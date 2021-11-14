Россия
Евро-2020
ЧМ-2022
#Россия #Евро-2020 #ЧМ-2022
Поделиться:

Россия в 2021 году: девять побед и четыре поражения за 15 матчей, вылет из группы Евро-2020 и стыки к ЧМ-2022

0

Россия проиграла Хорватии в матче отбора к ЧМ-2022. Это ее последняя официальная игра в 2021 году.

Статистика России в группе отбора к ЧМ-2022: второе место, вторая разница мячей, два поражения

За это время Россия провела во всех турнирах (с учетом товарищеских игр) 15 матчей: 9 побед, 2 ничьих, 4 поражения. Статистика голов – 23:14.

Два из четырех поражений случились на Евро-2020 – от Бельгии и Дании. Еще два – от Словакии и Хорватии в отборе на ЧМ-2022.

🟢 Кого побеждали:

  • 🇨🇾 Кипр (дважды)
  • 🇲🇹 Мальта (дважды)
  • 🇸🇮 Словения (дважды)
  • 🇸🇰 Словакия
  • 🇧🇬 Болгария
  • 🇫🇮 Финляндия

🔴 Кому проигрывали:

  • 🇩🇰 Дания
  • 🇧🇪 Бельгия
  • 🇸🇰 Словакия
  • 🇭🇷 Хорватия

🟡 С кем были ничьи:

  • 🇵🇱 Польша
  • 🇭🇷 Хорватия

Россия дважды играла в стыковых матчах к ЧМ и ни разу их не прошла

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия
#Евро-2020
#ЧМ-2022