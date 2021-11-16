Англия
ЧМ-2022
Сан-Марино
Поделиться:
Комментарии:
1
#Англия #ЧМ-2022 #Сан-Марино

Англия забила 10 голов Сан-Марино и квалифицировалась на ЧМ-2022

17 часов назад

Англия крупно победила Сан-Марино в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022, набрала 26 очков и заняла первое место в группе I.

Сан-Марино проиграло 10 матчей из 10 и завершило отбор со статистикой 1:46. Англия напрямую квалифицировалась на ЧМ-2022, Польша попала в стыки.

Кто уже отобрался на турнир:

  • 🇶🇦 Катар (как организатор)
  • 🇩🇪 Германия
  • 🇩🇰 Дания
  • 🇧🇷 Бразилия
  • 🇧🇪 Бельгия
  • 🇫🇷 Франция
  • 🇭🇷 Хорватия
  • 🇪🇸 Испания
  • 🇷🇸 Сербия
Матч завершен
Сан-Марино
0:10
Матч завершен
Англия
Магуайр 6
Фаббри 15
Кейн 27
Кейн 32
Кейн 39
Кейн 42
Смит-Роу 58
Мингс 69
Абрахам 78
Сака 79
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Как устроены стыки за выход на ЧМ-2022 и кто будет соперниками России там
Сербия вырвала путевку на ЧМ-2022 у Португалии на 90-й минуте. Главные эмоции этого матча – Роналду, который сел на газон и грустил
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Толя Карпов
17 часов назад
Комментарий скрыт модератором
ответить
Все теги
#Англия
#ЧМ-2022
#Сан-Марино