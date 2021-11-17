ЧМ-2022
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#ЧМ-2022

Кейн и Депай с 12 голами стали лучшими бомбардирами европейской квалификации

13 часов назад

В Европе завершился квалификационный турнир к ЧМ-2022. Определились десять финалистов и 12 команд, которые поборются в стыковых матчах за три места на ЧМ.

Лучшими бомбардирами квалификации стали лидер сборной Англии Харри Кейн и форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай. На их счету по 12 мячей. 

Кейн забивал во всех матчах, в которых играл, кроме одного. На его счету по четыре гола в ворота Сан-Марино и Албании, два – Польше и по одному – Венгрии и Андорре. В матче с Сан-Марино он оформил покер, затратив на это 15 минут.

Депай отметился голом в игре против Норвегии. Ранее он забил по четыре гола Гибралтару и Черногории, еще три – Турции.

Лучшие бомбардиры сборной России в этом отборочном цикле – Артем Дзюба и Александр Ерохин, они забили по три гола.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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