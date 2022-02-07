В Пекине прошли соревнования смешанных команд в прыжках с трамплина. Призерами стали:

🥇🇸🇮 Словения

🥈🇷🇺 Россия

🥉 🇨🇦 Канада

Во время соревнований организаторы дисквалифицировали несколько сборных из-за экипировок. По правилам костюмы не должны быть слишком мешковатыми, чтобы не создавать «эффект парашюта» и не увеличивать полет. Среди дисквалифицированных была сборная Норвегии, после ее снятия по ходу финала Россия поднялась на второе место.

Для России это первая олимпийская медаль в прыжках с трамплина. Этот вид спорта включили в программу в 1924 году (женские соревнования – в 2014-м). Во времена СССР единственную медаль взял Владимир Белоусов (золото 1968 года), а в составе российских сборных призеров еще не было.

Теперь серебрянные медали получили Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

Самой успешной сборной остается Норвегия (11 медалей), самым титулованными спортсменами – 🇫🇮 Матти Нюкянен, 🇨🇭Симон Амманн (по четыре золота).

Всего у России теперь семь медалей: две золотые, три серебрянные и две бронзовые. Она занимает второе место в общем зачете.