Англия
ЧМ-2022
Сан-Марино
Англия забила 10 голов Сан-Марино и квалифицировалась на ЧМ-2022
17 часов назад
Англия крупно победила Сан-Марино в матче десятого тура отборочного турнира к ЧМ-2022, набрала 26 очков и заняла первое место в группе I.
Сан-Марино проиграло 10 матчей из 10 и завершило отбор со статистикой 1:46. Англия напрямую квалифицировалась на ЧМ-2022, Польша попала в стыки.
Кто уже отобрался на турнир:
- 🇶🇦 Катар (как организатор)
- 🇩🇪 Германия
- 🇩🇰 Дания
- 🇧🇷 Бразилия
- 🇧🇪 Бельгия
- 🇫🇷 Франция
- 🇭🇷 Хорватия
- 🇪🇸 Испания
- 🇷🇸 Сербия
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