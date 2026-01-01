ЧМ-2022

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22-й чемпионат мира по футболу
Дата проведения
21 ноября — 18 декабря 2022
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Футбол
Группа Е на Чемпионате мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
Футбол
Группа H на чемпионате мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
Футбол
Группа G на чемпионате мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
Футбол
Группа F на чемпионате мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
Футбол
Группа D на чемпионате мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
Футбол
Группа С на чемпионате мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
Футбол
Группа В на чемпионате мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
Футбол
Группа А на чемпионате мира по футболу 2022
#ЧМ-2022
Футбол
Расписание игр чемпионата мира-2022
#ЧМ-2022
Футбол
Стыковые матчи к ЧМ-2022: где смотреть полуфинал Португалия – Турция. Во сколько прямая трансляция, какие коэффициенты
#ЧМ-2022
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Футбол
Россия сыграет стыковые матчи ЧМ-2022 на стадионе «Динамо»
#Россия
Футбол
Чеслав Михневич стал главным тренером сборной Польши. Россия сыграет против нее в стыковых матчах ЧМ-2022
#Польша
Футбол
ФИФА открыла продажу билетов на ЧМ-2022. Нижняя категория будет самой дешевой с 1986 года
#ЧМ-2022
Футбол
Эриксен заявил о планах вернуться в футбол. Он готовится к выступлению на чемпионате мира
#Кристиан Эриксен
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Футбол
РПЛ перенесла 22-й тур на май. Это из-за участия сборной России в стыках к ЧМ-2022
#РПЛ
Футбол
15 тысяч гастарбайтеров погибли при подготовке к ЧМ-2022 за 11 лет
#ЧМ-2022
2
Футбол
Россия проведет стыковой матч к ЧМ-2022 против Польши в «Лужниках»
#Россия
Футбол
Когда пройдут стыковые матчи к ЧМ-2022
#ЧМ-2022
1
Футбол
Россия сыграет с Польшей в полуфинале стыков к ЧМ-2022. Статистика личных встреч
#Россия
1
Футбол
Результаты жеребьевки стыковых матчей к ЧМ-2022
#ЧМ-2022
2
Футбол
Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 с участием России: во сколько начало трансляции 26 ноября 2021 года
#ЧМ-2022
1
Футбол
Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 с участием России: где смотреть прямую трансляцию 26 ноября 2021 года
#ЧМ-2022
1
Футбол
Карпин подтвердил, что останется тренером сборной на стыковые матчи ЧМ-2022
#Валерий Карпин
2
Футбол
Табарес ушел из сборной Уругвая. Он тренировал ее с 2006 года, провел 234 матча и участвовал в четырех чемпионатах мира
#Оскар Табарес
1
Футбол
Россия потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА и опустилась на 34-е место. Ее обошла Южная Корея
#ФИФА
1
Футбол
Тренер Португалии Сантуш уйдет из сборной, если она не выйдет на ЧМ-2022. Он побеждал на Евро и брал Лигу наций
#Фернанду Сантуш
1
Футбол
Дания откажется от лого спонсоров на тренировочной форме во время ЧМ. Их заменят лозунгами о борьбе за права человека
#Дания
1
Футбол
Аргентина стала второй сборной из Южной Америки, вышедшей на чемпионат мира. Она сыграла вничью с Бразилией
#ЧМ-2022
Футбол
Худшая сборная европейского отбора – Сан-Марино: ноль очков, 46 пропущенных голов. Она занимает последнее место в рейтинге ФИФА
#ЧМ-2022
Футбол
Сборная Украины сыграла шесть ничьих в восьми матчах отбора. Это рекорд групп с пятью командами
#ЧМ-2022
Футбол
Англия забила больше всех в квалификации к ЧМ – 39 голов. У нее шесть крупных побед
#ЧМ-2022
Футбол
Без поражений в европейском отборе к ЧМ обошлись семь команд, включая Украину и Сербию
#ЧМ-2022
Футбол
Все возможные соперники России по стыкам – Турция, Польша, Австрия, Чехия и Северная Македония
#ЧМ-2022
Футбол
Определились 12 участников ЧМ-2022, десять из них – из Европы
#ЧМ-2022
Футбол
Кейн и Депай с 12 голами стали лучшими бомбардирами европейской квалификации
