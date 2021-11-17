ЧМ-2022
Определились 12 участников ЧМ-2022, десять из них – из Европы
13 часов назад
Сборная Нидерландов стала 12-м финалистом ЧМ-2022. По итогам европейской квалификации определилось десять участников ЧМ. Плюс Катар – хозяин турнира, и Бразилия, которая уже досрочно пробилась через квалификацию в Южной Америке.
Вот кто точно сыграет на ЧМ:
- 🇶🇦 Катар
- 🇧🇷 Бразилия
- 🇷🇸 Сербия
- 🇨🇭 Швейцария
- 🇩🇪 Германия
- 🇭🇷 Хорватия
- 🏴 Англия
- 🇪🇸 Испания
- 🇫🇷 Франция
- 🇧🇪 Бельгия
- 🇩🇰 Дания
- 🇳🇱 Нидерланды
Чтобы сборной России оказаться на ЧМ, ей предстоит в конце марта провести стыковые матчи – необходимо выиграть в полуфинале и финале.
ЧМ-2022 пройдет в период с 21 ноября по 18 декабря.
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