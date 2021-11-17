ЧМ-2022
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#ЧМ-2022

Определились 12 участников ЧМ-2022, десять из них – из Европы

13 часов назад

Сборная Нидерландов стала 12-м финалистом ЧМ-2022. По итогам европейской квалификации определилось десять участников ЧМ. Плюс Катар – хозяин турнира, и Бразилия, которая уже досрочно пробилась через квалификацию в Южной Америке.

Вот кто точно сыграет на ЧМ:

Чтобы сборной России оказаться на ЧМ, ей предстоит в конце марта провести стыковые матчи – необходимо выиграть в полуфинале и финале.

ЧМ-2022 пройдет в период с 21 ноября по 18 декабря.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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