сентября 2001 года воспринимался в России: семь часов прямого эфира, трансляции в школах, обращение Путина, минута молчания в Лиге чемпионов

НБА чуть не развалилась из-за кокаина. Употребляла половина лиги: звезды теряли сознание, попадали под суд и даже умирали

Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке

Я собираю наклейки Panini к этому Евро. Да, в 2021 году − это все еще восторг

Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет

Такую Бельгию вы не знали. Лукаку заставил поваров сборной почистить 60 кг картофеля за вечер, а вся страна спорит из-за нового самолета

У Роналду есть корни из африканской страны Кабо-Верде. Возможно, это объясняет нестандартные мышцы и скорость

Кто владел «Челси» до Абрамовича: обложил поле колючкой под током, выкупил клуб за один фунт и делал игрокам встречу с ветераном Вьетнама

Как работает один из главных инсайдеров мира. 50 звонков в день, 5 часов сна, 3 проверки инфы

Как провести 76 дней в океане на резиновой лодке: драться с акулой, есть сырую рыбу и чуть не сойти с ума. История одного кораблекрушения

Однажды звезда НБА сказал: я не хочу провести десять сезонов и умереть в 40 лет. Не поверите: он провел десять сезонов и умер в 40 лет

Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет

Мухаммед Али выбросил золотую медаль Олимпиады в реку, когда его унизили в кафе

Главная черта Усика – щель между зубами. Часто звезды ее оперируют, но Усик не стесняется и подчеркивает

Усик и православие. Пишет стихи о боге, возит на бои иконы, свечи и святую воду, стал верующим, когда чуть не умер

Курбан Бердыев – религия и четки. Совершал паломничество в Мекку, на матчах перечислял имена Аллаха, впервые попал в мечеть в 35 лет из-за друга

Как Марио Фернандес стал русским. Указ Путина, Библия, стеснение говорить на языке и фраза «Это моя страна»

Эллиотт – как в 18 лет стать звездой «Ливерпуля» и нашего будущего

Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает

Литература

Квиддич со всех сторон. Как Роулинг ввела его в «Гарри Поттер» после расставания. Почему это плохой спорт. Как сыграть в реальности

Достоевский провел во Флоренции худший год жизни. Скрывался от кредиторов, дописывал «Идиота», страдал по России с беременной женой

Дух Маяковского − через бокс. Дрался с ухажером Лили Брик, ударом рвал мешок, писал про бои в Америке и в стихах про бокс описывал идеалы

Технологии, игры, соцсети

Что сейчас с «Вояджером-1» – самым дальним от Земли объектом, созданным человеком, который уже 44 года летает по космосу

●  QR-код. Как он появился, в чем смысл технологии, зачем нужен миру, почему создатель на нем не зарабатывает

Почему так много людей боятся 5G? Что вообще значит эта технология? Когда 5G появится в России?

Кто создает эмодзи и решает, какие выпустить? Почему нет Эйфелевой башни, но есть беременный мужчина? Я могу создать собственные эмодзи?

Почему логотип Apple – это надкусанное, а не целое яблоко

Все о The Sims – секреты, идеи, пасхалки. Как создатель все придумал после пожара, начал с унитаза и отказался от украинского языка для симсов

Мужик съел кусок пиццы – и придумал пакмана. Игру, которая создавалась для женщин как ответ бездушным стрелялкам

20 небанальных фактов и секретов википедии. Перевес мужчин, сибирский язык и бан фразы «состоящий из»

Как создавалась «Безмятежность» – главная заставка рабочего стола в истории. Поле появилось из-за вреда насекомых, а фотограф разбогател

Секреты реддита – очень важной соцсети, которая влияет на все остальные. Почему так называется, что за символ на лого и за что блокировался в России

Разборы и еще что-то интересное

 Зачем русские спортсмены носят воинские звания. В чем выгода? Как они служат? Это обязательное условие?

Не доверяйте IQ-тесту. Сейчас у него тысяча версий, ученые до сих пор спорят, а в истории использования – сумбур и спекуляции

Секреты лего. Сколько стоит самый дорогой набор. Почему так больно наступать на детальки. Правда ли лица человечков стали злее

Как вы знаете футбол 90-х? Очень сложный тест по истории

Почему Хабиб не выходил на бои с флагом России

Болгарский перец на самом деле не из Болгарии. Почему тогда мы зовем его болгарским?

Как большие клубы живут в долг много лет и почему им за это ничего не бывает

Дзюба VS Кержаков − как они забивали свои 30 голов за сборную. Дзюба − в два раза быстрее, зато Кержаков − в два раза больше победных

Суперлига не злодеи. УЕФА сам виноват. Все это нормально

Вылет России не провал

«Золотой мяч» должен умереть

Почему Йоахим Лев нюхает пальцы и ковыряется в своем теле

Все-все про формат нового турнира Лига конференций. Кто и откуда туда попадает. Как он изменит все еврокубки

● Карлсен – лучший шахматист в истории человечества?

Буква Ё – почему она попала в алфавит позже остальных и почему остается необязательной и спорной

Еще больше хороших текстов год назад
Лучшие тексты «Гола»-2020
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Гол