ЧМ-2022
15 тысяч гастарбайтеров погибли при подготовке к ЧМ-2022 за 11 лет
2 часа назад
Это данные Amnesty International – международной неправительственной организации, которая следит за нарушениями прав человека и выступает за соблюдение международных стандартов.
- В декабре-2010 Катар получил право проведения чемпионата мира по футболу. С того момента случились около 15 тысяч смертей рабочих из других стран, которые занимались строительством объектов.
- В феврале The Guardian писал, что за 10 лет в Катаре погибли более 6,5 тысяч трудовых мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки.
- Одна из причин смертей – сердечные приступы из-за работы в аномальную жару. The Guardian отмечал, что данные о погибших занижаются.
Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года на восьми стадионах в пяти городах Катара.
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