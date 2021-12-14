15 тысяч гастарбайтеров погибли при подготовке к ЧМ-2022 за 11 лет

Это данные Amnesty International – международной неправительственной организации, которая следит за нарушениями прав человека и выступает за соблюдение международных стандартов.

В декабре-2010 Катар получил право проведения чемпионата мира по футболу. С того момента случились около 15 тысяч смертей рабочих из других стран, которые занимались строительством объектов.

В феврале The Guardian писал, что за 10 лет в Катаре погибли более 6,5 тысяч трудовых мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки.

Одна из причин смертей – сердечные приступы из-за работы в аномальную жару. The Guardian отмечал, что данные о погибших занижаются.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в пяти городах Катара.