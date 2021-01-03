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#США U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Словакия U20

Сборная США – последний полуфиналист МЧМ-2021

вчера, 09:01

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная США U20 обыграла Словакию U20 (5:2) в 1/4 финала МЧМ-2021.

США – победитель группы B. На групповом этапе команда набрала девять очков. Единственное поражение было от сборной России (3:5).

Словакия заняла четвертое место в группе А. У нее одна победа на турнире – в игре против Швейцарии (1:0). Еще словаки набрали очко в матче с Германией.

В полуфинале МЧМ-2021 США сыграет против Финляндии. Финны прошли туда через матч против Швеции (3:2), где проигрывали со счетом 0:2.

Финляндия вышла в полуфинал МЧМ. Победный гол – за 24 секунды до конца

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