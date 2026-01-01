НХЛ

Дата основания
1917 г.
Наиболее титулованный клуб
Монреаль (25)
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Хоккей
Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит Матч звезд НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Кузнецов сыграет на Матче всех звезд НХЛ. Всего на турнире будет четыре хоккеиста из России
#НХЛ
Хоккей
Защитник «Филадельфии» Йэндл – рекордсмен НХЛ. Он провел в лиге 965 матчей подряд
#Кит Йэндл
Хоккей
Игрок «Филадельфии» Йэндл провел 964-й матч подряд и повторил рекорд НХЛ. Он играет без пропусков с 2009 года
#НХЛ
Хоккей
«Яндекс» продлил права на трансляцию НХЛ до 2024 года. Сделку оценили в 500 миллионов рублей
#НХЛ
Хоккей
Овечкин сохранил лидерство в списке бомбардиров, сделав ассист с «Бостоном». Только Лемье набирал больше очков за полсезона в 36+
#Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ объявила об изменении в расписании. Во время паузы на Олимпийские игры лига проведет 95 матчей
#НХЛ
Хоккей
«Бостон» вывел из обращения номер первого в НХЛ темнокожего хоккеиста Уилли О’Ри. Он дебютировал в лиге в 1958 году
#Бостон (х)
Хоккей
Свечников и Кузнецов не вошли в итоговый состав на Матч всех звезд НХЛ. Они проиграли в голосовании болельщиков
#НХЛ
Хоккей
Овечкин набрал 55 очков и стал единоличным лидером в списках лучших снайперов и бомбардиров НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Кучеров в первую неделю после возвращения вошел в число лучших игроков НХЛ. Он не играл с октября из-за травмы
#НХЛ
Хоккей
Овечкин забил 756-й гол в НХЛ, до Ягра – еще десять
#Александр Овечкин
Хоккей
Чинахов сделал первый дубль в НХЛ. За один матч он забросил столько же, сколько за 25 предыдущих игр
#Егор Чинахов
Хоккей
Овечкин, Капризов и Василевский вошли в составы команд на Матч всех звезд НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Кучеров забросил три шайбы «Баффало». Это его первые голы с октября и четвертый хет-трик в НХЛ
#Никита Кучеров
Хоккей
Малкин сыграл в НХЛ впервые после операции и забросил две шайбы. Он не участвовал в матчах с мая
#Евгений Малкин
Хоккей
«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл четыре матча подряд. Он пропустил в них 19 шайб
#Вашингтон
Хоккей
Капризов травмировался в матче с НХЛ после силового приема. Но сначала установил рекорд по скорости набранных очков
#Кирилл Капризов
Хоккей
Кучеров сыграл за «Тампу» впервые с октября. Он отдал два ассиста и стал лучшим игроком матча с «Калгари»
#Никита Кучеров
Хоккей
Бобровский отбил 47 бросков за матч с «Калгари». Это второй показатель по сейвам в текущем сезоне НХЛ
#Сергей Бобровский
Хоккей
Проворов попал на карантин и впервые за карьеру пропустит матч НХЛ. Он играл без перерывов с 2016 года
#Иван Проворов
Хоккей
НХЛ из-за ковида изменила регламент и вернула «команды такси» с запасными. В лиге больше 60 перенесенных игр за сезон
#НХЛ
Хоккей
Хоккеисты из НХЛ не выступят на Олимпиаде-2022
#Олимпиада-2022
Хоккей
Капризов установил рекорд «Миннесоты», набрав 36 очков в 30 первых играх сезона
#НХЛ
Хоккей
НХЛ из-за коронавируса расширит рождественскую паузу на два дня. В лиге больше ста хоккеистов на карантине
#НХЛ
Хоккей
Овечкин впервые за восемь матчей не набрал ни одного очка в НХЛ. Это случилось в игре против «Лос-Анджелеса»
#Александр Овечкин
Хоккей
Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2022: об этом говорят несколько источников, лига объявит решение в ближайшие дни
#НХЛ
Хоккей
У Проворова из «Филадельфии» 400 матчей в НХЛ без пропусков. Он стал первым игроком из России с таким показателем
#Иван Проворов
Хоккей
Овечкин забил 752-й гол в НХЛ, а в сезоне – делит первое место в списке лучших бомбардиров
#Александр Овечкин
Хоккей
«Монреаль» первым в сезоне НХЛ закрыл трибуны из-за ковида. На карантине в лиге больше 70 хоккеистов
#Монреаль
Хоккей
Василевский установил рекорд НХЛ, победив в 63 матчах за календарный год
#Андрей Василевский
Хоккей
ИИХФ не отменила дисквалификацию хоккеиста Кузнецова. Он пропустит Олимпиаду в Пекине из-за допинга
#Евгений Кузнецов
Хоккей
Панарин досрочно завершил матч НХЛ из-за травмы. Он лучший бомбардир «Рейнджерс» в сезоне
#Артемий Панарин
Хоккей
«Вашингтон» в третий раз за год поместил Кузнецова на карантин из-за коронавируса
#Евгений Кузнецов
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ. У него 46 очков в 29 матчах
#Александр Овечкин
Хоккей
«Даллас» выставил Худобина на драфт отказа. Он выступает в НХЛ с 2007 года
