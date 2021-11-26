ЧМ-2022
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Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 с участием России: где смотреть прямую трансляцию 26 ноября 2021 года
50 минут назад
Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 пройдет 26 ноября в Цюрихе и начнется в 19:00 по московскому времени.
Смотреть жеребьевку можно в прямом эфире на сайте «Матч ТВ». Трансляция начнется 18:30.
В ней будет участвовать сборная России. Соперниками по полуфиналу в стыках станет одна команда из списка несеяных: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. УЕФА разведет при жеребьевке команды России и Украины по политическим причинам.
Вот как выглядят составы корзин:
Сеяные сборные:
Несеяные сборные:
Напоминаем:
- Каждой команде для выхода на чемпионат мира нужно будет выиграть полуфинал, а затем финал.
- Дома в полуфинале сыграет сеяная команда, хозяина финала определит жребий.
- Полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.
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