Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 с участием России: где смотреть прямую трансляцию 26 ноября 2021 года

Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 пройдет 26 ноября в Цюрихе и начнется в 19:00 по московскому времени.

Смотреть жеребьевку можно в прямом эфире на сайте «Матч ТВ». Трансляция начнется 18:30.

В ней будет участвовать сборная России. Соперниками по полуфиналу в стыках станет одна команда из списка несеяных: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. УЕФА разведет при жеребьевке команды России и Украины по политическим причинам.

Вот как выглядят составы корзин:

Сеяные сборные:

Несеяные сборные:

Напоминаем: