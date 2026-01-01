Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Хоккей
Турнир
НХЛ
Поделиться:
НХЛ
Дата основания
1917 г.
Наиболее титулованный клуб
Монреаль (25)
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Хоккей
Овечкин сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит Матч звезд НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Кузнецов сыграет на Матче всех звезд НХЛ. Всего на турнире будет четыре хоккеиста из России
#НХЛ
Хоккей
Защитник «Филадельфии» Йэндл – рекордсмен НХЛ. Он провел в лиге 965 матчей подряд
#Кит Йэндл
Хоккей
Игрок «Филадельфии» Йэндл провел 964-й матч подряд и повторил рекорд НХЛ. Он играет без пропусков с 2009 года
#НХЛ
Хоккей
«Яндекс» продлил права на трансляцию НХЛ до 2024 года. Сделку оценили в 500 миллионов рублей
#НХЛ
Хоккей
Овечкин сохранил лидерство в списке бомбардиров, сделав ассист с «Бостоном». Только Лемье набирал больше очков за полсезона в 36+
#Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ объявила об изменении в расписании. Во время паузы на Олимпийские игры лига проведет 95 матчей
#НХЛ
Хоккей
«Бостон» вывел из обращения номер первого в НХЛ темнокожего хоккеиста Уилли О’Ри. Он дебютировал в лиге в 1958 году
#Бостон (х)
Хоккей
Свечников и Кузнецов не вошли в итоговый состав на Матч всех звезд НХЛ. Они проиграли в голосовании болельщиков
#НХЛ
Хоккей
Овечкин набрал 55 очков и стал единоличным лидером в списках лучших снайперов и бомбардиров НХЛ
#Александр Овечкин
Хоккей
Кучеров в первую неделю после возвращения вошел в число лучших игроков НХЛ. Он не играл с октября из-за травмы
#НХЛ
Хоккей
Овечкин забил 756-й гол в НХЛ, до Ягра – еще десять
#Александр Овечкин
Хоккей
Чинахов сделал первый дубль в НХЛ. За один матч он забросил столько же, сколько за 25 предыдущих игр
#Егор Чинахов
Хоккей
Овечкин, Капризов и Василевский вошли в составы команд на Матч всех звезд НХЛ
#НХЛ
Хоккей
Кучеров забросил три шайбы «Баффало». Это его первые голы с октября и четвертый хет-трик в НХЛ
#Никита Кучеров
Хоккей
Малкин сыграл в НХЛ впервые после операции и забросил две шайбы. Он не участвовал в матчах с мая
#Евгений Малкин
Хоккей
«Вашингтон» впервые в сезоне проиграл четыре матча подряд. Он пропустил в них 19 шайб
#Вашингтон
Хоккей
Капризов травмировался в матче с НХЛ после силового приема. Но сначала установил рекорд по скорости набранных очков
#Кирилл Капризов
Хоккей
Кучеров сыграл за «Тампу» впервые с октября. Он отдал два ассиста и стал лучшим игроком матча с «Калгари»
#Никита Кучеров
Хоккей
Бобровский отбил 47 бросков за матч с «Калгари». Это второй показатель по сейвам в текущем сезоне НХЛ
#Сергей Бобровский
Хоккей
Проворов попал на карантин и впервые за карьеру пропустит матч НХЛ. Он играл без перерывов с 2016 года
#Иван Проворов
Хоккей
НХЛ из-за ковида изменила регламент и вернула «команды такси» с запасными. В лиге больше 60 перенесенных игр за сезон
#НХЛ
Хоккей
Хоккеисты из НХЛ не выступят на Олимпиаде-2022
#Олимпиада-2022
Хоккей
Капризов установил рекорд «Миннесоты», набрав 36 очков в 30 первых играх сезона
#НХЛ
Хоккей
НХЛ из-за коронавируса расширит рождественскую паузу на два дня. В лиге больше ста хоккеистов на карантине
#НХЛ
Хоккей
Овечкин впервые за восемь матчей не набрал ни одного очка в НХЛ. Это случилось в игре против «Лос-Анджелеса»
#Александр Овечкин
Хоккей
Игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду-2022: об этом говорят несколько источников, лига объявит решение в ближайшие дни
#НХЛ
Хоккей
У Проворова из «Филадельфии» 400 матчей в НХЛ без пропусков. Он стал первым игроком из России с таким показателем
#Иван Проворов
Хоккей
Овечкин забил 752-й гол в НХЛ, а в сезоне – делит первое место в списке лучших бомбардиров
#Александр Овечкин
Хоккей
«Монреаль» первым в сезоне НХЛ закрыл трибуны из-за ковида. На карантине в лиге больше 70 хоккеистов
#Монреаль
Хоккей
Василевский установил рекорд НХЛ, победив в 63 матчах за календарный год
#Андрей Василевский
Хоккей
ИИХФ не отменила дисквалификацию хоккеиста Кузнецова. Он пропустит Олимпиаду в Пекине из-за допинга
#Евгений Кузнецов
Хоккей
Панарин досрочно завершил матч НХЛ из-за травмы. Он лучший бомбардир «Рейнджерс» в сезоне
#Артемий Панарин
Хоккей
«Вашингтон» в третий раз за год поместил Кузнецова на карантин из-за коронавируса
#Евгений Кузнецов
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона НХЛ. У него 46 очков в 29 матчах
#Александр Овечкин
Хоккей
