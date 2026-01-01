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Россия на Олимпийских играх-2022
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Россия на Олимпийских играх-2022
Факт
Сборная России будет выступать под эгидой ОКР
Глава делегации
Станислав Поздняков
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🥉 Терентьев взял бронзу в мужском лыжном спринте. Первое место занял Клебо
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Россия не взяла медалей в индивидуальной гонке в биатлоне. Цветков стал четвертым после одного промаха
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Большунов снялся со спринта на Олимпиаде. Он объяснил это желанием восстановиться перед другими стартами
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🥈 Россия впервые в истории взяла олимпийскую медаль в прыжках с трамплина – серебро в смешанном командном турнире
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Конькобежный спорт
Схаутен из Голландии – победительница в конькобежном спорте на 3000 метров у женщин
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Непряева выиграла первую медаль России на Олимпиаде-2022. Она взяла серебро в женском скиатлоне
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Лыжные гонки
Лыжник Устюгов не выступит в скиатлоне, вместо него – Мальцев. Тренер объяснил замену проблемой со спиной
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Биатлон
Прогноз на смешанную эстафету по биатлону — Олимпийские игры 2022
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