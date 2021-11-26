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#ЧМ-2022 #Россия

Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 с участием России: где смотреть прямую трансляцию 26 ноября 2021 года

50 минут назад

Жеребьевка стыковых матчей к ЧМ-2022 пройдет 26 ноября в Цюрихе и начнется в 19:00 по московскому времени.

Смотреть жеребьевку можно в прямом эфире на сайте «Матч ТВ». Трансляция начнется  18:30.

В ней будет участвовать сборная России. Соперниками по полуфиналу в стыках станет одна команда из списка несеяных: Турция, Польша, Северная Македония, Австрия или Чехия. УЕФА разведет при жеребьевке команды России и Украины по политическим причинам.

Вот как выглядят составы корзин:

Сеяные сборные:

Несеяные сборные:

Напоминаем:

  • Каждой команде для выхода на чемпионат мира нужно будет выиграть полуфинал, а затем финал.
  • Дома в полуфинале сыграет сеяная команда, хозяина финала определит жребий.
  • Полуфиналы состоятся 24 марта 2022 года, финалы – 29 марта.
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