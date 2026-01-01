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Россия на Олимпийских играх-2022
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Россия на Олимпийских играх-2022
Факт
Сборная России будет выступать под эгидой ОКР
Глава делегации
Станислав Поздняков
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