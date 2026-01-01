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МЧМ-2021
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МЧМ-2021
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Как переехать в США в детстве, быть в христианской школе, проходить собеседование в НХЛ на 240 вопросов. Монолог новой звезды нашего хоккея
#Егор Афанасьев
Финский фанат оскорбил Россию плакатом со словом «рюсся» в прямой трансляции хоккея. Что это значит и как он туда попал?
#МЧМ-2021
Как Россия провела эти десять лет в хоккее. Выиграла 4 из 25 турниров. Но медалей больше, чем у канадцев
1
#Россия (х)
1
Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
1
#МЧМ-2021
1
Четыре проспекта «Флориды» – медалисты МЧМ. Никто из них еще не играл в НХЛ
#МЧМ-2021
Финляндия праздновала бронзу МЧМ, а рядом стоял одинокий Аскаров
#Ярослав Аскаров
Какой мы запомним эту сборную России
#Россия U20
Аскаров владеет клюшкой на уровне полевого игрока. Финтит за воротами и начинает атаки сборной
#Ярослав Аскаров
Подколзин провалил МЧМ по статистике, но заслуженно стал лучшим игроком России
#Василий Подколзин
Победитель Кубка Стэнли вспомнил тренировку с 14-летним Леви. Тот отбил сотню бросков от игроков НХЛ
#Девон Леви
Канада разгромила Россию, потому что была лучше во всем
#Россия U20
Вратарь Канады – герой МЧМ. Считался слабым и низким, попал в состав в последний момент
#Девон Леви
Аскаров постоянно терял клюшку в игре с Канадой. Находил – и Россия пропускала
#Ярослав Аскаров
Почему Ларионов – профессор: играл в шахматы в раздевалке, был тренером на льду, носил круглые очки
1
#Игорь Ларионов
1
МЧМ проходит с пустыми трибунами, но фанаты Канады поддерживают сборную у заграждений
#Канада U20
«Любэ» – главная группа для хоккеистов сборной России. Выходят под ее песни и поют сами
#Россия U20
На скамейке Германии висит свитер игрока, который сидит на карантине во время МЧМ
#МЧМ-2021
Все спорят из-за фамилии лидера Германии на МЧМ. У нее три варианта, легкий – ошибка
#Тим Штюцле
Сборная России потеряла игрока, который взбодрил ее на групповом этапе МЧМ
#Михаил Абрамов
В полуфинале МЧМ будет жеребьевка по рейтингу. Там Россия может сыграть с Канадой
#МЧМ-2021
Швеция 14 лет не проигрывала в группе МЧМ. Россия испортила великий рекорд
#МЧМ-2021
Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
#Россия U20
Первый канал странно показал матч Россия – Швеция. В регионах пропала трансляция, на ютубе – комментаторы
#МЧМ-2021
С кем Россия сыграет в плей-офф МЧМ. Все варианты
#Россия U20
Семь голов от России в матче МЧМ – красивый разгром, который ничего не значит
#Россия U20
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
Что означает поражение России на МЧМ? Выйдем в плей-офф? Почему вообще проиграли?
#Россия U20
Судья перед матчем Канады и Германии попросил всех повеселиться. Ну, повеселились – 16:2
#Канада U20
Лучше узнаем Пономарева – неожиданного лидера России. Он привез на МЧМ чемодан с книгами
2
#Василий Пономарев
2
Помутнение вратаря США в игре с Россией. Отдал пас на гол сопернику – и заменился после четырех шайб
1
#Спенсер Найт
1
Аскаров – главный молодой вратарь России. В 18 лет заиграл в КХЛ и стал рекордсменом драфта
#Ярослав Аскаров
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