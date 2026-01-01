Олимпиада-2022

Дата проведения
4 - 20 февраля
Факт
Будет разыграно 109 комплектов медалей
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Лыжные гонки
Непряева проиграла 0,1 секунды в борьбе за бронзу в лыжах на Олимпиаде-2022
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Фигурное катание
Чен – победитель Олимпиады-2022 в мужском фигурном катании. Два японца вошли в тройку
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Фигурное катание
Валиева вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде-2022. Пресс-атташе ФФККР говорит, что она не отстранена
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Лыжные гонки
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Шорт-трек
Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке. Он берет медаль на третьей Олимпиаде подряд 🥉
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Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в первом матче мужского хоккея на Олимпиаде-2022
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Хоккей
Где смотреть мужской хоккей Россия – Швейцария на Зимних Олимпийских играх 2022
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Хоккей
Хоккеистки Финляндии сыграют против России в масках на Олимпиаде. То же делала сборная Канады
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Лыжные гонки
🥉 Терентьев взял бронзу в мужском лыжном спринте. Первое место занял Клебо
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Биатлон
Россия не взяла медалей в индивидуальной гонке в биатлоне. Цветков стал четвертым после одного промаха
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Сноуборд
🥉🇷🇺 Виктор Уайлд взял бронзу в параллельном гигантском слаломе. Это его третья олимпийская медаль в карьере
#Олимпиада-2022
Лыжные гонки
Большунов снялся со спринта на Олимпиаде. Он объяснил это желанием восстановиться перед другими стартами
#Александр Большунов
Фигурное катание
Натан Чен выиграл короткую программу у мужчин с мировым рекордом. Российские фигуристы не вошли в топ-5
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Фигурное катание
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Лыжные гонки
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Лыжные гонки
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Биатлон
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Олимпиада
🥈 Россия впервые в истории взяла олимпийскую медаль в прыжках с трамплина – серебро в смешанном командном турнире
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Конькобежный спорт
Конькобежка Вюст взяла шестое олимпийское золото и повторила рекорд Скобликовой, установленный в 1964 году
#Олимпиада-2022
Биатлон
Россия не взяла медалей в женской гонке по биатлону. Резцова стала девятой, у Нигматуллиной десять промахов
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Сноуборд
Шон Уайт завершит карьеру после Игр в Пекине. Это единственный трехкратный олимпийский чемпион в сноуборде
#Шон Уайт
Хоккей
Хоккеистки России и Канады вышли на лед в медицинских масках. СМИ назвали причиной поздние тесты россиянок на ковид
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Фигурное катание
Все результаты командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
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Фигурное катание
Россия выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 🥇
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Фристайл
Смирнова взяла бронзу в могуле на Олимпиаде-2022. Ей 19 лет 🥉
#Анастасия Смирнова
Биатлон
Где смотреть женский биатлон индивидуальную гонку на Зимних Олимпийских играх 2022
#биатлон на Олимпийских играх-2022
Лыжные гонки
Россия взяла две медали в лыжном скиатлоне на Олимпиаде-2022. Большунов стал первым с падением 🥇
#Александр Большунов
Фигурное катание
Россия гарантировала себе медаль в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022