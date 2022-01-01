Россия на Олимпийских играх-2022
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Сборная России будет выступать под эгидой ОКР
Глава делегации
Станислав Поздняков
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Разбираем медальный зачет Олимпиады: 65 стран не взяли ничего, 34% всей суммы Россия набрала в лыжах
#Олимпиада-2022
Россия исторически плохо играет с Финляндией на Олимпиадах. Сейчас все решил бросок 36-летнего игрока, который не пустил Россию в финал ЧМ-2019
#Россия на Олимпийских играх-2022
Непряева снялась с марафона на Олимпиаде-2022. Это она брала первую медаль России
#Наталья Непряева
Медальные эмоции в фигурном катании на Олимпиаде-2022. Две пары завершили прокаты в слезах, разница – 0,63 балла
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Как выросла популярность Валиевой после Олимпиады: инст Х5 и набрал миллион, в яндексе более 900 тысяч запросов, теги в топе твиттера
#Камила Валиева
Новая победа Большунова на Олимпиаде – теперь в сокращенном марафоне: сделал поклон, поцеловал снег и вышел в золотых ботинках
#Александр Большунов
Валиеву в аэропорту Москвы встретили фанаты. Она прилетела с опозданием и не общалась с журналистами
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#Камила Валиева
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«Ненавижу иглы в вене». Логинов и допинг – уже много лет мутная история русского биатлона: знал ли он или некто его подставил
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#Александр Логинов
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Русский фристайлист заплакал в прямом эфире Олимпиады, пытаясь передать привет жене. Это его речь после медали 💔
#Сергей Ридзик
Очень нетипичная статья англоязычных медиа про Валиеву: автор Washington Post обвиняет саму систему поиска допинга. Мы перевели текст
#Камила Валиева
Через что прошла Щербакова перед золотом Олимпиады: чуть не пропустила турнир, чуть не проиграла юниоркам, сменила удобные коньки
#Анна Щербакова
Валиева допущена – но мне все равно очень грустно. Независимо от финала истории это пятно для всех
#Камила Валиева
Почему Трусова не выиграла золото Олимпиады с исторической программой – объясняем просто и быстро
#Александра Трусова
«Взрослые дяди и тети сломали ребенка». Что говорят после провала Валиевой все участники событий
#Камила Валиева
Как Валиева готовила произвольную программу для Олимпиады – перед началом она говорила: «Это нельзя катать»
#Камила Валиева
«Валиева не выдержала ненависти мира». Как Россия реагирует на главную драму Олимпиады
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
«Я ненавижу всех. Никогда не выйду на лед», – истерика и слезы Трусовой после Олимпиады, где она установила рекорд, но не взяла золото
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#Александра Трусова
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Провал Валиевой лишил Россию истории – до этого фигуристки никогда не занимали весь пьедестал на Олимпиаде
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Что выиграла Валиева в свои 15 лет – все титулы планеты кроме одного. И потеряла личную медаль Олимпиады-2022
#Камила Валиева
Сенсация года: Валиева осталась без личной медали на Олимпиаде-2022 – вот как это случилось
#Камила Валиева
Как Валиева стала главной фигуристкой России и почему таких раньше не было
#Камила Валиева
Русский и украинец обнялись на Олимпиаде после выигрыша медалей – они уже делали это на прошлой 🇷🇺 🇺🇦
#Илья Буров
Медаль через штрафной круг – так Россия выступает в эстафетах на этой Олимпиаде. А женщины в ней всегда берут награды
#Россия на Олимпийских играх-2022
Валиева плакала и слушала, как ей аплодирует зал. Здесь все эмоции момента
#Камила Валиева
Историческое выступление Валиевой, которое ждала вся страна – как это было: ошиблась на прыжке и завершила программу в слезах
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#Камила Валиева
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Чем интересен фигурист Марк Кондратюк – чемпион из России: рисовал в подъездах, писал стихи и пропустил два сезона из-за болезни Шляттера
#Марк Кондратюк
Латыпов плакал после финиша биатлонной эстафеты на Олимпиаде-2022. Все утешали – обнял даже соперник
#Эдуард Латыпов
Основная проблема русского биатлона сейчас – плохая стрельба: из-за этого мы недобираем медали на Олимпиаде, а процент выстрелов хуже конкурентов
#Россия на Олимпийских играх-2022
Россия сенсационно упустила золото в биатлоне на Олимпиаде-2022. Вела минуту перед последней стрельбой – и вдруг пять промахов
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#биатлон на Олимпийских играх-2022
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«Радуюсь, но уже эмоционально устала». Первые слова Валиевой в скандале: слезы, благодарность и семь часов на заседании
#Камила Валиева
Большунов и Клэбо – главная дуэль в мире лыжных гонок. Но это не война – а уважение, подколы, приглашение на свадьбу и общение без слов
#Александр Большунов