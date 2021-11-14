Россия со второго места попала в стыковые матчи к ЧМ-2022

Россия провела игру десятого тура отбора к ЧМ-2022 против Хорватии. Россия заняла второе место и сыграет в стыковых матчах.

Стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022 пройдут весной. 10 вторых мест + две команды из Лиги наций разделятся на три пути по четыре команды.

В каждом будет по два полуфинала и финал. Три победителя финальных матчей выйдут на ЧМ-2022 в Катар.

Россия отобралась на два предыдущих чемпионата мира напрямую: она выиграла отборочную группу к ЧМ-2014 и попала на ЧМ-2018 как организатор.

Россия только раз в отборе к ЧМ занимала место ниже второго. Тогда ее опередила Словакия