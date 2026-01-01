МЧМ-2021

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Хоккей
Лучший форвард МЧМ-2021 дебютировал в НХЛ
#Тим Штюцле
Хоккей
Три игрока сборной Канады вошли в символическую сборную МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021
#Тим Штюцле
Хоккей
Зеграс назван MVP МЧМ-2021
#Тревор Зеграс
Хоккей
Канада не проигрывала и всегда забивала до финала МЧМ-2021. Там – 0:2
#Канада U20
Хоккей
Тревор Зеграс – лучший бомбардир МЧМ-2021
#Тревор Зеграс
Хоккей
США – победитель МЧМ-2021 🏆
#США U20
Хоккей
Вратарь Канады Леви только в финале МЧМ-2021 пропустил больше одной шайбы за матч
#Девон Леви
Хоккей
Канада впервые пропустила в равных составах на МЧМ-2021. В финале
#Канада U20
Хоккей
Амиров – главный бомбардир России на МЧМ-2021. Все очки он набрал на групповом этапе
#Родион Амиров
Хоккей
Россия не выигрывает золото МЧМ с 2011 года. Но без медалей оставалась только два раза
#Россия U20
Хоккей
Россия заняла четвертое место на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Финляндия обыграла Россию в матче за третье место на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Форвард Финляндии Петман забросил первую шайбу на МЧМ-2021. В матче против России
#Микко Петман
Хоккей
Сборная России пропускала голы во всех матчах на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Сафонов забил второй гол на МЧМ-2021. Первый был еще в игре с США
#Илья Сафонов
Хоккей
Грицюк не вышел на матч за третье место. Его свитер висит на скамейке сборной России
#Арсений Грицюк
Хоккей
Где смотреть финал МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Первый канал не покажет впрямую игру Россия – Финляндия на МЧМ для восточной части страны
#Россия U20
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Финляндия
#Россия U20
Хоккей
Фетисов считает, что ни один русский хоккеист не попал бы в сборную Канады
#Россия U20
Хоккей
Ротенберг назвал результат России стабильностью – 10 полуфиналов за 11 лет
#МЧМ-2021
Хоккей
«Не хочу ничего менять в нашем стиле», – Ларионов ответил на вопрос о возможной отставке
#МЧМ-2021
Хоккей
Зеграс и Козенс лидируют в списке бомбардиров МЧМ-2021. Перед финалом они имеют по 16 очков
#Тревор Зеграс
Хоккей
Канада и США попали в финал МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Финляндия отыгралась с 1:3, но проиграла США в полуфинале МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в матче за третье место на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Канада – единственная команда без поражений на МЧМ-2021. Разница шайб – 41:4
#Канада U20
Хоккей
Россия впервые не забила в двух матчах на МЧМ. Такого не было даже во времена СССР
#Россия U20
Хоккей
Аскаров, Чистяков и Подколзин – лучшие игроки в составе России на МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Вратарь Канады Леви сыграл третий сухой матч на МЧМ-2021. За весь турнир он пропустил три шайбы
#Девон Леви
Хоккей
Капитан сборной России Подколзин – лучший игрок в матче с Канадой
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада разгромила Россию в полуфинале МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Аскаров вытащил буллит от лучшего бомбардира сборной Канады на МЧМ-2021
#Ярослав Аскаров
Хоккей
Россия пропускала максимум три гола за матч на МЧМ-2021. От Канады столько же – за период
#Россия U20
Хоккей
Макмайкл забил России на двух разных МЧМ
#Коннор Макмайкл
Хоккей
Главный бомбардир Канады Козенс набирает очки во всех играх на МЧМ-2021
#Дилан Козенс
Хоккей
Канада открывала счет в каждом из шести матчей на МЧМ-2021. В игре с Россией – на первой минуте
#Канада U20
Хоккей
Абрамов и Чинахов попали в состав России на полуфинал МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Россия – единственный полуфиналист МЧМ-2021, у которого нет сухих матчей
#Россия U20
Хоккей
Два игрока этой сборной Канады забивали России в финале МЧМ-2020
#Канада U20
Хоккей
Четыре игрока Канады входят в топ-10 бомбардиров МЧМ-2021. Из России – 0
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада лидирует по победам в матчах с Россией на МЧМ
#МЧМ-2021
Хоккей
Где смотреть матч Канада – Россия
#Россия U20
Хоккей
США и Финляндия встречаются в плей-офф МЧМ три раза подряд. Все – на разных стадиях
#МЧМ-2021
Хоккей
Все полуфиналисты МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Сборная США – последний полуфиналист МЧМ-2021
#США U20
Хоккей
Россия сыграет с Канадой в полуфинале МЧМ-2021
#Россия U20
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Хоккей
Вратарь Канады Леви пропустил три шайбы за пять матчей. Это лучший показатель на МЧМ
#Девон Леви
Хоккей
Канада прошла в полуфинал МЧМ-2021. Счет матча с Чехией – 3:0
#Канада U20
Хоккей
Финляндия вышла в полуфинал МЧМ. Победный гол – за 24 секунды до конца
#МЧМ-2021
Хоккей
Три игрока забили 13 из 15 голов сборной Германии на МЧМ-2021
#Германия U20
Хоккей
Форвард cборной России Афанасьев набрал очки в трех матчах подряд на МЧМ-2021
#Егор Афанасьев
Хоккей
Штюцле – один из трех лучших игроков Германии на МЧМ-2021
#Тим Штюцле
Хоккей
Башкиров – лучший игрок сборной России в игре с Германией
#Данил Башкиров
Хоккей
Аскаров пропускает голы в каждом матче на МЧМ-2021
#Ярослав Аскаров
Хоккей
Сборная России – первый полуфиналист МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Башкиров забил в ворота Германии на МЧМ. До плей-офф у него не было голов
#Данил Башкиров
Хоккей
Пономарев – автор первого гола России в плей-офф МЧМ. Он же забил первым в группе
#Василий Пономарев
Хоккей
Чинахов пропускает игру с Германией на МЧМ. Он травмировался в матче с Австрией
#Егор Чинахов
Хоккей
Форвард России U20 Абрамов дисквалифицирован на матч с Германией в четвертьфинале МЧМ
#Михаил Абрамов
Хоккей
Где смотреть матч Россия – Германия
#Россия U20
Хоккей
Сборная США проиграла России на МЧМ-2021. Потом – 22 шайбы и три игры на ноль
#МЧМ-2021
Хоккей
Австрия пропустила больше всех и забила один гол на МЧМ-2021. В ворота России
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада имеет лучшие показатели по голам на МЧМ-2021. Разница шайб за четыре игры – 33:4
#Канада U20
Хоккей
Зеграс – главный бомбардир МЧМ-2021 после группового этапа
#МЧМ-2021
Хоккей
Все пары плей-офф МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Россия сыграет с Германией в плей-офф МЧМ-2021
#Россия U20
Хоккей
Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Амиров – главный бомбардир сборной России на групповом этапе МЧМ-2021
#Родион Амиров
Хоккей
Амиров – лучший игрок сборной России в игре против Швеции
#Родион Амиров
Хоккей
Россия прервала победную серию Швеции на групповых этапах МЧМ. Она продлилась 54 матча
#Россия U20