#Антон Худобин
Хоккей
НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит
#НХЛ
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Хоккей
42-летний Джо Торнтон вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ. Он играет в лиге с 1997 года
#Джо Торнтон
Хоккей
Панарин впервые за пять матчей НХЛ не набрал очков. В четырех предыдущих у него три гола и шесть ассистов
#Артемий Панарин
Хоккей
У «Колорадо» семь шайб в трех матчах НХЛ подряд. Это первый случай в лиге с сезона-1995/96
#Колорадо
Хоккей
У Флери 500 побед в НХЛ. Это третий вратарь с таким показателем
#Марк-Андре Флери
Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» – первый клуб НХЛ, который стоит два миллиарда долларов. Его стоимость за год увеличилась на 21%
#Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей
Панарин набрал 500 очков в НХЛ за 457 матчей. У него 2+2 в игре против «Чикаго»
#Артемий Панарин
Хоккей
Овечкин набрал 41 очко в 26 матчах НХЛ и установил личный рекорд. В 36 лет он показывает лучший старт в карьере
#Александр Овечкин
Хоккей
«Тампа» стала 24-й командой НХЛ, победившей 1000 раз в лиге. Ей потребовалось на это 29 лет
#Тампа-Бэй
Хоккей
Семенов вернулся из НХЛ в «Авангард» спустя полгода. «Торонто» выставил его на драфт отказов после трех игр
#Авангард
Хоккей
Капитан «Эдмонтона» Макдэвид удален до конца матча НХЛ за толчок. После этого его клуб трижды пропустил и проиграл
#Коннор Макдэвид
Хоккей
Овечкин забил в НХЛ вратарю Тарасову. 17 лет назад он играл против его отца
#Александр Овечкин
Хоккей
Капризов вошел в топ-5 самых результативных игроков сезона НХЛ. У него 28 очков в 23 матчах
#Кирилл Капризов
Хоккей
«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт с Мухамадуллиным. Он останется в «Салавате Юлаеве» до конца сезона
#Шакир Мухамадуллин
Хоккей
Первый номер драфта НХЛ-2019 Хьюз подписал восьмилетний контракт с «Нью-Джерси». Среднегодовая зарплата – $8 млн
#Джек Хьюз
Хоккей
Лемье получил пятиматчевую дисквалификацию в НХЛ. Он укусил соперника во время драки
#НХЛ
Хоккей
«Питтсбург» продал контрольный пакет акций компани FSG. Она владеет «Ливерпулем» и «Бостон Ред Сокс»
#Питтсбург
Хоккей
«Наверное, все россияне хотят защитить свою страну». Панарин кинул перчатку в соперника и получил штраф
#Артемий Панарин
Хоккей
Капризов во второй раз за карьеру набрал четыре очка за матч НХЛ. «Миннесота» забила семь голов
#Кирилл Капризов
Хоккей
Овечкин сделал первый хет-трик в сезоне НХЛ. Он набрал 36 очков за 21 матч
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин за 20 первых матчей НХЛ набрал 33 очка. Это рекорд в истории «Вашингтона»
#Александр Овечкин
Хоккей
«Тампа» впервые с финала Кубка Стэнли сыграла без пропущенных шайб. Василевский оформил шатаут
#Тампа-Бэй
Хоккей
Овечкин поднялся на 28-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. У него 1350 очков за 17 сезонов
#Александр Овечкин
Хоккей
«Флорида» стала четвертой командой в истории НХЛ, которая 10 раз подряд победила дома на старте сезона
#Флорида Пантерз
Хоккей
Капризов впервые в карьере набрал четыре очка за «Миннесоту». В первом же матче после перевода в третье звено
#Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ впервые в сезоне перенесла матчи из-за ковида. В «Оттаве» из-за вируса отстранены десять игроков
#НХЛ
Хоккей
Чинахов в девятом матче НХЛ забросил первую шайбу. «Авангард» называл его переезд в США преждевременным и был против
#Егор Чинахов
Хоккей
Макдэвид набрал 600 очков за 421 матч в НХЛ. Это шестой показатель в истории лиги
#Коннор Макдэвид
Хоккей
Панарин сделал дубль против «Коламбуса». У него 15 очков за 14 матчей в НХЛ
#Артемий Панарин
Хоккей
Овечкин вышел на четвертое место в списке снайперов НХЛ. До рекорда Гретцки – 152 гола
#Александр Овечкин
Хоккей
Капризов забил 30 голов за 67 матчей в НХЛ. Это клубный рекорд «Миннесоты» и седьмой показатель в лиге
#Кирилл Капризов
Хоккей
Вратарь «Монреаля» объяснил пропуск старта сезона НХЛ лечением от наркозависимости. Он вернулся в клуб спустя месяц
#Кэри Прайс
Хоккей
«Каролина» обыграла «Тампу» и установила клубный рекорд, победив в 10 из 11 стартовых матчей. Свечников отдал ассист
#НХЛ
Хоккей
«Флорида» впервые со старта сезона не набрала очки. Она оставалась единственным клубом НХЛ с таким показателем
#Флорида Пантерз
Хоккей
Овечкин забросил 741-ю шайбу и догнал Халла в списке лучших снайперов НХЛ. Они делят четвертое место
#Александр Овечкин
Хоккей
Бобровский не доиграл матч с «Вашингтоном» из-за травмы. Его заменили после первого периода
#Сергей Бобровский