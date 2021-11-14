Россия
ЧМ-2022
Россия со второго места попала в стыковые матчи к ЧМ-2022
вчера, 18:52
Россия провела игру десятого тура отбора к ЧМ-2022 против Хорватии. Россия заняла второе место и сыграет в стыковых матчах.
- Стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022 пройдут весной. 10 вторых мест + две команды из Лиги наций разделятся на три пути по четыре команды.
- В каждом будет по два полуфинала и финал. Три победителя финальных матчей выйдут на ЧМ-2022 в Катар.
Россия отобралась на два предыдущих чемпионата мира напрямую: она выиграла отборочную группу к ЧМ-2014 и попала на ЧМ-2018 как организатор.
Россия только раз в отборе к ЧМ занимала место ниже второго. Тогда ее опередила Словакия
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