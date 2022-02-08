Россия на Олимпийских играх-2022
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#Россия на Олимпийских играх-2022

Татьяна Иванова стала первой саночницей из России, взявшей медаль ОИ в личке. За два месяца до Игр она перенесла перелом ноги

08 февраля, 18:03

Татьяна Иванова

телеграм-канала Олимпийского комитета России

В Пекине прошли личные соревнования женщин в санном спорте. Призерами стали:

🥇 🇩🇪 Натали Гайзенбергер

🥈 🇩🇪 Анна Беррейтер

🥉 🇷🇺 Татьяна Иванова

Никогда прежде в истории России саночницы не брали медалей в этой дисциплине – были награды только в эстафете и в мужской одиночке, но не в женской. А за историю СССР было двое призеров среди женщин: Вера Зозуля и Ингрида Амантова (золото и бронза Игр-1980).

После этой медали Иванова стала двукратным призером Игр. В Сочи она взяла серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым.

За два месяца до старта Игр Иванова сломала ногу, и ее участие в Олимпиаде было под вопросом. Она ходила на костылях и «не могла наступать на ногу», рассказали в Олимпийском комитете России. Тем не менее она восстановилась, отобралась на Игры и теперь взяла медаль.

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