«Даллас» выставил Худобина на драфт отказа. Он выступает в НХЛ с 2007 года
#Антон Худобин
Хоккей
НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит
#НХЛ
1
Хоккей
42-летний Джо Торнтон вышел на 12-е место по очкам в истории НХЛ. Он играет в лиге с 1997 года
#Джо Торнтон
Хоккей
Панарин впервые за пять матчей НХЛ не набрал очков. В четырех предыдущих у него три гола и шесть ассистов
#Артемий Панарин
Хоккей
У «Колорадо» семь шайб в трех матчах НХЛ подряд. Это первый случай в лиге с сезона-1995/96
#Колорадо
Хоккей
У Флери 500 побед в НХЛ. Это третий вратарь с таким показателем
#Марк-Андре Флери
Хоккей
«Нью-Йорк Рейнджерс» – первый клуб НХЛ, который стоит два миллиарда долларов. Его стоимость за год увеличилась на 21%
#Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей
Панарин набрал 500 очков в НХЛ за 457 матчей. У него 2+2 в игре против «Чикаго»
#Артемий Панарин
Хоккей
Овечкин набрал 41 очко в 26 матчах НХЛ и установил личный рекорд. В 36 лет он показывает лучший старт в карьере
#Александр Овечкин
Хоккей
«Тампа» стала 24-й командой НХЛ, победившей 1000 раз в лиге. Ей потребовалось на это 29 лет
#Тампа-Бэй
Хоккей
Семенов вернулся из НХЛ в «Авангард» спустя полгода. «Торонто» выставил его на драфт отказов после трех игр
#Авангард
Хоккей
Капитан «Эдмонтона» Макдэвид удален до конца матча НХЛ за толчок. После этого его клуб трижды пропустил и проиграл
#Коннор Макдэвид
Хоккей
Овечкин забил в НХЛ вратарю Тарасову. 17 лет назад он играл против его отца
#Александр Овечкин
Хоккей
Капризов вошел в топ-5 самых результативных игроков сезона НХЛ. У него 28 очков в 23 матчах
#Кирилл Капризов
Хоккей
«Нью-Джерси» подписал трехлетний контракт с Мухамадуллиным. Он останется в «Салавате Юлаеве» до конца сезона
#Шакир Мухамадуллин
Хоккей
Первый номер драфта НХЛ-2019 Хьюз подписал восьмилетний контракт с «Нью-Джерси». Среднегодовая зарплата – $8 млн
#Джек Хьюз
Хоккей
Лемье получил пятиматчевую дисквалификацию в НХЛ. Он укусил соперника во время драки
#НХЛ
Хоккей
«Питтсбург» продал контрольный пакет акций компани FSG. Она владеет «Ливерпулем» и «Бостон Ред Сокс»
#Питтсбург
Хоккей
«Наверное, все россияне хотят защитить свою страну». Панарин кинул перчатку в соперника и получил штраф
#Артемий Панарин
Хоккей
Капризов во второй раз за карьеру набрал четыре очка за матч НХЛ. «Миннесота» забила семь голов
#Кирилл Капризов
Хоккей
Овечкин сделал первый хет-трик в сезоне НХЛ. Он набрал 36 очков за 21 матч
#Александр Овечкин
Хоккей
Овечкин за 20 первых матчей НХЛ набрал 33 очка. Это рекорд в истории «Вашингтона»
#Александр Овечкин
Хоккей
«Тампа» впервые с финала Кубка Стэнли сыграла без пропущенных шайб. Василевский оформил шатаут
#Тампа-Бэй
Хоккей
Овечкин поднялся на 28-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ. У него 1350 очков за 17 сезонов
#Александр Овечкин
Хоккей
«Флорида» стала четвертой командой в истории НХЛ, которая 10 раз подряд победила дома на старте сезона
#Флорида Пантерз
Хоккей
Капризов впервые в карьере набрал четыре очка за «Миннесоту». В первом же матче после перевода в третье звено
#Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ впервые в сезоне перенесла матчи из-за ковида. В «Оттаве» из-за вируса отстранены десять игроков
#НХЛ
Хоккей
Чинахов в девятом матче НХЛ забросил первую шайбу. «Авангард» называл его переезд в США преждевременным и был против
#Егор Чинахов
Хоккей
Макдэвид набрал 600 очков за 421 матч в НХЛ. Это шестой показатель в истории лиги
#Коннор Макдэвид
Хоккей
Панарин сделал дубль против «Коламбуса». У него 15 очков за 14 матчей в НХЛ
#Артемий Панарин
Хоккей
Овечкин вышел на четвертое место в списке снайперов НХЛ. До рекорда Гретцки – 152 гола
#Александр Овечкин
Хоккей
Капризов забил 30 голов за 67 матчей в НХЛ. Это клубный рекорд «Миннесоты» и седьмой показатель в лиге
#Кирилл Капризов
Хоккей
Вратарь «Монреаля» объяснил пропуск старта сезона НХЛ лечением от наркозависимости. Он вернулся в клуб спустя месяц
#Кэри Прайс
Хоккей
«Каролина» обыграла «Тампу» и установила клубный рекорд, победив в 10 из 11 стартовых матчей. Свечников отдал ассист
#НХЛ
Хоккей
«Флорида» впервые со старта сезона не набрала очки. Она оставалась единственным клубом НХЛ с таким показателем
#Флорида Пантерз
Хоккей
Овечкин забросил 741-ю шайбу и догнал Халла в списке лучших снайперов НХЛ. Они делят четвертое место
#Александр Овечкин
Хоккей
Бобровский не доиграл матч с «Вашингтоном» из-за травмы. Его заменили после первого периода
#Сергей Бобровский
Показать еще
1
2
3
...
29