#ЧМ-2022
Футбол
Нидерланды вышли на чемпионат мира, они пропустили предыдущий. В стыках сыграет Турция
#ЧМ-2022
Футбол
Сборная Украины сыграет в стыковых матчах к ЧМ-2022 после победы над боснийцами
#ЧМ-2022
Футбол
Уэльс финишировал вторым в группе Е, Чехия – третьей. Обе команды сыграют в стыковых матчах
#ЧМ-2022
Футбол
Аргентина – Бразилия: Неймар пропустит матч отбора ЧМ из-за травмы, Месси восстановился и сыграет в старте
#ЧМ-2022
Футбол
Швейцария вышла на ЧМ-2022, Италия сыграет в стыковых матчах
#ЧМ-2022
1
Футбол
Дания проиграла Шотландии единственный матч в квалификации
#Дания
1
Футбол
Англия забила 10 голов Сан-Марино и квалифицировалась на ЧМ-2022
#Англия
1
Футбол
На стадионе в Сан-Марино перед игрой против Англии после взрыва пропало электричество
#ЧМ-2022
Футбол
«У нас футбол – бои. Тренеров и футболистов не уважают. В России это нормально». Карпин – о проблемах российского футбола
#Валерий Карпин
Футбол
«Проблема в голове. Когда под мяч никто не открывается, это с чем связано?» Карпин объяснил поражение от Хорватии
#Валерий Карпин
Футбол
Игрок Албании провел в отборе к ЧМ-2022 шесть матчей и во всех получил по желтой карточке. Это рекорд
#Клаус Гьясула
Футбол
Ван Гал упал на бедро и перемещается на коляске. Завтра Голландия сыграет за выход на ЧМ-2022 против Норвегии
#Луи ван Гал
Футбол
За Румынию сыграл 15-летний футболист в отборе к ЧМ-2022. Он самый молодой дебютант европейской сборной
#ЧМ-2022
Футбол
Сербия на 90-й минуте вырвала победу у Португалии и вышла на чемпионат мира
#ЧМ-2022
1
Футбол
Испания обыграла Швецию и вышла на ЧМ-2022
#ЧМ-2022
1
Футбол
Россия ни разу не пробила в створ в матче против Хорватии. Такого не было четыре года
#Россия
Футбол
Контракт Карпина продлен до 31 марта 2022 года. С ним Россия проведет стыковые матчи к ЧМ-2022
#Валерий Карпин
Футбол
Смолов и Головин пропустят первый стыковой матч к ЧМ-2022 из-за перебора желтых карточек
#Россия
Футбол
Смолов – лучший ассистент России в 2021 году. Он сделал четыре передачи за три осенних матча в отборе к ЧМ-2022
#Россия
Футбол
Дзюба – лучший бомбардир России в 2021 году. Он забил четыре гола и не играл осенью
#Россия
Футбол
Россия в 2021 году: девять побед и четыре поражения за 15 матчей, вылет из группы Евро-2020 и стыки к ЧМ-2022
#Россия
Футбол
Статистика России в группе отбора к ЧМ-2022: второе место, вторая разница мячей, два поражения
#Россия
Футбол
Хорватия впервые победила Россию в официальном матче. До этого были четыре ничьих
#Россия
Футбол
Россия прервала пятиматчевую серию из побед. Поражение от Хорватии – первое при Карпине
#Россия
Футбол
Россия дважды играла в стыковых матчах к ЧМ и ни разу их не прошла
#Россия
Футбол
Хорватия – седьмой участник ЧМ-2022
#ЧМ-2022
Футбол
Россия со второго места попала в стыковые матчи к ЧМ-2022
#Россия
Футбол
Россия проиграла Хорватии в отборе к ЧМ-2022. Это второе поражение в группе
#Россия
Футбол
Россия ни разу не пробила по воротам Хорватии за первый тайм. Статистика ударов – 0:9
#Россия
Футбол
Семь матчей при Карпине = шесть разных пар крайних защитников. Против Хорватии выйдут Кудряшов и Караваев
#Россия
Футбол
Джикия – капитан России на матч с Хорватией. При Карпине за семь матчей с капитанской повязкой выходили шесть игроков
#Россия
Футбол
Смолов, Бакаев и Ионов – в стартовом составе сборной России на матч против Хорватии
#Россия
Футбол
Судья матча Хорватия – Россия уже работал на игре сборной. Это матч с Финляндией на Евро-2020
#Данни Маккели
Футбол
Россия выиграла пять матчей подряд при Карпине. Последний раз такое было в 2019 году при Черчесове
#Валерий Карпин
Футбол
Россия только раз в отборе к ЧМ занимала место ниже второго. Тогда ее опередила Словакия
#Россия
Футбол
Бельгия обеспечила себе попадание на ЧМ-2022. Ее разница мячей в отборе – 24:5
#Бельгия
Футбол
Франция досрочно попала на ЧМ-2022. Мбаппе сделал покер против Казахстана, счет матча – 8:0
#Франция