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Россия в 2021 году: девять побед и четыре поражения за 15 матчей, вылет из группы Евро-2020 и стыки к ЧМ-2022
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Россия проиграла Хорватии в матче отбора к ЧМ-2022. Это ее последняя официальная игра в 2021 году.
Статистика России в группе отбора к ЧМ-2022: второе место, вторая разница мячей, два поражения
За это время Россия провела во всех турнирах (с учетом товарищеских игр) 15 матчей: 9 побед, 2 ничьих, 4 поражения. Статистика голов – 23:14.
Два из четырех поражений случились на Евро-2020 – от Бельгии и Дании. Еще два – от Словакии и Хорватии в отборе на ЧМ-2022.
🟢 Кого побеждали:
- 🇨🇾 Кипр (дважды)
- 🇲🇹 Мальта (дважды)
- 🇸🇮 Словения (дважды)
- 🇸🇰 Словакия
- 🇧🇬 Болгария
- 🇫🇮 Финляндия
🔴 Кому проигрывали:
- 🇩🇰 Дания
- 🇧🇪 Бельгия
- 🇸🇰 Словакия
- 🇭🇷 Хорватия
🟡 С кем были ничьи:
- 🇵🇱 Польша
- 🇭🇷 Хорватия
Россия дважды играла в стыковых матчах к ЧМ и ни разу их не прошла
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