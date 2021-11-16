Англия забила 10 голов Сан-Марино и квалифицировалась на ЧМ-2022

Англия крупно победила Сан-Марино в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022, набрала 26 очков и заняла первое место в группе I.

Сан-Марино проиграло 10 матчей из 10 и завершило отбор со статистикой 1:46. Англия напрямую квалифицировалась на ЧМ-2022, Польша попала в стыки.

Кто уже отобрался на турнир: